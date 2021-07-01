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Признание Саши Солдата. О чем просит судей киллер ореховских
Признание Саши Солдата. О чем просит судей киллер ореховских - РИА Новости, 01.07.2021
Признание Саши Солдата. О чем просит судей киллер ореховских
В четверг Нелидовский межрайонный суд Тверской области рассмотрит ходатайство Александра Пустовалова, убившего более десятка человек. В девяностые он был одним... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T08:00
2021-07-01T10:27
россия
скр
ореховская опг
отари квантришвили
москва
московская область (подмосковье)
александр солоник
происшествия
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. В четверг Нелидовский межрайонный суд Тверской области рассмотрит ходатайство Александра Пустовалова, убившего более десятка человек. В девяностые он был одним из самых "результативных" киллеров ореховской ОПГ, за что и получил 24 года тюрьмы. Однако досиживать срок в колонии строгого режима наемник не хочет и просит смягчить условия содержания. Какие профессии Пустовалов освоил за решеткой и почему считает, что заслужил снисхождения, выясняло РИА Новости."Я больше не опасен"Первое ходатайство о смягчении условий содержания Пустовалов, более известный как Саша Солдат, подал еще минувшей осенью. К тому моменту за решеткой он провел чуть более 20 лет и попросил Нелидовский суд заменить оставшийся срок ограничением свободы. Это форма наказания не предусматривает пребывание в колонии, а лишь запрещает человеку совершать определенные действия. Например, участвовать в массовых мероприятиях или менять место жительства. Оснований для смягчения условий содержания, по мнению киллера, было несколько: во-первых, он полностью признал вину, погасил исковые требования, заключил досудебные соглашения со следствием и таким образом помог раскрыть несколько убийств. Во-вторых, "утратил общественную опасность" и принимал активное участие в общественной жизни колонии, за что даже получил несколько грамот. "Имеет несовершеннолетнего ребенка, поддерживает связь с родными и близкими, поэтому после освобождения будет обеспечен жильем и работой, — говорилось в обращении Пустовалова. — Кроме того, во время отбывания наказания у заключенного диагностировали тяжелое заболевание, требующее применения медицинских препаратов".Администрация ИК-9 встала на сторону Пустовалова и поддержала ходатайство. "Цели наказания достигнуты в полном объеме, поэтому для исправления осужденный не нуждается в дальнейшем заключении", — заявили в колонии.Нечего не имели против и сотрудники Главного следственного управления СКР по Москве — подтвердили, что благодаря сотрудничеству с киллером раскрыли несколько особо тяжких преступлений.Впрочем, несмотря на такую поддержку, судья решил, что Саша Солдат недостаточно исправился и к жизни на свободе пока не готов, поэтому в удовлетворении ходатайства отказал. Пустовалов не стал обжаловать решение, а пошел другим путем — подал новое прошение. На этот раз он попросил о переводе в колонию-поселение.Киллер-засольщикНадо сказать, на сотрудничество со следствием Пустовалов согласился не сразу. До перевода в 2017-м в исправительную колонию № 9 в Тверской области он успел заработать дурную репутацию: получил 80 взысканий, восемь раз побывал в карцере и 12 — в штрафном изоляторе.Незадолго до этого его обвинили еще в шести убийствах, совершенных в середине девяностых, и вынесли очередной вердикт: 24 года колонии строгого режима. Однако, учитывая предыдущее наказание, к 23-летнему сроку просто приплюсовали еще один год. В Тверской области нового заключенного сразу поставили на учет как склонного к побегу и нападению на сотрудников.С профилактического учета Пустовалова сняли только через полгода — после того, как он доказал, что больше не собирается доставлять неприятностей и намерен вести себя по-другому. Бывший киллер сразу устроился сборщиком ритуальных изделий. Проработав всего три месяца, сменил специальность на засольщика овощей сельскохозяйственного участка."За добросовестное отношение к труду и примерное поведение получил 13 поощрений, — добавляют в ИК-9. — По характеру общительный, деятельный и дружелюбный. На мероприятия воспитательного характера реагирует положительно. На занятиях по социально-правовой подготовке активен. В общении с администрацией вежлив, тактичен".Напомним, "ответственным" и "творческим" исполнителем Саша Солдат проявил себя еще в ореховской ОПГ. Постоянно менял внешность, перед выполнением "заказа" несколько дней прикидывался бездомным, изучая распорядок дня жертвы, а также тщательно соблюдал все меры конспирации.Черный списокСреди жертв Пустовалова были в основном бизнесмены и участники конкурирующих группировок, с которыми ореховские постоянно делили сферы влияния. Всего же на их счету, по данным следствия, более 50 убийств как на территории России, так и за границей. Самыми резонансными стали убийства главы Фонда социальной помощи спортсменам Отари Квантришвили, киллера курганской ОПГ Александра Солоника (его труп нашли неподалеку от Афин), а также расправа над следователем по особо важным делам Юрием Керезем. Именно после этого преступления начался разгром ореховских."Юрий Григорьевич вел дело о вымогательстве. Рэкетиры несколько раз предлагали взятку, чтобы все замять, однако он отказывался, — отмечает следователь по особо важным делам ГСУ СКР по Московской области майор юстиции Александр Назаркин. — От несговорчивого силовика решили избавиться. Убийство организовал главарь банды Дмитрий Белкин по кличке Белок".Оперативники принялись методично отлавливать членов банды и в конце концов напали на след Саши Солдата — его взяли на одной из столичных конспиративных квартир в декабре 1999-го. Следствие длилось несколько лет. В 2005-м Мосгорсуд признал Пустовалова виновным в пяти убийствах, участии в банде, покушении на убийство и приговорил к 23 годам колонии строгого режима.Вскоре настала очередь главарей ОПГ Сергея Буторина и Дмитрия Белкина, успевших бежать в Испанию. В конце нулевых их экстрадировали в Россию и приговорили к пожизненному лишению свободы.
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россия, скр, ореховская опг, отари квантришвили, москва, московская область (подмосковье), александр солоник, происшествия

Признание Саши Солдата. О чем просит судей киллер ореховских

08:00 01.07.2021 (обновлено: 10:27 01.07.2021)
 
Александр Пустовалов
Александр Пустовалов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. В четверг Нелидовский межрайонный суд Тверской области рассмотрит ходатайство Александра Пустовалова, убившего более десятка человек. В девяностые он был одним из самых "результативных" киллеров ореховской ОПГ, за что и получил 24 года тюрьмы. Однако досиживать срок в колонии строгого режима наемник не хочет и просит смягчить условия содержания. Какие профессии Пустовалов освоил за решеткой и почему считает, что заслужил снисхождения, выясняло РИА Новости.

"Я больше не опасен"

Первое ходатайство о смягчении условий содержания Пустовалов, более известный как Саша Солдат, подал еще минувшей осенью. К тому моменту за решеткой он провел чуть более 20 лет и попросил Нелидовский суд заменить оставшийся срок ограничением свободы. Это форма наказания не предусматривает пребывание в колонии, а лишь запрещает человеку совершать определенные действия. Например, участвовать в массовых мероприятиях или менять место жительства.
Оснований для смягчения условий содержания, по мнению киллера, было несколько: во-первых, он полностью признал вину, погасил исковые требования, заключил досудебные соглашения со следствием и таким образом помог раскрыть несколько убийств. Во-вторых, "утратил общественную опасность" и принимал активное участие в общественной жизни колонии, за что даже получил несколько грамот.
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"Имеет несовершеннолетнего ребенка, поддерживает связь с родными и близкими, поэтому после освобождения будет обеспечен жильем и работой, — говорилось в обращении Пустовалова. — Кроме того, во время отбывания наказания у заключенного диагностировали тяжелое заболевание, требующее применения медицинских препаратов".
Администрация ИК-9 встала на сторону Пустовалова и поддержала ходатайство. "Цели наказания достигнуты в полном объеме, поэтому для исправления осужденный не нуждается в дальнейшем заключении", — заявили в колонии.
Нечего не имели против и сотрудники Главного следственного управления СКР по Москве — подтвердили, что благодаря сотрудничеству с киллером раскрыли несколько особо тяжких преступлений.
Впрочем, несмотря на такую поддержку, судья решил, что Саша Солдат недостаточно исправился и к жизни на свободе пока не готов, поэтому в удовлетворении ходатайства отказал. Пустовалов не стал обжаловать решение, а пошел другим путем — подал новое прошение. На этот раз он попросил о переводе в колонию-поселение.
© РИА Новости / Алексей КуденкоЗаключенные работают в столярном цехе
Заключенные работают в столярном цехе - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Заключенные работают в столярном цехе

Киллер-засольщик

Надо сказать, на сотрудничество со следствием Пустовалов согласился не сразу. До перевода в 2017-м в исправительную колонию № 9 в Тверской области он успел заработать дурную репутацию: получил 80 взысканий, восемь раз побывал в карцере и 12 — в штрафном изоляторе.
Незадолго до этого его обвинили еще в шести убийствах, совершенных в середине девяностых, и вынесли очередной вердикт: 24 года колонии строгого режима. Однако, учитывая предыдущее наказание, к 23-летнему сроку просто приплюсовали еще один год. В Тверской области нового заключенного сразу поставили на учет как склонного к побегу и нападению на сотрудников.
С профилактического учета Пустовалова сняли только через полгода — после того, как он доказал, что больше не собирается доставлять неприятностей и намерен вести себя по-другому. Бывший киллер сразу устроился сборщиком ритуальных изделий. Проработав всего три месяца, сменил специальность на засольщика овощей сельскохозяйственного участка.
© Фото : из материалов уголовного дела, предоставлено ГСУ СКР по Московской областиОружие, изъятое во время обысков у ореховских
Оружие изъятое во время обысков у ореховцев - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© Фото : из материалов уголовного дела, предоставлено ГСУ СКР по Московской области
Оружие, изъятое во время обысков у ореховских
"За добросовестное отношение к труду и примерное поведение получил 13 поощрений, — добавляют в ИК-9. — По характеру общительный, деятельный и дружелюбный. На мероприятия воспитательного характера реагирует положительно. На занятиях по социально-правовой подготовке активен. В общении с администрацией вежлив, тактичен".
Напомним, "ответственным" и "творческим" исполнителем Саша Солдат проявил себя еще в ореховской ОПГ. Постоянно менял внешность, перед выполнением "заказа" несколько дней прикидывался бездомным, изучая распорядок дня жертвы, а также тщательно соблюдал все меры конспирации.

Черный список

Среди жертв Пустовалова были в основном бизнесмены и участники конкурирующих группировок, с которыми ореховские постоянно делили сферы влияния. Всего же на их счету, по данным следствия, более 50 убийств как на территории России, так и за границей.
Александр Солоник
Александр Солоник
Александр Солоник
Самыми резонансными стали убийства главы Фонда социальной помощи спортсменам Отари Квантришвили, киллера курганской ОПГ Александра Солоника (его труп нашли неподалеку от Афин), а также расправа над следователем по особо важным делам Юрием Керезем. Именно после этого преступления начался разгром ореховских.
"Юрий Григорьевич вел дело о вымогательстве. Рэкетиры несколько раз предлагали взятку, чтобы все замять, однако он отказывался, — отмечает следователь по особо важным делам ГСУ СКР по Московской области майор юстиции Александр Назаркин. — От несговорчивого силовика решили избавиться. Убийство организовал главарь банды Дмитрий Белкин по кличке Белок".
Оперативники принялись методично отлавливать членов банды и в конце концов напали на след Саши Солдата — его взяли на одной из столичных конспиративных квартир в декабре 1999-го. Следствие длилось несколько лет. В 2005-м Мосгорсуд признал Пустовалова виновным в пяти убийствах, участии в банде, покушении на убийство и приговорил к 23 годам колонии строгого режима.
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкУчастники ореховской преступной группировки Марат Полянский, обвиняемый в четырех убийствах, сопряженных с бандитизмом, и лидер Сергей Буторин, обвиняемый в совершении 29 убийств, перед оглашением приговора в Мосгорсуде. 2011 год
Участники ореховской преступной группировки Марат Полянский, обвиняемый в четырех убийствах, сопряженных с бандитизмом, и лидер Сергей Буторин, обвиняемый в совершении 29 убийств перед оглашением приговора в Мосгорсуде. 2011 год - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Участники ореховской преступной группировки Марат Полянский, обвиняемый в четырех убийствах, сопряженных с бандитизмом, и лидер Сергей Буторин, обвиняемый в совершении 29 убийств, перед оглашением приговора в Мосгорсуде. 2011 год
Вскоре настала очередь главарей ОПГ Сергея Буторина и Дмитрия Белкина, успевших бежать в Испанию. В конце нулевых их экстрадировали в Россию и приговорили к пожизненному лишению свободы.
 
РоссияСКРОреховская ОПГОтари КвантришвилиМоскваМосковская область (Подмосковье)Александр СолоникПроисшествия
 
 
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