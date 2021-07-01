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На юге Испании загорелись склады с хамоном
На юге Испании загорелись склады с хамоном - РИА Новости, 01.07.2021
На юге Испании загорелись склады с хамоном
Пожарные службы в Испании второй день тушат возгорание, охватившее склады компании по производству хамона Jamones Oro de Granada, сообщает местное издание... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T16:47
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андалусия
испания
в мире
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МАДРИД, 1 июл - РИА Новости. Пожарные службы в Испании второй день тушат возгорание, охватившее склады компании по производству хамона Jamones Oro de Granada, сообщает местное издание Ideal.Пожар начался в среду вечером на складах компании в муниципалитете Отура (автономное сообщество Андалусия) на юге Испании. Как сообщили местные власти, примерно в 19.45 по местному времени (20.45 мск) на телефон экстренных служб начали поступать сообщения о большом столбе дыма, которой был виден на большом расстоянии. На место были направления экстренные службы и пожарные бригады.По данным издания, к только к утру четверга пожарным удалось взять огонь под контроль, однако к некоторым местам службы пока не могут получить доступ. За ночь пожар уничтожил четыре склада. Как сообщается, помещения не были изолированы друг от друга, что способствовало быстрому распространению огня.Согласно предварительным оценкам, на складах находилось порядка 200 тысяч сыровяленых свиных окороков. Власти сообщают, что в результате пожара никто не пострадал.Уточняется, что в компании насчитывается 64 сотрудника, однако на момент возгорания на территории складов находился только один охранник. Причина возникновения пожара выясняется.
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Кадры пожара под Гранадой, где горят склады с хамоном
Под Гранадой второй день полыхают склады с хамоном - там хранились 200 тыс окороков.
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андалусия, испания, в мире
На юге Испании загорелись склады с хамоном
16:47 01.07.2021 (обновлено: 17:11 01.07.2021)
 

Спасатели второй день тушат пожар, вспыхнувший на складах с хамоном на юге Испании

Читать ria.ru в
МАДРИД, 1 июл - РИА Новости. Пожарные службы в Испании второй день тушат возгорание, охватившее склады компании по производству хамона Jamones Oro de Granada, сообщает местное издание Ideal.
Пожар начался в среду вечером на складах компании в муниципалитете Отура (автономное сообщество Андалусия) на юге Испании. Как сообщили местные власти, примерно в 19.45 по местному времени (20.45 мск) на телефон экстренных служб начали поступать сообщения о большом столбе дыма, которой был виден на большом расстоянии. На место были направления экстренные службы и пожарные бригады.
По данным издания, к только к утру четверга пожарным удалось взять огонь под контроль, однако к некоторым местам службы пока не могут получить доступ. За ночь пожар уничтожил четыре склада. Как сообщается, помещения не были изолированы друг от друга, что способствовало быстрому распространению огня.
Согласно предварительным оценкам, на складах находилось порядка 200 тысяч сыровяленых свиных окороков. Власти сообщают, что в результате пожара никто не пострадал.
Уточняется, что в компании насчитывается 64 сотрудника, однако на момент возгорания на территории складов находился только один охранник. Причина возникновения пожара выясняется.
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