https://ria.ru/20210701/khamon-1739445479.html

На юге Испании загорелись склады с хамоном

На юге Испании загорелись склады с хамоном - РИА Новости, 01.07.2021

На юге Испании загорелись склады с хамоном

Пожарные службы в Испании второй день тушат возгорание, охватившее склады компании по производству хамона Jamones Oro de Granada, сообщает местное издание... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T16:47

2021-07-01T16:47

2021-07-01T17:11

андалусия

испания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739450861_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_c218670e927d1461df2a7402b6b2c0c4.jpg

МАДРИД, 1 июл - РИА Новости. Пожарные службы в Испании второй день тушат возгорание, охватившее склады компании по производству хамона Jamones Oro de Granada, сообщает местное издание Ideal.Пожар начался в среду вечером на складах компании в муниципалитете Отура (автономное сообщество Андалусия) на юге Испании. Как сообщили местные власти, примерно в 19.45 по местному времени (20.45 мск) на телефон экстренных служб начали поступать сообщения о большом столбе дыма, которой был виден на большом расстоянии. На место были направления экстренные службы и пожарные бригады.По данным издания, к только к утру четверга пожарным удалось взять огонь под контроль, однако к некоторым местам службы пока не могут получить доступ. За ночь пожар уничтожил четыре склада. Как сообщается, помещения не были изолированы друг от друга, что способствовало быстрому распространению огня.Согласно предварительным оценкам, на складах находилось порядка 200 тысяч сыровяленых свиных окороков. Власти сообщают, что в результате пожара никто не пострадал.Уточняется, что в компании насчитывается 64 сотрудника, однако на момент возгорания на территории складов находился только один охранник. Причина возникновения пожара выясняется.

https://ria.ru/20210701/pozhar-1739349563.html

андалусия

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры пожара под Гранадой, где горят склады с хамоном Под Гранадой второй день полыхают склады с хамоном - там хранились 200 тыс окороков. 2021-07-01T16:47 true PT0M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андалусия, испания, в мире