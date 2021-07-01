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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20210701/kchr-1739371541.html
Темрезов: в КЧР вакцинировали порядка 30 процентов взрослого населения
Темрезов: в КЧР вакцинировали порядка 30 процентов взрослого населения - РИА Новости, 01.07.2021
Темрезов: в КЧР вакцинировали порядка 30 процентов взрослого населения
В Карачаево-Черкесии вакцинацию прошли свыше 63 тысяч человек - это порядка 30 % взрослого населения региона, составляющего 216 тысяч человек, сообщил на своей... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T11:33
2021-07-01T16:29
карачаево-черкесская республика
коронавирус в россии
карачаево-черкесская республика (кчр)
здоровье - общество
рашид темрезов
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ЧЕРКЕССК, 1 июл – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии вакцинацию прошли свыше 63 тысяч человек - это порядка 30 % взрослого населения региона, составляющего 216 тысяч человек, сообщил на своей странице в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.По его словам, из более чем 63 тысяч человек, 49 тысяч уже прошли два этапа вакцинации. Темрезов сказал, что вакцинация в регионе проходит добровольно, "никаких решений и постановлений, которые могут повлиять на принудительную вакцинацию - нет".Глава региона отметил, что только коллективный иммунитет поможет победить COVID-19 и вакцинацию делать необходимо, чтобы уберечься от тяжелого течения болезни.По данным оперштаба КЧР, для жителей КЧР в настоящее время доступны все три вида вакцины: "Спутник V", "КовиВак" и "ЭпиВакКорона". В КЧР действуют 13 пунктов вакцинации, организованы 25 мобильных бригад для выездной вакцинации маломобильных граждан или организованных коллективов.
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коронавирус в россии, карачаево-черкесская республика (кчр), здоровье - общество, рашид темрезов
Темрезов: в КЧР вакцинировали порядка 30 процентов взрослого населения
11:33 01.07.2021 (обновлено: 16:29 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 препаратом КовиВак
Вакцинация от COVID-19 препаратом КовиВак - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Темрезов: в КЧР вакцинировали порядка 30 процентов взрослого населения

Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 1 июл – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии вакцинацию прошли свыше 63 тысяч человек - это порядка 30 % взрослого населения региона, составляющего 216 тысяч человек, сообщил на своей странице в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.
По его словам, из более чем 63 тысяч человек, 49 тысяч уже прошли два этапа вакцинации.
Темрезов сказал, что вакцинация в регионе проходит добровольно, "никаких решений и постановлений, которые могут повлиять на принудительную вакцинацию - нет".
Глава региона отметил, что только коллективный иммунитет поможет победить COVID-19 и вакцинацию делать необходимо, чтобы уберечься от тяжелого течения болезни.
По данным оперштаба КЧР, для жителей КЧР в настоящее время доступны все три вида вакцины: "Спутник V", "КовиВак" и "ЭпиВакКорона". В КЧР действуют 13 пунктов вакцинации, организованы 25 мобильных бригад для выездной вакцинации маломобильных граждан или организованных коллективов.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаКоронавирус в РоссииКарачаево-Черкесская республика (КЧР)Здоровье - ОбществоРашид Темрезов
 
 
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