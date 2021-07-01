https://ria.ru/20210701/kchr-1739371541.html

Темрезов: в КЧР вакцинировали порядка 30 процентов взрослого населения

Темрезов: в КЧР вакцинировали порядка 30 процентов взрослого населения - РИА Новости, 01.07.2021

Темрезов: в КЧР вакцинировали порядка 30 процентов взрослого населения

В Карачаево-Черкесии вакцинацию прошли свыше 63 тысяч человек - это порядка 30 % взрослого населения региона, составляющего 216 тысяч человек, сообщил на своей... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T11:33

2021-07-01T11:33

2021-07-01T16:29

карачаево-черкесская республика

коронавирус в россии

карачаево-черкесская республика (кчр)

здоровье - общество

рашид темрезов

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ЧЕРКЕССК, 1 июл – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии вакцинацию прошли свыше 63 тысяч человек - это порядка 30 % взрослого населения региона, составляющего 216 тысяч человек, сообщил на своей странице в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.По его словам, из более чем 63 тысяч человек, 49 тысяч уже прошли два этапа вакцинации. Темрезов сказал, что вакцинация в регионе проходит добровольно, "никаких решений и постановлений, которые могут повлиять на принудительную вакцинацию - нет".Глава региона отметил, что только коллективный иммунитет поможет победить COVID-19 и вакцинацию делать необходимо, чтобы уберечься от тяжелого течения болезни.По данным оперштаба КЧР, для жителей КЧР в настоящее время доступны все три вида вакцины: "Спутник V", "КовиВак" и "ЭпиВакКорона". В КЧР действуют 13 пунктов вакцинации, организованы 25 мобильных бригад для выездной вакцинации маломобильных граждан или организованных коллективов.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, карачаево-черкесская республика (кчр), здоровье - общество, рашид темрезов