https://ria.ru/20210701/karkas-1739407157.html

Бочкарев: единый транспортный каркас Москвы сформируют до 2024 года

Бочкарев: единый транспортный каркас Москвы сформируют до 2024 года - РИА Новости, 01.07.2021

Бочкарев: единый транспортный каркас Москвы сформируют до 2024 года

Формирование единого транспортного каркаса Москвы, включающего в себя метро, железные дороги и хордовые магистрали, планируется завершить до 2024 года, сообщил... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T14:05

2021-07-01T14:05

2021-07-01T14:05

городское хозяйство москвы

стройкомплекс москвы

андрей бочкарев

москва

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МОСКВА, 1 июл - РИА Недвижимость. Формирование единого транспортного каркаса Москвы, включающего в себя метро, железные дороги и хордовые магистрали, планируется завершить до 2024 года, сообщил на Московском урбанистическом форуме заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарёв.По словам заммэра, приоритетным направлением развития транспортной инфраструктуры города на ближайшие годы останется строительство метро. "В планах на ближайшие два года строительство 58 километров линий, 24 станций и трех электродепо. Конечная задача программы развития сети метро – обеспечение 90% москвичей подземкой в шаговой доступности", - отметил Бочкарёв.Другим важным направлением работы, по его словам, является развитие железнодорожного транспорта. "С начала этого года уже открыто три платформы на разных маршрутах МЦД, а до конца года планируется достроить еще восемь остановочных пунктов. Однако важнейшей задачей является не просто строительство новых станций, но и их интеграция в общегородскую транспортную систему", - подчеркнул чиновник.Также в это время будет запущено движение на всем протяжении системы скоростных магистралей, которая состоит из Северо-Западной, Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд, а также Южной рокады. "На сегодня в рамках проекта построено 190 км дорог, что составляет около 60% от общей протяженности", - добавил он.

https://ria.ru/20210623/metro-1738218581.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва