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В Италии по делу об избиении заключенных арестовали сотрудников тюрьмы
В Италии по делу об избиении заключенных арестовали сотрудников тюрьмы - РИА Новости, 01.07.2021
В Италии по делу об избиении заключенных арестовали сотрудников тюрьмы
Итальянская прокуратура вынесла более 50 распоряжений в отношении фигурантов расследования о избиении заключенных в тюрьме города Санта-Мария-Капуа-Ветере в... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T12:31
2021-07-01T12:31
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РИМ, 1 июл – РИА Новости. Итальянская прокуратура вынесла более 50 распоряжений в отношении фигурантов расследования о избиении заключенных в тюрьме города Санта-Мария-Капуа-Ветере в южной области Кампания, сообщает издание Ilpost.it.Резонансная история произошла в начале апреля прошлого года, когда по итальянским тюрьмам прокатилась волна протестов с требованиями выполнения мер по борьбе с пандемией. Заключенные пенитенциарного учреждения в Санта-Мария-Капуа-Ветере обратились к администрации за медицинскими масками и антисептиками после того, как по тюрьме распространилась новость о случае заражения среди арестантов.Протесты продлились несколько дней – заключенные отказывались возвращаться в камеры, стучали по решеткам и пытались возвести что-то вроде ограждения в коридоре тюремного блока. 6 апреля администрация объявила о "чрезвычайном всеобщем обыске", в ходе которого триста сотрудников в течение 4 часов избивали заключенных, в том числе резиновыми дубинками. Как отмечает il Post, их применение разрешено только в опасных и срочных ситуациях, к числу которых нельзя отнести обыск.Расследование в отношении сотрудников тюрьмы началось в июне прошлого года после заявления государственного ведомства по защите прав заключения. В конце июня нынешнего года история снова попала в фокус внимания СМИ после публикации роликов с камер видеонаблюдения со сценами избиения и распоряжения прокуратуры о арестах.По обвинению в жестоком обращении, пытках, подлоге и введении в заблуждение восемь сотрудников тюрьмы оказались под стражей. 18 человек помещены под домашний арест, еще 23 отстранены от исполнения служебных обязанностей, в том числе областной чиновник, ответственный за содержание в тюрьмах.Громкая история дошла до министра юстиции Марты Картабия, которая потребовала "полного отчета о каждом этапе передачи информации и всей цепочке ответственных", отмечает издание. Она назвала произошедшее "предательством конституции", отметив, что перед лицом столь серьезных фактов "не хватит осуждения на словах".
https://ria.ru/20181002/1529787330.html
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кампания (италия), италия, в мире
В Италии по делу об избиении заключенных арестовали сотрудников тюрьмы
12:31 01.07.2021
 
© РИА Новости / Светлана Волобуева / Перейти в фотобанкПолицейская машина на улице Милана
Полицейская машина на улице Милана - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Светлана Волобуева
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В Италии арестовали восьмерых сотрудников тюрьмы по делу об избиении заключенных

Читать ria.ru в
РИМ, 1 июл – РИА Новости. Итальянская прокуратура вынесла более 50 распоряжений в отношении фигурантов расследования о избиении заключенных в тюрьме города Санта-Мария-Капуа-Ветере в южной области Кампания, сообщает издание Ilpost.it.
Резонансная история произошла в начале апреля прошлого года, когда по итальянским тюрьмам прокатилась волна протестов с требованиями выполнения мер по борьбе с пандемией. Заключенные пенитенциарного учреждения в Санта-Мария-Капуа-Ветере обратились к администрации за медицинскими масками и антисептиками после того, как по тюрьме распространилась новость о случае заражения среди арестантов.
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 02.10.2018
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Генпрокуратура выявила 65 тысяч нарушений в тюрьмах и СИЗО за два месяца
Протесты продлились несколько дней – заключенные отказывались возвращаться в камеры, стучали по решеткам и пытались возвести что-то вроде ограждения в коридоре тюремного блока. 6 апреля администрация объявила о "чрезвычайном всеобщем обыске", в ходе которого триста сотрудников в течение 4 часов избивали заключенных, в том числе резиновыми дубинками. Как отмечает il Post, их применение разрешено только в опасных и срочных ситуациях, к числу которых нельзя отнести обыск.
Расследование в отношении сотрудников тюрьмы началось в июне прошлого года после заявления государственного ведомства по защите прав заключения. В конце июня нынешнего года история снова попала в фокус внимания СМИ после публикации роликов с камер видеонаблюдения со сценами избиения и распоряжения прокуратуры о арестах.
По обвинению в жестоком обращении, пытках, подлоге и введении в заблуждение восемь сотрудников тюрьмы оказались под стражей. 18 человек помещены под домашний арест, еще 23 отстранены от исполнения служебных обязанностей, в том числе областной чиновник, ответственный за содержание в тюрьмах.
Громкая история дошла до министра юстиции Марты Картабия, которая потребовала "полного отчета о каждом этапе передачи информации и всей цепочке ответственных", отмечает издание. Она назвала произошедшее "предательством конституции", отметив, что перед лицом столь серьезных фактов "не хватит осуждения на словах".
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11 января 2020, 00:19
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