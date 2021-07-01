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Бельгийский истребитель врезался в здание на авиабазе ВВС Нидерландов

Бельгийский истребитель врезался в здание на авиабазе ВВС Нидерландов - РИА Новости, 01.07.2021

Бельгийский истребитель врезался в здание на авиабазе ВВС Нидерландов

Бельгийский истребитель F-16 врезался в здание на авиабазе ВВС Нидерландов Леуварден, два человека пострадали. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T12:22

2021-07-01T12:22

2021-07-01T15:53

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f-16

бельгия

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ПАРИЖ, 1 июл — РИА Новости. Бельгийский истребитель F-16 врезался в здание на авиабазе ВВС Нидерландов Леуварден, два человека пострадали."Пилоту удалось спастись", — говорится в сообщении аэродрома в Twitter.Отмечается, что ни пожара, ни взрыва не было.Причина произошедшего пока не ясна, проводится расследование.Леуварден — одна из двух баз ВВС Нидерландов, расположенная к северо-западу от одноименной столицы провинции Фрисландия.

https://ria.ru/20210524/istrebitel-1733721318.html

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ввс нидерландов, f-16, бельгия, в мире