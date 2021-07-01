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Бельгийский истребитель врезался в здание на авиабазе ВВС Нидерландов
Бельгийский истребитель врезался в здание на авиабазе ВВС Нидерландов - РИА Новости, 01.07.2021
Бельгийский истребитель врезался в здание на авиабазе ВВС Нидерландов
Бельгийский истребитель F-16 врезался в здание на авиабазе ВВС Нидерландов Леуварден, два человека пострадали. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T12:22
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ПАРИЖ, 1 июл — РИА Новости. Бельгийский истребитель F-16 врезался в здание на авиабазе ВВС Нидерландов Леуварден, два человека пострадали."Пилоту удалось спастись", — говорится в сообщении аэродрома в Twitter.Отмечается, что ни пожара, ни взрыва не было.Причина произошедшего пока не ясна, проводится расследование.Леуварден — одна из двух баз ВВС Нидерландов, расположенная к северо-западу от одноименной столицы провинции Фрисландия.
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ввс нидерландов, f-16, бельгия, в мире
Бельгийский истребитель врезался в здание на авиабазе ВВС Нидерландов
12:22 01.07.2021 (обновлено: 15:53 01.07.2021)
 
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Bailee DarbasieИстребитель F-16 ВВС Бельгии
Истребитель F-16 ВВС Бельгии - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Bailee Darbasie

Бельгийский истребитель врезался в здание на авиабазе ВВС Нидерландов, два человека пострадали

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 1 июл — РИА Новости. Бельгийский истребитель F-16 врезался в здание на авиабазе ВВС Нидерландов Леуварден, два человека пострадали.
"Пилоту удалось спастись", — говорится в сообщении аэродрома в Twitter.
Отмечается, что ни пожара, ни взрыва не было.
Причина произошедшего пока не ясна, проводится расследование.
Леуварден — одна из двух баз ВВС Нидерландов, расположенная к северо-западу от одноименной столицы провинции Фрисландия.
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