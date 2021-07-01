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Директора центра для сирот в Иркутске отстранили от должности
Директора центра для сирот в Иркутске отстранили от должности - РИА Новости, 01.07.2021
Директора центра для сирот в Иркутске отстранили от должности
Директора иркутского центра помощи детям, где выявили факты сексуального насилия, отстранили от работы по ходатайству руководителя регионального СУСК, сообщает... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T14:21
2021-07-01T14:21
2021-07-01T14:21
россия
анна кузнецова
следственный комитет россии (ск рф)
иркутская область
происшествия
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ИРКУТСК, 1 июл – РИА Новости. Директора иркутского центра помощи детям, где выявили факты сексуального насилия, отстранили от работы по ходатайству руководителя регионального СУСК, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.Ранее в приемную президента РФ в Иркутской области поступило обращение, в котором говорилось, что в "Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобережного округа города Иркутска" один из воспитанников совершает насильственные действия сексуального характера над другими детьми, причем это происходит при попустительстве директора воспитательного учреждения. Министерством социального развития, опеки и попечительства региона проведено служебное расследование, материалы переданы в СК. Ситуация взята на контроль уполномоченным по правам ребенка в РФ Анной Кузнецовой."Со 2 июля Ольгу Витько отстранили от должности директора ОГКУСО "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобережного округа г. Иркутска". Решение приняли по ходатайству и.о. руководителя следственного управления СК РФ по Иркутской области Дмитрия Вастьянова, которое поступило в ведомство 1 июля", - говорится в сообщении.С 16 июня воспитанники центра выехали на свою загородную летнюю дачу. Там они будут находиться до середины августа. Несовершеннолетний, совершавший насильственные действия сексуального характера, в настоящее время находится в лечебном учреждении.
https://ria.ru/20210630/kuznetsova-1739270352.html
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россия, анна кузнецова, следственный комитет россии (ск рф), иркутская область, происшествия
Директора центра для сирот в Иркутске отстранили от должности
Директора центра для сирот в Иркутске, где выявили факты насилия, отстранили от должности