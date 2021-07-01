https://ria.ru/20210701/irkutsk-1739410716.html

Директора центра для сирот в Иркутске отстранили от должности

Директора центра для сирот в Иркутске отстранили от должности - РИА Новости, 01.07.2021

Директора центра для сирот в Иркутске отстранили от должности

Директора иркутского центра помощи детям, где выявили факты сексуального насилия, отстранили от работы по ходатайству руководителя регионального СУСК, сообщает... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T14:21

2021-07-01T14:21

2021-07-01T14:21

россия

анна кузнецова

следственный комитет россии (ск рф)

иркутская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572163984_0:216:2876:1834_1920x0_80_0_0_c05830f1bbfc0cba8b1f8af4ab33abc2.jpg

ИРКУТСК, 1 июл – РИА Новости. Директора иркутского центра помощи детям, где выявили факты сексуального насилия, отстранили от работы по ходатайству руководителя регионального СУСК, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.Ранее в приемную президента РФ в Иркутской области поступило обращение, в котором говорилось, что в "Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобережного округа города Иркутска" один из воспитанников совершает насильственные действия сексуального характера над другими детьми, причем это происходит при попустительстве директора воспитательного учреждения. Министерством социального развития, опеки и попечительства региона проведено служебное расследование, материалы переданы в СК. Ситуация взята на контроль уполномоченным по правам ребенка в РФ Анной Кузнецовой."Со 2 июля Ольгу Витько отстранили от должности директора ОГКУСО "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобережного округа г. Иркутска". Решение приняли по ходатайству и.о. руководителя следственного управления СК РФ по Иркутской области Дмитрия Вастьянова, которое поступило в ведомство 1 июля", - говорится в сообщении.С 16 июня воспитанники центра выехали на свою загородную летнюю дачу. Там они будут находиться до середины августа. Несовершеннолетний, совершавший насильственные действия сексуального характера, в настоящее время находится в лечебном учреждении.

https://ria.ru/20210630/kuznetsova-1739270352.html

https://ria.ru/20210629/sk-1739102917.html

россия

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анна кузнецова, следственный комитет россии (ск рф), иркутская область, происшествия