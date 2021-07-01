https://ria.ru/20210701/iran-1739442546.html

Захарова рассказала о прогрессе на переговорах по СВПД

Захарова рассказала о прогрессе на переговорах по СВПД - РИА Новости, 01.07.2021

Захарова рассказала о прогрессе на переговорах по СВПД

На переговорах в Вене удалось значительно продвинуться в согласовании последовательности шагов США и Ирана по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T16:36

2021-07-01T16:36

2021-07-01T16:36

россия

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

мария захарова

дональд трамп

франция

тегеран (город)

в мире

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. На переговорах в Вене удалось значительно продвинуться в согласовании последовательности шагов США и Ирана по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В Вене 20 июня завершился шестой раунд переговоров по полному восстановлению СВПД, что также предусматривает возвращение Вашингтона в сделку. Переговоры проходят в австрийской столице с апреля."За эти три месяца делегациям удалось значительно продвинуться в согласовании параметров и модальностей восстановительного процесса по СВПД. Также удалось определить ответ и последовательность тех шагов, которые предстоит предпринять США и Ирану, также проанализировать, каким образом будут закрепляться соответствующие обязательства и обеспечена их проверка", - сказала Захарова.Когда начнется седьмой раунд переговоров, пока неясно, но предполагается, что он станет завершающим, сообщал ранее РИА Новости российский постпред.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20210621/iran-1737909525.html

https://ria.ru/20210620/iran-1737777011.html

россия

франция

тегеран (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), мария захарова, дональд трамп, франция, тегеран (город), в мире