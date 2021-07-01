Захарова рассказала о прогрессе на переговорах по СВПД
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова рассказала о прогрессе на переговорах по СВПД по иранской ядерной программе
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. На переговорах в Вене удалось значительно продвинуться в согласовании последовательности шагов США и Ирана по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В Вене 20 июня завершился шестой раунд переговоров по полному восстановлению СВПД, что также предусматривает возвращение Вашингтона в сделку. Переговоры проходят в австрийской столице с апреля.
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"За эти три месяца делегациям удалось значительно продвинуться в согласовании параметров и модальностей восстановительного процесса по СВПД. Также удалось определить ответ и последовательность тех шагов, которые предстоит предпринять США и Ирану, также проанализировать, каким образом будут закрепляться соответствующие обязательства и обеспечена их проверка", - сказала Захарова.
Когда начнется седьмой раунд переговоров, пока неясно, но предполагается, что он станет завершающим, сообщал ранее РИА Новости российский постпред.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.