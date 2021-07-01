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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210701/investory-1739480519.html
Инвесторы Москвы выступили с тремя инициативами о реализации ГЧП-проектов
Инвесторы Москвы выступили с тремя инициативами о реализации ГЧП-проектов - РИА Новости, 01.07.2021
Инвесторы Москвы выступили с тремя инициативами о реализации ГЧП-проектов
Три инициативы о реализации проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) подали инвесторы в правительство Москвы с начала 2021 года, сообщает пресс-служба РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T19:31
2021-07-01T19:31
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
сколково
александр прохоров
москва
экономика
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Три инициативы о реализации проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) подали инвесторы в правительство Москвы с начала 2021 года, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Несмотря на необходимость достаточно серьезных вложений в ГЧП-проекты, в Москве появляется все больше желающих сотрудничать с городом. В этом году мы получили инициативы от трех инвесторов о заключении соглашений в интересных для Москвы областях – образовании, обращении с бывшим в употреблении электрооборудованием и ЖКХ. Инвесторы вложат в реализацию этих проектов более 10 миллиардов рублей", - рассказал руководитель департамента Александр Прохоров в рамках Московского урбанистического форума.Так, корпорация "Экополис" предлагает реализовать в столице ГЧП-проект по сбору и сортировке вышедшего из строя электронного и электрического оборудования. Для Москвы это станет первым соглашением в такой области. Планируется, что город передаст инвестору неиспользуемые объекты для реконструкции и оснащения необходимым оборудованием. Там он будет сортировать электронный лом и отправлять его на переработку. Таким образом, компания сможет осуществлять полный цикл сбора и переработки оборудования, в том числе пластика и опасных веществ.В рамках еще одного планируемого соглашения на территории "Сколково" может появиться инновационная школа на 825 мест, не имеющая аналогов в стране. Проект станет первой концессией Москвы в сфере образования. Планируемые инвестиции в создание и оснащение школы - не менее 2 миллиардов рублей.Третья концессионная инициатива была получена городом буквально на днях. Инвестор выступил с предложением реализовать проект в сфере ЖКХ. Ранее сообщалось, что ГЧП-проекты в Москве могут получить льготы по налогам на прибыль, имущество, земельному налогу и по ставке платы за аренду земельного участка, если им будет присвоен статус инвестиционного приоритетного проекта. Меры поддержки от города увеличивают привлекательность инвестпроектов и позволяют экономить бюджетные средства. Кроме того, достигается положительный мультипликативный эффект: растет спрос на промышленную продукцию, строятся новые предприятия, появляются рабочие места. На сегодня в столице заключено более 250 ГЧП-контрактов на сумму свыше 1,1 триллиона рублей, только в этом году объем таких соглашений увеличился более чем на 80 миллиардов рублей, напомнили в пресс-службе.
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сколково, александр прохоров, москва, экономика

Инвесторы Москвы выступили с тремя инициативами о реализации ГЧП-проектов

19:31 01.07.2021
 
© Fotolia / BestForYouРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Fotolia / BestForYou
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Три инициативы о реализации проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) подали инвесторы в правительство Москвы с начала 2021 года, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Несмотря на необходимость достаточно серьезных вложений в ГЧП-проекты, в Москве появляется все больше желающих сотрудничать с городом. В этом году мы получили инициативы от трех инвесторов о заключении соглашений в интересных для Москвы областях – образовании, обращении с бывшим в употреблении электрооборудованием и ЖКХ. Инвесторы вложат в реализацию этих проектов более 10 миллиардов рублей", - рассказал руководитель департамента Александр Прохоров в рамках Московского урбанистического форума.
Так, корпорация "Экополис" предлагает реализовать в столице ГЧП-проект по сбору и сортировке вышедшего из строя электронного и электрического оборудования. Для Москвы это станет первым соглашением в такой области. Планируется, что город передаст инвестору неиспользуемые объекты для реконструкции и оснащения необходимым оборудованием. Там он будет сортировать электронный лом и отправлять его на переработку. Таким образом, компания сможет осуществлять полный цикл сбора и переработки оборудования, в том числе пластика и опасных веществ.
В рамках еще одного планируемого соглашения на территории "Сколково" может появиться инновационная школа на 825 мест, не имеющая аналогов в стране. Проект станет первой концессией Москвы в сфере образования. Планируемые инвестиции в создание и оснащение школы - не менее 2 миллиардов рублей.
Третья концессионная инициатива была получена городом буквально на днях. Инвестор выступил с предложением реализовать проект в сфере ЖКХ.
Ранее сообщалось, что ГЧП-проекты в Москве могут получить льготы по налогам на прибыль, имущество, земельному налогу и по ставке платы за аренду земельного участка, если им будет присвоен статус инвестиционного приоритетного проекта. Меры поддержки от города увеличивают привлекательность инвестпроектов и позволяют экономить бюджетные средства. Кроме того, достигается положительный мультипликативный эффект: растет спрос на промышленную продукцию, строятся новые предприятия, появляются рабочие места.
Технопарк Калибр - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 15:32Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
На базе технопарка "Калибр" стартует программа акселерации для стартапов
На сегодня в столице заключено более 250 ГЧП-контрактов на сумму свыше 1,1 триллиона рублей, только в этом году объем таких соглашений увеличился более чем на 80 миллиардов рублей, напомнили в пресс-службе.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыСколковоАлександр ПрохоровМоскваЭкономика
 
 
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