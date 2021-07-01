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Воробьев: в Подмосковье рады видеть инвесторов из Белоруссии
Воробьев: в Подмосковье рады видеть инвесторов из Белоруссии - РИА Новости, 01.07.2021
Воробьев: в Подмосковье рады видеть инвесторов из Белоруссии
Власти Московской области рады видеть инвесторов из Белоруссии и готовы создать им все условия, сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T17:25
2021-07-01T17:25
2021-07-01T17:25
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экономика
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Власти Московской области рады видеть инвесторов из Белоруссии и готовы создать им все условия, сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев."Понимаем, что сейчас Белоруссия оказалась в сложной ситуации, но мы, в свою очередь, всегда рады видеть инвесторов и готовы обеспечить реализацию инвестпроектов быстро, легко и удобно", - сказал губернатор в ходе пленарного заседания VIII Форума регионов Белоруссии и России: "Научно-техническое сотрудничество России и Белоруссии в эпоху цифровизации".Также губернатор Подмосковья пригласил белорусов провести конференцию, которая позволит обменяться наработками с Белоруссией по поиску разных новых способов внедрения умных и полезных решений, обеспечивающих улучшение качества государственных, муниципальных услуг, качество власти.
https://ria.ru/20210629/voda-1739028602.html
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россия, андрей воробьев, московская область (подмосковье), белоруссия, экономика