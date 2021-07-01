https://ria.ru/20210701/investory-1739454793.html

Воробьев: в Подмосковье рады видеть инвесторов из Белоруссии

Воробьев: в Подмосковье рады видеть инвесторов из Белоруссии - РИА Новости, 01.07.2021

Воробьев: в Подмосковье рады видеть инвесторов из Белоруссии

Власти Московской области рады видеть инвесторов из Белоруссии и готовы создать им все условия, сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T17:25

2021-07-01T17:25

2021-07-01T17:25

новости подмосковья

россия

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

белоруссия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590171252_112:35:2947:1630_1920x0_80_0_0_eab1b226ec14896f1aeeba9f7e0a7ad7.jpg

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Власти Московской области рады видеть инвесторов из Белоруссии и готовы создать им все условия, сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев."Понимаем, что сейчас Белоруссия оказалась в сложной ситуации, но мы, в свою очередь, всегда рады видеть инвесторов и готовы обеспечить реализацию инвестпроектов быстро, легко и удобно", - сказал губернатор в ходе пленарного заседания VIII Форума регионов Белоруссии и России: "Научно-техническое сотрудничество России и Белоруссии в эпоху цифровизации".Также губернатор Подмосковья пригласил белорусов провести конференцию, которая позволит обменяться наработками с Белоруссией по поиску разных новых способов внедрения умных и полезных решений, обеспечивающих улучшение качества государственных, муниципальных услуг, качество власти.

https://ria.ru/20210629/voda-1739028602.html

россия

московская область (подмосковье)

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей воробьев, московская область (подмосковье), белоруссия, экономика