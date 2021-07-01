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Минэкономразвития повысит прогноз по инфляции в стране
Минэкономразвития повысит прогноз по инфляции в стране - РИА Новости, 01.07.2021
Минэкономразвития повысит прогноз по инфляции в стране
Минэкономразвития повысит прогноз по инфляции в России в 2021 году с текущих 4,3%, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T19:21
2021-07-01T20:31
эльвира набиуллина
федеральная служба государственной статистики (росстат)
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
владимир путин
россия
максим решетников
экономика
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Минэкономразвития повысит прогноз по инфляции в России в 2021 году с текущих 4,3%, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников."Мы пересмотрим цифры, понятно, цифры вверх - на следующей неделе доведем до регионов и опубликуем промежуточный прогноз, основные параметры. Он у нас процедурами не предусмотрен, но чтобы уже и Минфин сейчас уточнил параметры бюджета, и мы не допустили излишнего ужесточения бюджетной политики, и регионы формировали свои бюджеты более точно", - сказал Решетников на брифинге в четверг.Минэкономразвития по-прежнему рассчитывает, что в августе в РФ будет наблюдаться дефляция, сообщил журналистам министр экономического развития России Максим Решетников."Мы рассчитываем по-прежнему на дефляцию в августе", - сказал Решетников журналистам на брифинге.По данным Росстата, в мае темпы роста цен в России в годовом выражении подскочили до максимума с 2016 года - 6,02%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 11 июня заявила, что по итогам года инфляция будет выше официального прогноза регулятора в 4,7-5,2%, но ниже текущих уровней. При этом регулятор прогнозирует возвращение инфляции к целевому значению вблизи 4% во второй половине следующего года.Накануне президент России Владимир Путин говорил о том, что перед правительством стоит задача замедления инфляции. По его словам, по итогам 2021 года она может достичь 5%, а в будущем вернется к целевому значению в 4%.
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эльвира набиуллина, федеральная служба государственной статистики (росстат), центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, россия, максим решетников, экономика
Минэкономразвития повысит прогноз по инфляции в стране
19:21 01.07.2021 (обновлено: 20:31 01.07.2021)
 
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Покупатели в очереди возле кассы в гипермаркете Ашан - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Минэкономразвития повысит прогноз по инфляции в 2021 году с текущих 4,3%

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Минэкономразвития повысит прогноз по инфляции в России в 2021 году с текущих 4,3%, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников.
"Мы пересмотрим цифры, понятно, цифры вверх - на следующей неделе доведем до регионов и опубликуем промежуточный прогноз, основные параметры. Он у нас процедурами не предусмотрен, но чтобы уже и Минфин сейчас уточнил параметры бюджета, и мы не допустили излишнего ужесточения бюджетной политики, и регионы формировали свои бюджеты более точно", - сказал Решетников на брифинге в четверг.
Минэкономразвития по-прежнему рассчитывает, что в августе в РФ будет наблюдаться дефляция, сообщил журналистам министр экономического развития России Максим Решетников.
"Мы рассчитываем по-прежнему на дефляцию в августе", - сказал Решетников журналистам на брифинге.
По данным Росстата, в мае темпы роста цен в России в годовом выражении подскочили до максимума с 2016 года - 6,02%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 11 июня заявила, что по итогам года инфляция будет выше официального прогноза регулятора в 4,7-5,2%, но ниже текущих уровней. При этом регулятор прогнозирует возвращение инфляции к целевому значению вблизи 4% во второй половине следующего года.
Накануне президент России Владимир Путин говорил о том, что перед правительством стоит задача замедления инфляции. По его словам, по итогам 2021 года она может достичь 5%, а в будущем вернется к целевому значению в 4%.
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