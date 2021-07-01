https://ria.ru/20210701/inflyatsiya-1739478826.html

Минэкономразвития повысит прогноз по инфляции в стране

Минэкономразвития повысит прогноз по инфляции в стране - РИА Новости, 01.07.2021

Минэкономразвития повысит прогноз по инфляции в стране

Минэкономразвития повысит прогноз по инфляции в России в 2021 году с текущих 4,3%, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T19:21

2021-07-01T19:21

2021-07-01T20:31

эльвира набиуллина

федеральная служба государственной статистики (росстат)

центральный банк рф (цб рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

владимир путин

россия

максим решетников

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592967951_0:0:2851:1605_1920x0_80_0_0_5765f4a08528cacee5d59662e417b9fc.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Минэкономразвития повысит прогноз по инфляции в России в 2021 году с текущих 4,3%, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников."Мы пересмотрим цифры, понятно, цифры вверх - на следующей неделе доведем до регионов и опубликуем промежуточный прогноз, основные параметры. Он у нас процедурами не предусмотрен, но чтобы уже и Минфин сейчас уточнил параметры бюджета, и мы не допустили излишнего ужесточения бюджетной политики, и регионы формировали свои бюджеты более точно", - сказал Решетников на брифинге в четверг.Минэкономразвития по-прежнему рассчитывает, что в августе в РФ будет наблюдаться дефляция, сообщил журналистам министр экономического развития России Максим Решетников."Мы рассчитываем по-прежнему на дефляцию в августе", - сказал Решетников журналистам на брифинге.По данным Росстата, в мае темпы роста цен в России в годовом выражении подскочили до максимума с 2016 года - 6,02%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 11 июня заявила, что по итогам года инфляция будет выше официального прогноза регулятора в 4,7-5,2%, но ниже текущих уровней. При этом регулятор прогнозирует возвращение инфляции к целевому значению вблизи 4% во второй половине следующего года.Накануне президент России Владимир Путин говорил о том, что перед правительством стоит задача замедления инфляции. По его словам, по итогам 2021 года она может достичь 5%, а в будущем вернется к целевому значению в 4%.

https://ria.ru/20210630/zarplaty-1739328221.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльвира набиуллина, федеральная служба государственной статистики (росстат), центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, россия, максим решетников, экономика