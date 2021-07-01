https://ria.ru/20210701/gosuslugi-1739472868.html

В Подмосковье данные о привитых работниках будут собирать через госуслуги

В Подмосковье данные о привитых работниках будут собирать через госуслуги - РИА Новости, 01.07.2021

В Подмосковье данные о привитых работниках будут собирать через госуслуги

Сервис для подачи сведений о вакцинации сотрудников от COVID-19 запущен на портале госуслуг Подмосковья, работодатели должны предоставить информацию о... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T18:54

2021-07-01T18:54

2021-07-01T18:54

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сервис для подачи сведений о вакцинации сотрудников от COVID-19 запущен на портале госуслуг Подмосковья, работодатели должны предоставить информацию о вакцинации работников до 15 июля, сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи региона."С 1 июля на региональном портале госуслуг заработал онлайн-сервис для подачи сведений о сотрудниках, прошедших вакцинацию от COVID-19 или имеющих антитела. В соответствии с постановлением губернатора работодатели должны предоставить сведения о вакцинации работников до 15 июля включительно. Для подачи сведений через портал необходима подтвержденная учетная запись ЕСИА", – сказал министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается, что услуга доступна на региональном портале в разделах "Гражданам", "Бизнесу".Для подачи сведений нужна подтвержденная учетная запись ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации) для юрлиц или ИП, в зависимости от формы собственности. Инструкции по созданию учетной записи размещены на федеральном портале госуслуг."Для предоставления сведений о привитых и переболевших сотрудниках используется специальная форма, которую можно скачать при заполнении электронного заявления. В форме необходимо указать данные сотрудников: СНИЛС, номер полиса ОМС (при наличии), серию и номер паспорта или патента (для иностранных граждан), номер телефона сотрудника. Если сотрудники организации – водители такси, то нужно указать также номер разрешения на работу такси, марку, модель и государственный регистрационный знак автомобиля, на котором работает водитель", - следует из сообщения.Представленные сведения подлежат проверке министерством здравоохранения Московской области. Проконсультироваться по вопросу предоставления сведений можно по номеру единой горячей линии по коронавирусу 122, сообщают в пресс-службе.Ранее сообщалось, что руководителям компаний в Московской области необходимо организовать проведение вакцинации от коронавируса не менее 60% от общей численности работников первым компонентом или однокомпонентной вакциной до 15 июля, и до 15 августа – вторым компонентом вакцины.

https://ria.ru/20210623/vaktsinatsiya-1738280658.html

https://ria.ru/20210615/vaktsinatsiya-1737081569.html

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, московская область (подмосковье)