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В Подмосковье данные о привитых работниках будут собирать через госуслуги
В Подмосковье данные о привитых работниках будут собирать через госуслуги - РИА Новости, 01.07.2021
В Подмосковье данные о привитых работниках будут собирать через госуслуги
Сервис для подачи сведений о вакцинации сотрудников от COVID-19 запущен на портале госуслуг Подмосковья, работодатели должны предоставить информацию о... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T18:54
2021-07-01T18:54
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сервис для подачи сведений о вакцинации сотрудников от COVID-19 запущен на портале госуслуг Подмосковья, работодатели должны предоставить информацию о вакцинации работников до 15 июля, сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи региона."С 1 июля на региональном портале госуслуг заработал онлайн-сервис для подачи сведений о сотрудниках, прошедших вакцинацию от COVID-19 или имеющих антитела. В соответствии с постановлением губернатора работодатели должны предоставить сведения о вакцинации работников до 15 июля включительно. Для подачи сведений через портал необходима подтвержденная учетная запись ЕСИА", – сказал министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается, что услуга доступна на региональном портале в разделах "Гражданам", "Бизнесу".Для подачи сведений нужна подтвержденная учетная запись ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации) для юрлиц или ИП, в зависимости от формы собственности. Инструкции по созданию учетной записи размещены на федеральном портале госуслуг."Для предоставления сведений о привитых и переболевших сотрудниках используется специальная форма, которую можно скачать при заполнении электронного заявления. В форме необходимо указать данные сотрудников: СНИЛС, номер полиса ОМС (при наличии), серию и номер паспорта или патента (для иностранных граждан), номер телефона сотрудника. Если сотрудники организации – водители такси, то нужно указать также номер разрешения на работу такси, марку, модель и государственный регистрационный знак автомобиля, на котором работает водитель", - следует из сообщения.Представленные сведения подлежат проверке министерством здравоохранения Московской области. Проконсультироваться по вопросу предоставления сведений можно по номеру единой горячей линии по коронавирусу 122, сообщают в пресс-службе.Ранее сообщалось, что руководителям компаний в Московской области необходимо организовать проведение вакцинации от коронавируса не менее 60% от общей численности работников первым компонентом или однокомпонентной вакциной до 15 июля, и до 15 августа – вторым компонентом вакцины.
https://ria.ru/20210623/vaktsinatsiya-1738280658.html
https://ria.ru/20210615/vaktsinatsiya-1737081569.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, московская область (подмосковье)
В Подмосковье данные о привитых работниках будут собирать через госуслуги
18:54 01.07.2021
 
© Фото : пресс-службы правительства Московской областиВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Фото : пресс-службы правительства Московской области

Сервис для подачи сведений о прививках сотрудников запущен на портале госуслуг Подмосковья

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сервис для подачи сведений о вакцинации сотрудников от COVID-19 запущен на портале госуслуг Подмосковья, работодатели должны предоставить информацию о вакцинации работников до 15 июля, сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи региона.
"С 1 июля на региональном портале госуслуг заработал онлайн-сервис для подачи сведений о сотрудниках, прошедших вакцинацию от COVID-19 или имеющих антитела. В соответствии с постановлением губернатора работодатели должны предоставить сведения о вакцинации работников до 15 июля включительно. Для подачи сведений через портал необходима подтвержденная учетная запись ЕСИА", – сказал министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар, слова которого приводятся в сообщении.
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Отмечается, что услуга доступна на региональном портале в разделах "Гражданам", "Бизнесу".
Для подачи сведений нужна подтвержденная учетная запись ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации) для юрлиц или ИП, в зависимости от формы собственности. Инструкции по созданию учетной записи размещены на федеральном портале госуслуг.
"Для предоставления сведений о привитых и переболевших сотрудниках используется специальная форма, которую можно скачать при заполнении электронного заявления. В форме необходимо указать данные сотрудников: СНИЛС, номер полиса ОМС (при наличии), серию и номер паспорта или патента (для иностранных граждан), номер телефона сотрудника. Если сотрудники организации – водители такси, то нужно указать также номер разрешения на работу такси, марку, модель и государственный регистрационный знак автомобиля, на котором работает водитель", - следует из сообщения.
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Ранее сообщалось, что руководителям компаний в Московской области необходимо организовать проведение вакцинации от коронавируса не менее 60% от общей численности работников первым компонентом или однокомпонентной вакциной до 15 июля, и до 15 августа – вторым компонентом вакцины.
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18 июня, 12:41
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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