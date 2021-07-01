https://ria.ru/20210701/gospital-1739397181.html

Новый COVID-госпиталь в Самаре начнет прием пациентов в августе

Новый COVID-госпиталь в Самаре начнет прием пациентов в августе - РИА Новости, 01.07.2021

Новый COVID-госпиталь в Самаре начнет прием пациентов в августе

Новый модульный COVID-госпиталь на территории Самарской областной клинической больницы имени Середавина, который будет оказывать помощь самым тяжелым больным с... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T13:23

2021-07-01T13:23

2021-07-01T13:23

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самарская область

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САМАРА, 1 июл - РИА Новости. Новый модульный COVID-госпиталь на территории Самарской областной клинической больницы имени Середавина, который будет оказывать помощь самым тяжелым больным с сопутствующими патологиями, примет первых пациентов в августе, сообщила пресс-служба правительства региона."Отделение возводится по поручению (губернатора) Дмитрия Азарова. С начала пандемии по распоряжению главы региона в области идет поступательное укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, строительство новых больниц и поликлиник. Работы на территории ведущей клиники региона начались в декабре прошлого года, а первых пациентов госпиталь рассчитывает принять уже в августе", - говорится в сообщении.Азаров проверил готовность к приему пациентов нового модульного COVID-госпиталя, который рассчитан на 70 коек, из которых 10 реанимационных, при этом ко всем подведен кислород. Уточняется, что учреждение будет оказывать помощь самым тяжелым пациентам с сопутствующими патологиями, в том числе сюда их будут переводить из других госпиталей."Каркас здания возвели за рекордные пять месяцев с применением передовых строительных технологий. Инфекционный корпус полностью автономен, энергоэффективен и, несмотря на внешнюю легкость конструкции, по прочности не уступает объектам капитального строительства… Здание уже передано медикам. Сейчас параллельно с окончательной доводкой помещений идет подготовка к установке высокотехнологичного медицинского оборудования. Уже начался монтаж самого необходимого аппарата - компьютерного томографа Optima", - отмечается в сообщении.Губернатор отметил, что с августа также откроется новый COVID-госпиталь на базе Тольяттинской городской больницы №5, что укрепит систему здравоохранения в преддверии возможного негативного сценария распространения коронавирусной инфекции. "Это крайне важно сегодня и для врачей, и для системы здравоохранения в целом и, конечно, для тех пациентов, которые, возможно, будут переносить инфекцию. Но знаете, самый лучший, идеальный сценарий, чтобы этот корпус пустовал", - цитирует слова Азарова пресс-служба.По его словам, ежедневно в регионе фиксируется значительное количество инфицированных, и вакцинация является единственной на данный момент возможностью защитить себя."Мы будем готовиться к худшему сценарию. Мы заканчиваем строительство новых корпусов, мы разработали четкий поэтапный план перевода коечного фонда, если этого потребует ситуация, под COVID. Мы провели полную ревизию всего оборудования, запасов лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты. Мы во всеоружии. Понадобится ли нам весь этот арсенал, зависит только от жителей Самарской области, от того, как активно мы будем вакцинироваться и приобретать общественный иммунитет", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20210629/samara-1739068509.html

https://ria.ru/20210624/avtokomponenty-1738450387.html

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, самарская область, общество