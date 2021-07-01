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Путин разрешил прокурорам обращаться в арбитраж по делам гособоронзаказа
Путин разрешил прокурорам обращаться в арбитраж по делам гособоронзаказа - РИА Новости, 01.07.2021
Путин разрешил прокурорам обращаться в арбитраж по делам гособоронзаказа
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий право прокуроров на обращение в арбитражный суд с требованием аннулировать сделку в сфере... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T10:52
2021-07-01T10:52
россия
генеральная прокуратура рф
владимир путин
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий право прокуроров на обращение в арбитражный суд с требованием аннулировать сделку в сфере гособоронзаказа, если она выполнялась с нарушением законодательства.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Как отмечали авторы инициативы, закон позволит обеспечить возмещение ущерба, причиненного государству и муниципальным образованиям, в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, а также сформировать дополнительные действенные процессуальные механизмы восстановления нарушенных имущественных прав при злоупотреблениях на этапе привлечения исполнителей к выполнению государственного оборонного заказа, государственного и муниципального заказа на всех уровнях кооперации.Помимо этого, расширение полномочий органов прокуратуры позволит повысить эффективность судебной защиты нарушенных имущественных прав государства при исполнении государственного оборонного заказа, обеспечить сохранность и целевое использование бюджетных средств, в том числе выделенных на реализацию приоритетных национальных проектов. Необходимость совершенствования соответствующего законодательства объясняется правоприменительной практикой, отмечали разработчики закона.Как отмечалось ранее, по сведениям Генпрокуратуры, за период с 1 января 2018 года по 1 января 2020 года по фактам противоправных действий в сфере оборонно-промышленного комплекса по материалам прокурорских проверок возбуждено 939 уголовных дел, общая сумма ущерба государству при исполнении государственного оборонного заказа, в причинении которого предъявлено обвинение, превысила 17,5 миллиарда рублей.Отмечалось, что сложности по защите интересов государства в данных ситуациях во многом связаны с несовершенством правового механизма оспаривания сделок, заключенных между юридическими лицами в рамках исполнения государственного оборонного заказа, а также в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и взыскания ущерба, причиненного РФ.В частности, действующие до принятия закона системы банковского сопровождения расчетов, связанных с исполнением государственного оборонного заказа, а также мониторинга и контроля за использованием средств при его размещении и выполнении в отношении государственных контрактов, не обеспечивали полного исключения злоупотреблений.
https://ria.ru/20210701/zakon-1739360166.html
https://ria.ru/20210526/gosoboronzakaz-1734331909.html
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россия, генеральная прокуратура рф, владимир путин
Путин разрешил прокурорам обращаться в арбитраж по делам гособоронзаказа
10:52 01.07.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Путин разрешил прокурорам обращаться в арбитраж при нарушениях в сфере гособоронзаказа

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий право прокуроров на обращение в арбитражный суд с требованием аннулировать сделку в сфере гособоронзаказа, если она выполнялась с нарушением законодательства.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Как отмечали авторы инициативы, закон позволит обеспечить возмещение ущерба, причиненного государству и муниципальным образованиям, в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, а также сформировать дополнительные действенные процессуальные механизмы восстановления нарушенных имущественных прав при злоупотреблениях на этапе привлечения исполнителей к выполнению государственного оборонного заказа, государственного и муниципального заказа на всех уровнях кооперации.
Помимо этого, расширение полномочий органов прокуратуры позволит повысить эффективность судебной защиты нарушенных имущественных прав государства при исполнении государственного оборонного заказа, обеспечить сохранность и целевое использование бюджетных средств, в том числе выделенных на реализацию приоритетных национальных проектов. Необходимость совершенствования соответствующего законодательства объясняется правоприменительной практикой, отмечали разработчики закона.
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Как отмечалось ранее, по сведениям Генпрокуратуры, за период с 1 января 2018 года по 1 января 2020 года по фактам противоправных действий в сфере оборонно-промышленного комплекса по материалам прокурорских проверок возбуждено 939 уголовных дел, общая сумма ущерба государству при исполнении государственного оборонного заказа, в причинении которого предъявлено обвинение, превысила 17,5 миллиарда рублей.
Отмечалось, что сложности по защите интересов государства в данных ситуациях во многом связаны с несовершенством правового механизма оспаривания сделок, заключенных между юридическими лицами в рамках исполнения государственного оборонного заказа, а также в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и взыскания ущерба, причиненного РФ.
В частности, действующие до принятия закона системы банковского сопровождения расчетов, связанных с исполнением государственного оборонного заказа, а также мониторинга и контроля за использованием средств при его размещении и выполнении в отношении государственных контрактов, не обеспечивали полного исключения злоупотреблений.
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