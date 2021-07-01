https://ria.ru/20210701/gosoboronzakaz-1739364023.html

Путин разрешил прокурорам обращаться в арбитраж по делам гособоронзаказа

Путин разрешил прокурорам обращаться в арбитраж по делам гособоронзаказа - РИА Новости, 01.07.2021

Путин разрешил прокурорам обращаться в арбитраж по делам гособоронзаказа

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий право прокуроров на обращение в арбитражный суд с требованием аннулировать сделку в сфере... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T10:52

2021-07-01T10:52

2021-07-01T10:52

россия

генеральная прокуратура рф

владимир путин

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий право прокуроров на обращение в арбитражный суд с требованием аннулировать сделку в сфере гособоронзаказа, если она выполнялась с нарушением законодательства.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Как отмечали авторы инициативы, закон позволит обеспечить возмещение ущерба, причиненного государству и муниципальным образованиям, в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, а также сформировать дополнительные действенные процессуальные механизмы восстановления нарушенных имущественных прав при злоупотреблениях на этапе привлечения исполнителей к выполнению государственного оборонного заказа, государственного и муниципального заказа на всех уровнях кооперации.Помимо этого, расширение полномочий органов прокуратуры позволит повысить эффективность судебной защиты нарушенных имущественных прав государства при исполнении государственного оборонного заказа, обеспечить сохранность и целевое использование бюджетных средств, в том числе выделенных на реализацию приоритетных национальных проектов. Необходимость совершенствования соответствующего законодательства объясняется правоприменительной практикой, отмечали разработчики закона.Как отмечалось ранее, по сведениям Генпрокуратуры, за период с 1 января 2018 года по 1 января 2020 года по фактам противоправных действий в сфере оборонно-промышленного комплекса по материалам прокурорских проверок возбуждено 939 уголовных дел, общая сумма ущерба государству при исполнении государственного оборонного заказа, в причинении которого предъявлено обвинение, превысила 17,5 миллиарда рублей.Отмечалось, что сложности по защите интересов государства в данных ситуациях во многом связаны с несовершенством правового механизма оспаривания сделок, заключенных между юридическими лицами в рамках исполнения государственного оборонного заказа, а также в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и взыскания ущерба, причиненного РФ.В частности, действующие до принятия закона системы банковского сопровождения расчетов, связанных с исполнением государственного оборонного заказа, а также мониторинга и контроля за использованием средств при его размещении и выполнении в отношении государственных контрактов, не обеспечивали полного исключения злоупотреблений.

https://ria.ru/20210701/zakon-1739360166.html

https://ria.ru/20210526/gosoboronzakaz-1734331909.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, генеральная прокуратура рф, владимир путин