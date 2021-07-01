Путин подписал закон о поиске пропавших людей по геолокации
11:54 01.07.2021 (обновлено: 11:56 01.07.2021)
Путин подписал закон, позволяющий правоохранителям получать данные о геолокации пропавших людей
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий правоохранительным органам получать данные о пропавших гражданах, используя информацию операторов связи, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Инициатива была подготовлена спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, главой комитета верхней палаты по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом, сенаторами Людмилой Боковой и Ириной Гехт, депутатом Госдумы Татьяной Касаевой в 2018 году. Документ был подготовлен во исполнение поручения Путина, которым предусмотрена подготовка предложений о мерах по обеспечению оперативного поиска пропавших людей путем определения местоположения принадлежащих им мобильных устройств.
Согласно закону, в течение 48 часов с момента начала проведения оперативно-розыскного мероприятия орган, его осуществляющий, обязан получить судебное решение о проведении такого розыска или прекратить его.
Как отметил ранее глава ответственного комитета по информполитике Александр Хинштейн, таким образом предоставляется возможность оперативного и незамедлительного розыска людей и не нарушается конституционный принцип частной жизни и тайны связи. Кроме этого, как пояснил депутат, такими данными будут наделять и волонтеров через органы внутренних дел в соответствии с законом об основах участия граждан в охране общественного порядка, так как одна из форм этого участия заключается в содействии при розыске потерявшихся лиц.
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