https://ria.ru/20210701/geolokatsiya-1739376915.html

Путин подписал закон о поиске пропавших людей по геолокации

Путин подписал закон о поиске пропавших людей по геолокации - РИА Новости, 01.07.2021

Путин подписал закон о поиске пропавших людей по геолокации

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий правоохранительным органам получать данные о пропавших гражданах, используя информацию операторов... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T11:54

2021-07-01T11:54

2021-07-01T11:56

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739265740_0:0:2503:1408_1920x0_80_0_0_671fb3bb7b75987bc046f1c262284162.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий правоохранительным органам получать данные о пропавших гражданах, используя информацию операторов связи, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Инициатива была подготовлена спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, главой комитета верхней палаты по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом, сенаторами Людмилой Боковой и Ириной Гехт, депутатом Госдумы Татьяной Касаевой в 2018 году. Документ был подготовлен во исполнение поручения Путина, которым предусмотрена подготовка предложений о мерах по обеспечению оперативного поиска пропавших людей путем определения местоположения принадлежащих им мобильных устройств.Согласно закону, в течение 48 часов с момента начала проведения оперативно-розыскного мероприятия орган, его осуществляющий, обязан получить судебное решение о проведении такого розыска или прекратить его.Как отметил ранее глава ответственного комитета по информполитике Александр Хинштейн, таким образом предоставляется возможность оперативного и незамедлительного розыска людей и не нарушается конституционный принцип частной жизни и тайны связи. Кроме этого, как пояснил депутат, такими данными будут наделять и волонтеров через органы внутренних дел в соответствии с законом об основах участия граждан в охране общественного порядка, так как одна из форм этого участия заключается в содействии при розыске потерявшихся лиц.

https://ria.ru/20210615/kreml-1737061116.html

https://ria.ru/20210204/mintsifry-1596014692.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество