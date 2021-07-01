https://ria.ru/20210701/genotsid-1739426791.html
В ДНР сравнили отношение Киева к русским с геноцидом
В ДНР сравнили отношение Киева к русским с геноцидом - РИА Новости, 01.07.2021
В ДНР сравнили отношение Киева к русским с геноцидом
Политика Киева в отношении русских и русскоговорящих на Украине ассоциируется с геноцидом - как культурным, так и физическим, считает депутат Народного совета... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T15:31
2021-07-01T15:31
2021-07-01T15:36
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Политика Киева в отношении русских и русскоговорящих на Украине ассоциируется с геноцидом - как культурным, так и физическим, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Максим Кныш.Ранее президент РФ Владимир Путин сравнил отношение к русским на Украине с применением оружия массового поражения. Он отметил, что нынешние украинские власти недружественны к России, иначе трудно объяснить проект закона, внесенный президентом Владимиром Зеленским в Верховную раду, где русский народ объявляется некоренным на территории страны. По словам Путина, это приведет к тому, что часть людей может уехать, вынуждены будут переписываться, что они чувствуют себя людьми второго сорта."Для нас, жителей Донбасса, политика украинских властей по отношению к русским и русскоязычным жителям уже давно крепко ассоциируется с таким понятием как геноцид. Это и культурный геноцид – все русское притесняется, уничтожается. Но это и вполне физический геноцид. Больше семи лет ведутся боевые действия против русского Донбасса", - сказал РИА Новости Кныш.Он отметил, что при поддержке и активном участии нынешних властей Украины принимаются законы, ущемляющие русскоговорящее население."Это не более чем заигрывание перед ультранационалистическим меньшинством, от которого сегодня во многом зависит, останется ли Зеленский и его команда при власти", - добавил Кныш.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210701/razdelenie-1739418369.html
https://rsport.ria.ru/20210630/ukraina-1739315504.html
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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, украина, в мире
В ДНР сравнили отношение Киева к русским с геноцидом
15:31 01.07.2021 (обновлено: 15:36 01.07.2021)
В ДНР заявили, что политика Киева в отношении русских ассоциируется с геноцидом