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Онлайн-конференция о подготовке гандболистов к Олимпиаде

Онлайн-конференция о подготовке гандболистов к Олимпиаде - РИА Новости, 01.07.2021

Онлайн-конференция о подготовке гандболистов к Олимпиаде

5 июля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная подготовке сборной России по гандболу к XXXII летним Олимпийским играм в г. Токио (Япония).

2021-07-01T15:06

2021-07-01T15:06

2021-07-01T15:31

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Задать вопросУчастники:- президент Олимпийского комитета России Станислав ПОЗДНЯКОВ;- президент Федерации гандбола России Сергей ШИШКАРЁВ;- генеральный директор Федерации гандбола России Лев ВОРОНИН; - главный тренер женской сборной России Алексей АЛЕКСЕЕВ;- капитан женской сборной России, олимпийская чемпионка Дарья ДМИТРИЕВА.Мероприятие пройдет в рамках проекта "Медиацентр Команды ОКР". Будут подведены итоги олимпийского отбора, рассмотрены перспективы выступления российских гандболистов в Токио и освещены процессы взаимодействия Федерации гандбола России и Олимпийского комитета России в рамках подготовки к главному старту сезона.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы