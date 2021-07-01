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Онлайн-конференция о подготовке гандболистов к Олимпиаде
Онлайн-конференция о подготовке гандболистов к Олимпиаде - РИА Новости, 01.07.2021
Онлайн-конференция о подготовке гандболистов к Олимпиаде
5 июля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная подготовке сборной России по гандболу к XXXII летним Олимпийским играм в г. Токио (Япония).
2021-07-01T15:06
2021-07-01T15:31
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Задать вопросУчастники:- президент Олимпийского комитета России Станислав ПОЗДНЯКОВ;- президент Федерации гандбола России Сергей ШИШКАРЁВ;- генеральный директор Федерации гандбола России Лев ВОРОНИН; - главный тренер женской сборной России Алексей АЛЕКСЕЕВ;- капитан женской сборной России, олимпийская чемпионка Дарья ДМИТРИЕВА.Мероприятие пройдет в рамках проекта "Медиацентр Команды ОКР". Будут подведены итоги олимпийского отбора, рассмотрены перспективы выступления российских гандболистов в Токио и освещены процессы взаимодействия Федерации гандбола России и Олимпийского комитета России в рамках подготовки к главному старту сезона.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
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1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
анонсы

Онлайн-конференция о подготовке гандболистов к Олимпиаде

15:06 01.07.2021 (обновлено: 15:31 01.07.2021)
 
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5 июля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная подготовке сборной России по гандболу к XXXII летним Олимпийским играм в г. Токио (Япония).
Задать вопрос

Участники:
- президент Олимпийского комитета России Станислав ПОЗДНЯКОВ;
- президент Федерации гандбола России Сергей ШИШКАРЁВ;
- генеральный директор Федерации гандбола России Лев ВОРОНИН;
- главный тренер женской сборной России Алексей АЛЕКСЕЕВ;
- капитан женской сборной России, олимпийская чемпионка Дарья ДМИТРИЕВА.

Мероприятие пройдет в рамках проекта "Медиацентр Команды ОКР". Будут подведены итоги олимпийского отбора, рассмотрены перспективы выступления российских гандболистов в Токио и освещены процессы взаимодействия Федерации гандбола России и Олимпийского комитета России в рамках подготовки к главному старту сезона.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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