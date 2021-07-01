Онлайн-конференция о подготовке гандболистов к Олимпиаде
15:06 01.07.2021 (обновлено: 15:31 01.07.2021)
5 июля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная подготовке сборной России по гандболу к XXXII летним Олимпийским играм в г. Токио (Япония).
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Участники:
- президент Олимпийского комитета России Станислав ПОЗДНЯКОВ;
- президент Федерации гандбола России Сергей ШИШКАРЁВ;
- генеральный директор Федерации гандбола России Лев ВОРОНИН;
- главный тренер женской сборной России Алексей АЛЕКСЕЕВ;
- капитан женской сборной России, олимпийская чемпионка Дарья ДМИТРИЕВА.
Мероприятие пройдет в рамках проекта "Медиацентр Команды ОКР". Будут подведены итоги олимпийского отбора, рассмотрены перспективы выступления российских гандболистов в Токио и освещены процессы взаимодействия Федерации гандбола России и Олимпийского комитета России в рамках подготовки к главному старту сезона.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- президент Олимпийского комитета России Станислав ПОЗДНЯКОВ;
- президент Федерации гандбола России Сергей ШИШКАРЁВ;
- генеральный директор Федерации гандбола России Лев ВОРОНИН;
- главный тренер женской сборной России Алексей АЛЕКСЕЕВ;
- капитан женской сборной России, олимпийская чемпионка Дарья ДМИТРИЕВА.
Мероприятие пройдет в рамках проекта "Медиацентр Команды ОКР". Будут подведены итоги олимпийского отбора, рассмотрены перспективы выступления российских гандболистов в Токио и освещены процессы взаимодействия Федерации гандбола России и Олимпийского комитета России в рамках подготовки к главному старту сезона.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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