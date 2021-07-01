https://ria.ru/20210701/fearstreetpart-1739019750.html

Маньяк, одержимый ведьмой, преследует подростков в новом хорроре Netflix

Маньяк, одержимый ведьмой, преследует подростков в новом хорроре Netflix - РИА Новости, 01.07.2021

Маньяк, одержимый ведьмой, преследует подростков в новом хорроре Netflix

На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix опубликовали трейлер фильма "Улица страха. Часть первая: 1994", основанного на одноименной серии романов... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T02:51

2021-07-01T02:51

2021-07-01T02:51

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix опубликовали трейлер фильма "Улица страха. Часть первая: 1994", основанного на одноименной серии романов Роберта Лоуренса Стайна.В хорроре действие разворачивается в 1994 году в городе Шейдисайд. Группа подростков пытается разобраться в череде ужасающих событий, которые преследовали жителей несколько столетий. А теперь и главные герои становятся целью кровожадного маньяка, одержимого древней ведьмой. Главные роли в ленте, снятой Ли Джаньяк, исполнили Сэди Синк, Оливия Уэлш, Эмили Рад, Бенжамин Флорес, Эшли Цукерман и другие. "Улица страха. Часть первая: 1994" станет первым фильмом в трилогии по книгам Стайна. Его премьера состоится на Netflix 2 июля. Следом выйдут еще две картины, режиссером которых тоже была Джаньяк: "Улица страха, часть вторая: 1978" (6 июля) и "Улица страха, часть третья: 1666" (16 июля).

https://ria.ru/20210626/marvel-1738619161.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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netflix, кино и сериалы, новости культуры