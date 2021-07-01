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Культура
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Маньяк, одержимый ведьмой, преследует подростков в новом хорроре Netflix
Маньяк, одержимый ведьмой, преследует подростков в новом хорроре Netflix - РИА Новости, 01.07.2021
Маньяк, одержимый ведьмой, преследует подростков в новом хорроре Netflix
На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix опубликовали трейлер фильма "Улица страха. Часть первая: 1994", основанного на одноименной серии романов... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T02:51
2021-07-01T02:51
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix опубликовали трейлер фильма "Улица страха. Часть первая: 1994", основанного на одноименной серии романов Роберта Лоуренса Стайна.В хорроре действие разворачивается в 1994 году в городе Шейдисайд. Группа подростков пытается разобраться в череде ужасающих событий, которые преследовали жителей несколько столетий. А теперь и главные герои становятся целью кровожадного маньяка, одержимого древней ведьмой. Главные роли в ленте, снятой Ли Джаньяк, исполнили Сэди Синк, Оливия Уэлш, Эмили Рад, Бенжамин Флорес, Эшли Цукерман и другие. "Улица страха. Часть первая: 1994" станет первым фильмом в трилогии по книгам Стайна. Его премьера состоится на Netflix 2 июля. Следом выйдут еще две картины, режиссером которых тоже была Джаньяк: "Улица страха, часть вторая: 1978" (6 июля) и "Улица страха, часть третья: 1666" (16 июля).
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netflix, кино и сериалы, новости культуры

Маньяк, одержимый ведьмой, преследует подростков в новом хорроре Netflix

02:51 01.07.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix опубликовали трейлер фильма "Улица страха. Часть первая: 1994", основанного на одноименной серии романов Роберта Лоуренса Стайна.
В хорроре действие разворачивается в 1994 году в городе Шейдисайд. Группа подростков пытается разобраться в череде ужасающих событий, которые преследовали жителей несколько столетий. А теперь и главные герои становятся целью кровожадного маньяка, одержимого древней ведьмой.
Главные роли в ленте, снятой Ли Джаньяк, исполнили Сэди Синк, Оливия Уэлш, Эмили Рад, Бенжамин Флорес, Эшли Цукерман и другие.
"Улица страха. Часть первая: 1994" станет первым фильмом в трилогии по книгам Стайна. Его премьера состоится на Netflix 2 июля.
Следом выйдут еще две картины, режиссером которых тоже была Джаньяк: "Улица страха, часть вторая: 1978" (6 июля) и "Улица страха, часть третья: 1666" (16 июля).
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