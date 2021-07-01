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В Москве закончилась вакцина "ЭпиВакКорона"

В Москве закончилась вакцина "ЭпиВакКорона" - РИА Новости, 01.07.2021

В Москве закончилась вакцина "ЭпиВакКорона"

В Москве закончился препарат "ЭпиВакКорона", сообщается на официальном сайте мэра столицы. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T15:18

2021-07-01T15:18

2021-07-01T15:35

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Москве закончился препарат "ЭпиВакКорона", сообщается на официальном сайте мэра столицы."Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии данной вакцины", — отмечается в релизе.Ранее аналогичная ситуация возникла с "Ковивак". Запасы препарата закончились 22 июня, их удалось пополнить спустя три дня. Однако к 28 июня они вновь подошли к концу.За минувшие сутки в столице выявили 7597 новых случаев COVID-19, врачи госпитализировали 1690 человек, на ИВЛ находятся 709 пациентов. Скончались 108 человек.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее объявил о старте ревакцинации от коронавируса в столице, повторно привиться можно любым зарегистрированным в России препаратом, но в настоящий момент в наличии есть "Спутник V" и "Спутник Лайт".

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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