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Москва поставила рекорд по числу поездок на прокатных электросамокатах
Москва поставила рекорд по числу поездок на прокатных электросамокатах - РИА Новости, 01.07.2021
Москва поставила рекорд по числу поездок на прокатных электросамокатах
Москва поставила рекорд по количеству поездок на прокатных электросамокатах, с начала года - более 2,5 миллиона поездок, сообщил руководитель проектов шеринга... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T18:52
2021-07-01T18:52
2021-07-01T19:35
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москва
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Москва поставила рекорд по количеству поездок на прокатных электросамокатах, с начала года - более 2,5 миллиона поездок, сообщил руководитель проектов шеринга департамента транспорта Москвы Магомед Колгаев."Москва поставила рекорд по количеству поездок на прокатных электросамокатах. С начала года - более 2,5 миллионов. Это уже больше, чем за весь прошлый сезон - тогда их было 2 миллиона. Сейчас в системах проката электросамокатов уже больше 600 тысяч пользователей, и эта цифра постоянно растет", - сказал Колгаев в рамках Московского урбанистического форума.По его словам, прокат электросамокатов улучшил доступность отдельных районов города, также он помогает снизить нагрузку на дороги."На один самокат в среднем приходится шесть-семь поездок в день, а сервисы аренды интегрированы в приложение "Московский транспорт", что существенно повышает комфорт при их использовании", - добавил Колгаев.
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московский урбанистический форум 2021, москва, общество
Москва поставила рекорд по числу поездок на прокатных электросамокатах
18:52 01.07.2021 (обновлено: 19:35 01.07.2021)
Москва поставила рекорд по количеству поездок на прокатных электросамокатах с начала года
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Москва
поставила рекорд по количеству поездок на прокатных электросамокатах, с начала года - более 2,5 миллиона поездок, сообщил руководитель проектов шеринга департамента транспорта Москвы Магомед Колгаев.
"Москва поставила рекорд по количеству поездок на прокатных электросамокатах. С начала года - более 2,5 миллионов. Это уже больше, чем за весь прошлый сезон - тогда их было 2 миллиона. Сейчас в системах проката электросамокатов уже больше 600 тысяч пользователей, и эта цифра постоянно растет", - сказал Колгаев в рамках Московского урбанистического форума.
По его словам, прокат электросамокатов улучшил доступность отдельных районов города, также он помогает снизить нагрузку на дороги.
"На один самокат в среднем приходится шесть-семь поездок в день, а сервисы аренды интегрированы в приложение "Московский транспорт", что существенно повышает комфорт при их использовании", - добавил Колгаев.