https://ria.ru/20210701/elektrosamokaty-1739472672.html

Москва поставила рекорд по числу поездок на прокатных электросамокатах

Москва поставила рекорд по числу поездок на прокатных электросамокатах - РИА Новости, 01.07.2021

Москва поставила рекорд по числу поездок на прокатных электросамокатах

Москва поставила рекорд по количеству поездок на прокатных электросамокатах, с начала года - более 2,5 миллиона поездок, сообщил руководитель проектов шеринга... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T18:52

2021-07-01T18:52

2021-07-01T19:35

московский урбанистический форум 2021

москва

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Москва поставила рекорд по количеству поездок на прокатных электросамокатах, с начала года - более 2,5 миллиона поездок, сообщил руководитель проектов шеринга департамента транспорта Москвы Магомед Колгаев."Москва поставила рекорд по количеству поездок на прокатных электросамокатах. С начала года - более 2,5 миллионов. Это уже больше, чем за весь прошлый сезон - тогда их было 2 миллиона. Сейчас в системах проката электросамокатов уже больше 600 тысяч пользователей, и эта цифра постоянно растет", - сказал Колгаев в рамках Московского урбанистического форума.По его словам, прокат электросамокатов улучшил доступность отдельных районов города, также он помогает снизить нагрузку на дороги."На один самокат в среднем приходится шесть-семь поездок в день, а сервисы аренды интегрированы в приложение "Московский транспорт", что существенно повышает комфорт при их использовании", - добавил Колгаев.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский урбанистический форум 2021, москва, общество