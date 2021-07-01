Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210701/elektrosamokaty-1739472672.html
Москва поставила рекорд по числу поездок на прокатных электросамокатах
Москва поставила рекорд по числу поездок на прокатных электросамокатах - РИА Новости, 01.07.2021
Москва поставила рекорд по числу поездок на прокатных электросамокатах
Москва поставила рекорд по количеству поездок на прокатных электросамокатах, с начала года - более 2,5 миллиона поездок, сообщил руководитель проектов шеринга... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T18:52
2021-07-01T19:35
московский урбанистический форум 2021
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1b/1738795533_0:278:2997:1964_1920x0_80_0_0_a802e5c45a700e7d4222ce3fd36d50b7.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Москва поставила рекорд по количеству поездок на прокатных электросамокатах, с начала года - более 2,5 миллиона поездок, сообщил руководитель проектов шеринга департамента транспорта Москвы Магомед Колгаев."Москва поставила рекорд по количеству поездок на прокатных электросамокатах. С начала года - более 2,5 миллионов. Это уже больше, чем за весь прошлый сезон - тогда их было 2 миллиона. Сейчас в системах проката электросамокатов уже больше 600 тысяч пользователей, и эта цифра постоянно растет", - сказал Колгаев в рамках Московского урбанистического форума.По его словам, прокат электросамокатов улучшил доступность отдельных районов города, также он помогает снизить нагрузку на дороги."На один самокат в среднем приходится шесть-семь поездок в день, а сервисы аренды интегрированы в приложение "Московский транспорт", что существенно повышает комфорт при их использовании", - добавил Колгаев.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1b/1738795533_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_932d3586a6d0e1b54836af88a61df0ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московский урбанистический форум 2021, москва, общество
Москва поставила рекорд по числу поездок на прокатных электросамокатах
18:52 01.07.2021 (обновлено: 19:35 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДевушки берут на прокат электросамокаты на набережной Москвы-реки в ЦПКиО имени Горького в Москве
Девушки берут на прокат электросамокаты на набережной Москвы-реки в ЦПКиО имени Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

Москва поставила рекорд по количеству поездок на прокатных электросамокатах с начала года

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Москва поставила рекорд по количеству поездок на прокатных электросамокатах, с начала года - более 2,5 миллиона поездок, сообщил руководитель проектов шеринга департамента транспорта Москвы Магомед Колгаев.
"Москва поставила рекорд по количеству поездок на прокатных электросамокатах. С начала года - более 2,5 миллионов. Это уже больше, чем за весь прошлый сезон - тогда их было 2 миллиона. Сейчас в системах проката электросамокатов уже больше 600 тысяч пользователей, и эта цифра постоянно растет", - сказал Колгаев в рамках Московского урбанистического форума.
По его словам, прокат электросамокатов улучшил доступность отдельных районов города, также он помогает снизить нагрузку на дороги.
"На один самокат в среднем приходится шесть-семь поездок в день, а сервисы аренды интегрированы в приложение "Московский транспорт", что существенно повышает комфорт при их использовании", - добавил Колгаев.
Аренда электросамокатов: что запрещено и где придется сбросить скорость
25 июня, 10:54Инфографика
Аренда электросамокатов: что запрещено и где придется сбросить скорость
Инфографика
Посмотреть
 
Московский урбанистический форум 2021МоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:17В Иркутской области арестовали девочку, зарезавшую школьника
08:17Додон: Западу нужно в парламенте Молдавии антироссийское большинство
08:10Москвичам пообещали небольшой дождь и до 23 градусов тепла
08:00Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
07:32"Ъ": в России впервые изъяли единственное жилье у должника
07:10Создатель "Викингов" снимет сериал о блокаде Ленинграда
07:09Касперский не считает США единственной киберсверхдержавой
07:04Экономисты подсчитали, насколько вырастут цены в России в июле
06:59Касперский представит телефон, который невозможно взломать
06:57В МХАТе прокомментировали письмо Дорониной к Путину
06:50Из-под завалов обрушившегося в Вашингтоне здания извлекли рабочего
06:20Десятилетняя девочка умерла от старости
06:18Украинцев предупредили о риске голода из-за открытия рынка земли
06:07Касперский рассказал, почему хакерам удается избежать наказания
06:06Россияне стали чаще помогать деньгами своим взрослым детям
06:03Россияне рассказали, поддерживают ли введение нового локдауна
05:42"Би-2" выпустили анимационное видео на песню "Падал свет"
05:20Юрист назвал нарушения, за которые водителей не станут штрафовать
05:07Эксперты назвали самое популярное у мошенников время для звонков
05:02Касперский рассказал, как устроена киберпреступная экономика
Лента новостейМолния