https://ria.ru/20210701/dtp-1739347171.html
В Сочи пять человек пострадали в ДТП с автобусом
В Сочи пять человек пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 01.07.2021
В Сочи пять человек пострадали в ДТП с автобусом
Пять человек пострадали в результате лобового столкновения легкового автомобиля с пассажирским автобусом в Сочи, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T08:51
2021-07-01T08:51
2021-07-01T08:51
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КРАСНОДАР, 1 июл – РИА Новости. Пять человек пострадали в результате лобового столкновения легкового автомобиля с пассажирским автобусом в Сочи, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю."По предварительным данным, 30 июня 2021 года около 22:15 на трассе А-148 "Дублер Курортного проспекта" на транспортной развязке у реки Псахе водитель легкового автомобиля ВАЗ не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с пассажирским автобусом Hyundai. В результате ДТП в рейсовом автобусе пострадали два пассажира, 27-летний мужчина и несовершеннолетняя 11-летняя девочка, в легковом автомобиле пострадали 29-летний водитель и оба пассажира, мужчины 32 и 25 лет", - говорится в сообщении.Всего на момент ДТП в автобусе находилось девять пассажиров, отмечается в релизе. По факту ДТП проводится проверка.
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гумвд, сочи, краснодарский край, происшествия
В Сочи пять человек пострадали в ДТП с автобусом
В Сочи пять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом