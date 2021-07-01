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Умерла драматург и прозаик Ксения Драгунская
Умерла драматург и прозаик Ксения Драгунская - РИА Новости, 01.07.2021
Умерла драматург и прозаик Ксения Драгунская
Драматург и прозаик Ксения Драгунская, дочь писателя Виктора Драгунского, умерла в возрасте 56 лет от "внезапной тяжелой болезни", сообщил ее брат, писатель... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T17:03
2021-07-01T17:03
2021-07-01T17:07
культура
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россия
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Драматург и прозаик Ксения Драгунская, дочь писателя Виктора Драгунского, умерла в возрасте 56 лет от "внезапной тяжелой болезни", сообщил ее брат, писатель Денис Драгунский."Моя любимая и незабвенная младшая сестра скончалась сегодня в 11.30 от внезапной тяжелой болезни", - написал Драгунский на своей странице в Facebook, уточнив, что о прощании будет сообщено позже.Ксения Драгунская – российский драматург и прозаик, первый руководитель экспертного совета всероссийского конкурса книг для детей и юношества "Книгуру". Драгунская была членом Союза театральных деятелей РФ, она автор нескольких десятков пьес, которые ставились, в том числе, в Санкт-Петербургском академическом театре комедии имени Акимова, в Московском театре Et cetera, в театре Романа Виктюка, а также в театрах Литвы, Белоруссии, Сербии и других стран.
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ксения драгунская, россия
Умерла драматург и прозаик Ксения Драгунская
17:03 01.07.2021 (обновлено: 17:07 01.07.2021)
Драматург и прозаик Ксения Драгунская умерла в возрасте 56 лет