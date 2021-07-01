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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210701/dragunskaya-1739449296.html
Умерла драматург и прозаик Ксения Драгунская
Умерла драматург и прозаик Ксения Драгунская - РИА Новости, 01.07.2021
Умерла драматург и прозаик Ксения Драгунская
Драматург и прозаик Ксения Драгунская, дочь писателя Виктора Драгунского, умерла в возрасте 56 лет от "внезапной тяжелой болезни", сообщил ее брат, писатель... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T17:03
2021-07-01T17:07
культура
ксения драгунская
россия
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Драматург и прозаик Ксения Драгунская, дочь писателя Виктора Драгунского, умерла в возрасте 56 лет от "внезапной тяжелой болезни", сообщил ее брат, писатель Денис Драгунский."Моя любимая и незабвенная младшая сестра скончалась сегодня в 11.30 от внезапной тяжелой болезни", - написал Драгунский на своей странице в Facebook, уточнив, что о прощании будет сообщено позже.Ксения Драгунская – российский драматург и прозаик, первый руководитель экспертного совета всероссийского конкурса книг для детей и юношества "Книгуру". Драгунская была членом Союза театральных деятелей РФ, она автор нескольких десятков пьес, которые ставились, в том числе, в Санкт-Петербургском академическом театре комедии имени Акимова, в Московском театре Et cetera, в театре Романа Виктюка, а также в театрах Литвы, Белоруссии, Сербии и других стран.
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ксения драгунская, россия
Умерла драматург и прозаик Ксения Драгунская
17:03 01.07.2021 (обновлено: 17:07 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПисательница Ксения Драгунская
Писательница Ксения Драгунская - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Драматург и прозаик Ксения Драгунская умерла в возрасте 56 лет

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Драматург и прозаик Ксения Драгунская, дочь писателя Виктора Драгунского, умерла в возрасте 56 лет от "внезапной тяжелой болезни", сообщил ее брат, писатель Денис Драгунский.
"Моя любимая и незабвенная младшая сестра скончалась сегодня в 11.30 от внезапной тяжелой болезни", - написал Драгунский на своей странице в Facebook, уточнив, что о прощании будет сообщено позже.
Ксения Драгунская – российский драматург и прозаик, первый руководитель экспертного совета всероссийского конкурса книг для детей и юношества "Книгуру". Драгунская была членом Союза театральных деятелей РФ, она автор нескольких десятков пьес, которые ставились, в том числе, в Санкт-Петербургском академическом театре комедии имени Акимова, в Московском театре Et cetera, в театре Романа Виктюка, а также в театрах Литвы, Белоруссии, Сербии и других стран.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПисатели Денис Драгунский и Ксения Драгунская на книжном фестивале "Красная площадь" в Москве
Писатели Денис Драгунский и Ксения Драгунская на книжном фестивале Красная площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Писатели Денис Драгунский и Ксения Драгунская на книжном фестивале "Красная площадь" в Москве
 
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