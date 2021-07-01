https://ria.ru/20210701/donbass-1739358600.html

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по их территории более 40 мин и снарядов

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по их территории более 40 мин и снарядов - РИА Новости, 01.07.2021

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по их территории более 40 мин и снарядов

Украинские силовики утром в четверг выпустили по селу Минеральное в пригороде Донецка более 40 мин и артснарядов, заявили журналистам в управлении Народной... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T10:22

2021-07-01T10:22

2021-07-01T10:22

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603944075_58:0:1125:600_1920x0_80_0_0_0d65be4d4c991ed9c01fba03dcf31252.jpg

ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские силовики утром в четверг выпустили по селу Минеральное в пригороде Донецка более 40 мин и артснарядов, заявили журналистам в управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики."​​С начала текущих суток каратели 72-й отдельной механизированной бригады ВС Украины три раза открывали огонь из 122-миллиметровой артиллерии и 120-миллиметровых минометов по населенному пункту Минеральное, выпустив 42 боеприпаса", - сказал представитель Народной милиции.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210627/donbass-1738808593.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире