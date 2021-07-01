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https://ria.ru/20210701/donbass-1739358600.html
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по их территории более 40 мин и снарядов
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по их территории более 40 мин и снарядов - РИА Новости, 01.07.2021
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по их территории более 40 мин и снарядов
Украинские силовики утром в четверг выпустили по селу Минеральное в пригороде Донецка более 40 мин и артснарядов, заявили журналистам в управлении Народной... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T10:22
2021-07-01T10:22
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
в мире
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские силовики утром в четверг выпустили по селу Минеральное в пригороде Донецка более 40 мин и артснарядов, заявили журналистам в управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики."​​С начала текущих суток каратели 72-й отдельной механизированной бригады ВС Украины три раза открывали огонь из 122-миллиметровой артиллерии и 120-миллиметровых минометов по населенному пункту Минеральное, выпустив 42 боеприпаса", - сказал представитель Народной милиции.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210627/donbass-1738808593.html
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донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по их территории более 40 мин и снарядов
10:22 01.07.2021
 
© Фото : Операция объединенных силТактическая подготовка с боевой стрельбой артиллерии вооруженных сил Украины
Тактическая подготовка с боевой стрельбой артиллерии вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Фото : Операция объединенных сил

В ДНР заявили, что украинские силовики выпустили по пригороду Донецка более 40 мин и снарядов

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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские силовики утром в четверг выпустили по селу Минеральное в пригороде Донецка более 40 мин и артснарядов, заявили журналистам в управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"​​С начала текущих суток каратели 72-й отдельной механизированной бригады ВС Украины три раза открывали огонь из 122-миллиметровой артиллерии и 120-миллиметровых минометов по населенному пункту Минеральное, выпустив 42 боеприпаса", - сказал представитель Народной милиции.
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Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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