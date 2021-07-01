В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по их территории более 40 мин и снарядов
© Фото : Операция объединенных силТактическая подготовка с боевой стрельбой артиллерии вооруженных сил Украины
© Фото : Операция объединенных сил
В ДНР заявили, что украинские силовики выпустили по пригороду Донецка более 40 мин и снарядов
ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские силовики утром в четверг выпустили по селу Минеральное в пригороде Донецка более 40 мин и артснарядов, заявили журналистам в управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"С начала текущих суток каратели 72-й отдельной механизированной бригады ВС Украины три раза открывали огонь из 122-миллиметровой артиллерии и 120-миллиметровых минометов по населенному пункту Минеральное, выпустив 42 боеприпаса", - сказал представитель Народной милиции.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.