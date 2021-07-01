https://ria.ru/20210701/dispanserizatsiya-1739497275.html

Правительство выделит средства для диспансеризации переболевших COVID-19

Правительство выделит средства для диспансеризации переболевших COVID-19 - РИА Новости, 01.07.2021

Правительство выделит средства для диспансеризации переболевших COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ о выделении шести миллиардов рублей на диспансеризацию россиян, переболевших коронавирусом. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T21:03

2021-07-01T21:03

2021-07-01T21:05

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ о выделении шести миллиардов рублей на диспансеризацию россиян, переболевших коронавирусом."Более 5,8 миллиарда рублей будет направлено регионам на проведение углубленной диспансеризации граждан, переболевших коронавирусом. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.Уточняется, что диспансеризация включает в себя в два этапа, которые можно пройти за один день. Сначала на нее пригласят тех, кто перенес коронавирус в средней или тяжелой форме. Им позвонят из поликлиники или пришлют оповещение.Премьер-министр подчеркнул, что коронавирус не проходит бесследно и может иметь крайне тяжелые последствия. Бесплатное для граждан обследование поможет выявить осложнения и получить рекомендации врача.

https://ria.ru/20210629/vaktsina-1739074019.html

россия

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2021

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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, михаил мишустин, общество