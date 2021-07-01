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Правительство выделит средства для диспансеризации переболевших COVID-19
Правительство выделит средства для диспансеризации переболевших COVID-19 - РИА Новости, 01.07.2021
Правительство выделит средства для диспансеризации переболевших COVID-19
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ о выделении шести миллиардов рублей на диспансеризацию россиян, переболевших коронавирусом. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T21:03
2021-07-01T21:05
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ о выделении шести миллиардов рублей на диспансеризацию россиян, переболевших коронавирусом."Более 5,8 миллиарда рублей будет направлено регионам на проведение углубленной диспансеризации граждан, переболевших коронавирусом. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.Уточняется, что диспансеризация включает в себя в два этапа, которые можно пройти за один день. Сначала на нее пригласят тех, кто перенес коронавирус в средней или тяжелой форме. Им позвонят из поликлиники или пришлют оповещение.Премьер-министр подчеркнул, что коронавирус не проходит бесследно и может иметь крайне тяжелые последствия. Бесплатное для граждан обследование поможет выявить осложнения и получить рекомендации врача.
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, михаил мишустин, общество
Правительство выделит средства для диспансеризации переболевших COVID-19
21:03 01.07.2021 (обновлено: 21:05 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Правительство выделит шесть миллиардов рублей для диспансеризации переболевших COVID-19

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ о выделении шести миллиардов рублей на диспансеризацию россиян, переболевших коронавирусом.
"Более 5,8 миллиарда рублей будет направлено регионам на проведение углубленной диспансеризации граждан, переболевших коронавирусом. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.
Уточняется, что диспансеризация включает в себя в два этапа, которые можно пройти за один день. Сначала на нее пригласят тех, кто перенес коронавирус в средней или тяжелой форме. Им позвонят из поликлиники или пришлют оповещение.
Премьер-министр подчеркнул, что коронавирус не проходит бесследно и может иметь крайне тяжелые последствия. Бесплатное для граждан обследование поможет выявить осложнения и получить рекомендации врача.
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