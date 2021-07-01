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В России стартует углубленная диспансеризация для перенесших COVID-19

В России стартует углубленная диспансеризация для перенесших COVID-19 - РИА Новости, 01.07.2021

В России стартует углубленная диспансеризация для перенесших COVID-19

Углубленная диспансеризация для перенесших коронавирусную инфекцию стартует в России в четверг, программа разработана с учетом эпидемической ситуации. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T00:27

2021-07-01T00:27

2021-07-01T00:27

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Углубленная диспансеризация для перенесших коронавирусную инфекцию стартует в России в четверг, программа разработана с учетом эпидемической ситуации.Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 апреля заявил, что необходимо расширить программу диспансеризации и запустить ее в полном объеме с 1 июля 2021 года.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин позднее подписал постановление правительства о проведении углубленной диспансеризации для переболевших COVID-19.Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в июне отметила, что расширенная диспансеризация начнется во всех регионах России с 1 июля, несмотря на сложности с коронавирусной инфекцией в отдельных субъектах страны.Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отмечал, что программа углубленной диспансеризации разработана с учетом эпидемической ситуации, на совещании с регионами отрабатывались все стандартные операционные процедуры по ее проведению.Пациенты смогут пройти целый комплекс обследований, чтобы своевременно выявить возможные осложнения. Углублённая диспансеризация будет проходить в два этапа. Первый из них включает семь исследований - это общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом, тест с шестиминутной ходьбой, спирометрия, рентген грудной клетки, приём терапевта. Для граждан, переболевших коронавирусом, к этому списку добавится анализ на определение концентрации D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования.Все обследования можно будет пройти за один день. По результатам врачи определят риски и признаки развития хронических заболеваний и при необходимости направят пациента на второй этап, который будет включать ещё три обследования – эхокардиографию, КТ лёгких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей. Если по результатам диспансеризации у пациента выявят хронические заболевания или риски их возникновения, то ему будет оказано необходимое лечение и назначена медицинская реабилитация.Перечень медицинских организаций, где можно пройти углублённую диспансеризацию, можно найти на официальных сайтах региональных органов здравоохранения и на едином портале госуслуг.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество