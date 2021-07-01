https://ria.ru/20210701/dietolog-1739470729.html

Главный диетолог Москвы назвала два типа людей, приходящих на прием

Главный диетолог Москвы назвала два типа людей, приходящих на прием - РИА Новости, 01.07.2021

Главный диетолог Москвы назвала два типа людей, приходящих на прием

Среди москвичей есть два основных типа людей, приходящих на прием к диетологу, - это горожане, которые увлечены здоровым образом жизни, и те, у кого есть... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T18:46

2021-07-01T18:46

2021-07-01T19:20

московский урбанистический форум 2021

антонина стародубова

департамент здравоохранения г. москвы

москва

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Среди москвичей есть два основных типа людей, приходящих на прием к диетологу, - это горожане, которые увлечены здоровым образом жизни, и те, у кого есть проблемы с избыточным весом, причем первый тип является доминирующим, рассказала главный внештатный специалист диетолог департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук Антонина Стародубова."Есть два сейчас таких типажа. И на самом деле доминирующий, все больше, все чаще к нам, в том числе на приемы диетологические, приходят люди, которые увлечены здоровым образом жизни ... И второй как раз - типаж москвича, который по-прежнему мало двигается, много, может быть, даже работает, мало спит, много испытывает стресса. Это вот наши как раз пациенты с ожирением", - рассказала она в ходе сессии Московского урбанистического форума.Стародубова уточнила, что люди, увлеченные здоровым образом жизни, нуждаются в диетологической помощи, поскольку недостаток информации о правильном питании часто приводит к негативным последствия для здоровья.По ее мнению, необходимо усилить рекламу домашнего питания, причем популяризировать приготовление пищи у разных возрастных групп.Она также обратила внимание на то, что городу стоило бы еще расширить инфраструктуру, позволяющую москвичам вести более активный образ жизни, причем так, чтобы этими объектами можно было пользоваться в разную погоду и в холодное время года.

https://ria.ru/20210701/appetit-1739335280.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210525/ozhirenie-1733783755.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский урбанистический форум 2021, антонина стародубова, департамент здравоохранения г. москвы, москва, общество