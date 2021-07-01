https://ria.ru/20210701/dietolog-1739470729.html
Главный диетолог Москвы назвала два типа людей, приходящих на прием
Главный диетолог Москвы назвала два типа людей, приходящих на прием - РИА Новости, 01.07.2021
Главный диетолог Москвы назвала два типа людей, приходящих на прием
Среди москвичей есть два основных типа людей, приходящих на прием к диетологу, - это горожане, которые увлечены здоровым образом жизни, и те, у кого есть... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T18:46
2021-07-01T18:46
2021-07-01T19:20
московский урбанистический форум 2021
антонина стародубова
департамент здравоохранения г. москвы
москва
общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Среди москвичей есть два основных типа людей, приходящих на прием к диетологу, - это горожане, которые увлечены здоровым образом жизни, и те, у кого есть проблемы с избыточным весом, причем первый тип является доминирующим, рассказала главный внештатный специалист диетолог департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук Антонина Стародубова."Есть два сейчас таких типажа. И на самом деле доминирующий, все больше, все чаще к нам, в том числе на приемы диетологические, приходят люди, которые увлечены здоровым образом жизни ... И второй как раз - типаж москвича, который по-прежнему мало двигается, много, может быть, даже работает, мало спит, много испытывает стресса. Это вот наши как раз пациенты с ожирением", - рассказала она в ходе сессии Московского урбанистического форума.Стародубова уточнила, что люди, увлеченные здоровым образом жизни, нуждаются в диетологической помощи, поскольку недостаток информации о правильном питании часто приводит к негативным последствия для здоровья.По ее мнению, необходимо усилить рекламу домашнего питания, причем популяризировать приготовление пищи у разных возрастных групп.Она также обратила внимание на то, что городу стоило бы еще расширить инфраструктуру, позволяющую москвичам вести более активный образ жизни, причем так, чтобы этими объектами можно было пользоваться в разную погоду и в холодное время года.
https://ria.ru/20210701/appetit-1739335280.html
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московский урбанистический форум 2021, антонина стародубова, департамент здравоохранения г. москвы, москва, общество
Главный диетолог Москвы назвала два типа людей, приходящих на прием
18:46 01.07.2021 (обновлено: 19:20 01.07.2021)
Главный диетолог депздрава Москвы назвала два типа людей, приходящих на прием
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости.
Среди москвичей есть два основных типа людей, приходящих на прием к диетологу, - это горожане, которые увлечены здоровым образом жизни, и те, у кого есть проблемы с избыточным весом, причем первый тип является доминирующим, рассказала главный внештатный специалист диетолог департамента здравоохранения Москвы
, доктор медицинских наук Антонина Стародубова
.
"Есть два сейчас таких типажа. И на самом деле доминирующий, все больше, все чаще к нам, в том числе на приемы диетологические, приходят люди, которые увлечены здоровым образом жизни ... И второй как раз - типаж москвича, который по-прежнему мало двигается, много, может быть, даже работает, мало спит, много испытывает стресса. Это вот наши как раз пациенты с ожирением", - рассказала она в ходе сессии Московского урбанистического форума.
Стародубова уточнила, что люди, увлеченные здоровым образом жизни, нуждаются в диетологической помощи, поскольку недостаток информации о правильном питании часто приводит к негативным последствия для здоровья.
По ее мнению, необходимо усилить рекламу домашнего питания, причем популяризировать приготовление пищи у разных возрастных групп.
Она также обратила внимание на то, что городу стоило бы еще расширить инфраструктуру, позволяющую москвичам вести более активный образ жизни, причем так, чтобы этими объектами можно было пользоваться в разную погоду и в холодное время года.