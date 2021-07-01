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В Нижегородской области появятся еще 20 детсадов

В Нижегородской области появятся еще 20 детсадов - РИА Новости, 01.07.2021

В Нижегородской области появятся еще 20 детсадов

Двадцать новых объектов дошкольного образования планируется построить в Нижегородской области до конца 2021 года, заявил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T17:48

2021-07-01T17:48

2021-07-01T17:48

нижегородская область

глеб никитин

нижегородская область

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июл — РИА Новости. Двадцать новых объектов дошкольного образования планируется построить в Нижегородской области до конца 2021 года, заявил глава региона Глеб Никитин."Благодаря национальному проекту "Демография" в регионе будет обеспечено еще 3399 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Речь идет о создании 20 новых детских садов или корпусов к существующим, на строительство которых выделено более 2,5 миллиарда рублей. Один из объектов – корпус детского сада в городе Бор на 60 мест – уже построен", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Губернатор Нижегородской области напомнил, что в 2019-2020 годах было введено в эксплуатацию 20 объектов, создано 1990 дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет. Из общего числа 11 объектов, рассчитанных на 1160 мест, введено в строй в 2020 году."Мы последовательно решаем задачу обеспечения доступности дошкольного образования и ликвидации очередей в детские сады. Вместе со строительством дошкольных учреждений перепрофилируем группы в существующих детсадах, капитально ремонтируем ранее пустующие здания", - рассказал Никитин.Как сообщила министр образования, науки и молодежной политики региона Ольга Петрова, в Нижегородской области также создаются частные дошкольные образовательные учреждения: в 2020 году появилось семь таких детсадов на 120 мест.По данным федеральной государственной информационной системы, уровень доступности дошкольного образования на 1 января 2021 года в Нижегородской области составил 95,57% для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет и 100% - для детей от трех до семи лет.

https://ria.ru/20210630/zanyatost-1739295155.html

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глеб никитин, нижегородская область, общество