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В Нижегородской области появятся еще 20 детсадов
В Нижегородской области появятся еще 20 детсадов - РИА Новости, 01.07.2021
В Нижегородской области появятся еще 20 детсадов
Двадцать новых объектов дошкольного образования планируется построить в Нижегородской области до конца 2021 года, заявил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T17:48
2021-07-01T17:48
2021-07-01T17:48
нижегородская область
глеб никитин
нижегородская область
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июл — РИА Новости. Двадцать новых объектов дошкольного образования планируется построить в Нижегородской области до конца 2021 года, заявил глава региона Глеб Никитин."Благодаря национальному проекту "Демография" в регионе будет обеспечено еще 3399 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Речь идет о создании 20 новых детских садов или корпусов к существующим, на строительство которых выделено более 2,5 миллиарда рублей. Один из объектов – корпус детского сада в городе Бор на 60 мест – уже построен", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Губернатор Нижегородской области напомнил, что в 2019-2020 годах было введено в эксплуатацию 20 объектов, создано 1990 дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет. Из общего числа 11 объектов, рассчитанных на 1160 мест, введено в строй в 2020 году."Мы последовательно решаем задачу обеспечения доступности дошкольного образования и ликвидации очередей в детские сады. Вместе со строительством дошкольных учреждений перепрофилируем группы в существующих детсадах, капитально ремонтируем ранее пустующие здания", - рассказал Никитин.Как сообщила министр образования, науки и молодежной политики региона Ольга Петрова, в Нижегородской области также создаются частные дошкольные образовательные учреждения: в 2020 году появилось семь таких детсадов на 120 мест.По данным федеральной государственной информационной системы, уровень доступности дошкольного образования на 1 января 2021 года в Нижегородской области составил 95,57% для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет и 100% - для детей от трех до семи лет.
https://ria.ru/20210630/zanyatost-1739295155.html
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глеб никитин, нижегородская область, общество
В Нижегородской области появятся еще 20 детсадов
Еще 20 детских садов появятся в Нижегородской области в 2021 году
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июл — РИА Новости.
Двадцать новых объектов дошкольного образования планируется построить в Нижегородской области
до конца 2021 года, заявил глава региона Глеб Никитин
.
"Благодаря национальному проекту "Демография" в регионе будет обеспечено еще 3399 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Речь идет о создании 20 новых детских садов или корпусов к существующим, на строительство которых выделено более 2,5 миллиарда рублей. Один из объектов – корпус детского сада в городе Бор на 60 мест – уже построен", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Губернатор Нижегородской области напомнил, что в 2019-2020 годах было введено в эксплуатацию 20 объектов, создано 1990 дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет. Из общего числа 11 объектов, рассчитанных на 1160 мест, введено в строй в 2020 году.
"Мы последовательно решаем задачу обеспечения доступности дошкольного образования и ликвидации очередей в детские сады. Вместе со строительством дошкольных учреждений перепрофилируем группы в существующих детсадах, капитально ремонтируем ранее пустующие здания", - рассказал Никитин.
Как сообщила министр образования, науки и молодежной политики региона Ольга Петрова, в Нижегородской области также создаются частные дошкольные образовательные учреждения: в 2020 году появилось семь таких детсадов на 120 мест.
По данным федеральной государственной информационной системы, уровень доступности дошкольного образования на 1 января 2021 года в Нижегородской области составил 95,57% для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет и 100% - для детей от трех до семи лет.