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Педиатр призвал прививать детям культуру здорового образа жизни со школы
Педиатр призвал прививать детям культуру здорового образа жизни со школы - РИА Новости, 01.07.2021
Педиатр призвал прививать детям культуру здорового образа жизни со школы
Культуру здорового образа жизни нужно прививать детям уже в школе с помощью специальных предметов, факультативных занятий, считает главный внештатный специалист РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T20:09
2021-07-01T20:09
московский урбанистический форум 2021
исмаил османов
вакцинация россиян от covid-19
общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Культуру здорового образа жизни нужно прививать детям уже в школе с помощью специальных предметов, факультативных занятий, считает главный внештатный специалист педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов."Сегодня мы говорим в московском здравоохранении о том, что прививать детям уже в школе, говорить о необходимости и важности прививок, в школе говорить о том, чтобы говорить девочкам, воспитывать, как важно грудное вскармливание, потому что, когда они становятся мамами, уже бывает поздновато, кто-то овладевает их умами, и они черпают информацию из сомнительных источников и ее тиражируют ... То же самое, мне кажется, нужно делать, уже в школе воспитывать эту культуру. Может быть специальные предметы, факультативные занятия в разных формах", - рассказал он в ходе Московского урбанистического форума.Османов добавил, что врачи считают своим долгом не только лечить и бороться уже с последствиями и осложнениям, они также заточены на то, чтобы проводить профилактическую работу. Поэтому депздрав активно взаимодействует со школами, с родительскими организациями, в каждой поликлинике есть "Школы здоровья"."Мне кажется его (взаимодействие - ред.) надо тиражировать и расширять в сферу именно вовлечения в нашу работу медицинскую, общественную, именно родителей и, самое главное, самих детей, наглядно в разной форме показывая, в том числе схематично, к чему все это (нездоровый образ жизни - ред.) может привести", - добавил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20210415/shkola-1728401181.html
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московский урбанистический форум 2021, исмаил османов, вакцинация россиян от covid-19, общество
Педиатр призвал прививать детям культуру здорового образа жизни со школы
20:09 01.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЗанятия физкультуры в средней общеобразовательной школе. Архивное фото
Занятия физкультуры в средней общеобразовательной школе. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Главный педиатр Москвы призвал прививать детям культуру здорового образа жизни уже в школе

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Культуру здорового образа жизни нужно прививать детям уже в школе с помощью специальных предметов, факультативных занятий, считает главный внештатный специалист педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов.
"Сегодня мы говорим в московском здравоохранении о том, что прививать детям уже в школе, говорить о необходимости и важности прививок, в школе говорить о том, чтобы говорить девочкам, воспитывать, как важно грудное вскармливание, потому что, когда они становятся мамами, уже бывает поздновато, кто-то овладевает их умами, и они черпают информацию из сомнительных источников и ее тиражируют ... То же самое, мне кажется, нужно делать, уже в школе воспитывать эту культуру. Может быть специальные предметы, факультативные занятия в разных формах", - рассказал он в ходе Московского урбанистического форума.
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Османов добавил, что врачи считают своим долгом не только лечить и бороться уже с последствиями и осложнениям, они также заточены на то, чтобы проводить профилактическую работу. Поэтому депздрав активно взаимодействует со школами, с родительскими организациями, в каждой поликлинике есть "Школы здоровья".
"Мне кажется его (взаимодействие - ред.) надо тиражировать и расширять в сферу именно вовлечения в нашу работу медицинскую, общественную, именно родителей и, самое главное, самих детей, наглядно в разной форме показывая, в том числе схематично, к чему все это (нездоровый образ жизни - ред.) может привести", - добавил он.
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Московский урбанистический форум 2021Исмаил ОсмановВакцинация россиян от COVID-19Общество
 
 
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