https://ria.ru/20210701/deti-1739486219.html

Педиатр призвал прививать детям культуру здорового образа жизни со школы

Педиатр призвал прививать детям культуру здорового образа жизни со школы - РИА Новости, 01.07.2021

Педиатр призвал прививать детям культуру здорового образа жизни со школы

Культуру здорового образа жизни нужно прививать детям уже в школе с помощью специальных предметов, факультативных занятий, считает главный внештатный специалист РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T20:09

2021-07-01T20:09

2021-07-01T20:09

московский урбанистический форум 2021

исмаил османов

вакцинация россиян от covid-19

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Культуру здорового образа жизни нужно прививать детям уже в школе с помощью специальных предметов, факультативных занятий, считает главный внештатный специалист педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов."Сегодня мы говорим в московском здравоохранении о том, что прививать детям уже в школе, говорить о необходимости и важности прививок, в школе говорить о том, чтобы говорить девочкам, воспитывать, как важно грудное вскармливание, потому что, когда они становятся мамами, уже бывает поздновато, кто-то овладевает их умами, и они черпают информацию из сомнительных источников и ее тиражируют ... То же самое, мне кажется, нужно делать, уже в школе воспитывать эту культуру. Может быть специальные предметы, факультативные занятия в разных формах", - рассказал он в ходе Московского урбанистического форума.Османов добавил, что врачи считают своим долгом не только лечить и бороться уже с последствиями и осложнениям, они также заточены на то, чтобы проводить профилактическую работу. Поэтому депздрав активно взаимодействует со школами, с родительскими организациями, в каждой поликлинике есть "Школы здоровья"."Мне кажется его (взаимодействие - ред.) надо тиражировать и расширять в сферу именно вовлечения в нашу работу медицинскую, общественную, именно родителей и, самое главное, самих детей, наглядно в разной форме показывая, в том числе схематично, к чему все это (нездоровый образ жизни - ред.) может привести", - добавил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20210415/shkola-1728401181.html

https://ria.ru/20210407/deti-1727123502.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский урбанистический форум 2021, исмаил османов, вакцинация россиян от covid-19, общество