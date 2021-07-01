https://ria.ru/20210701/deti-1739341481.html

У семьи из Южно-Сахалинска, где дети выпали из окна, не нашли недочетов

У семьи из Южно-Сахалинска, где дети выпали из окна, не нашли недочетов - РИА Новости, 01.07.2021

У семьи из Южно-Сахалинска, где дети выпали из окна, не нашли недочетов

Уполномоченный по правам ребенка в Сахалинской области Любовь Устиновская не нашла недочетов в квартире семьи из Южно-Сахалинска, где двое детей выпали из окна. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T07:00

2021-07-01T07:00

2021-07-01T07:00

южно-сахалинск

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Сахалинской области Любовь Устиновская не нашла недочетов в квартире семьи из Южно-Сахалинска, где двое детей выпали из окна.В воскресенье двое детей – мальчик и девочка трех и пяти лет – выпали из окна квартиры, расположенной на третьем этаже многоквартирного дома в Южно-Сахалинске. Детей доставили в областную детскую больницу, их состояние оценивалось как средней степени тяжести и тяжелое. По данным регионального минздрава, девочка переведена из реанимации в отделение хирургии, мальчик до сих пор находится под аппаратом ИВЛ.Прокуратура и следственный комитет начали проверки по факту происшествия. Как удалось выяснить следователям, в момент происшествия матери не было дома, а отец спал.По словам Устиновской, устройство детей в детский сад, а также старшего ребенка в школу взято на контроль.

https://ria.ru/20210701/nakazanie-1739340203.html

южно-сахалинск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южно-сахалинск, происшествия