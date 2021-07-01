https://ria.ru/20210701/deti-1739341481.html
У семьи из Южно-Сахалинска, где дети выпали из окна, не нашли недочетов
У семьи из Южно-Сахалинска, где дети выпали из окна, не нашли недочетов - РИА Новости, 01.07.2021
У семьи из Южно-Сахалинска, где дети выпали из окна, не нашли недочетов
Уполномоченный по правам ребенка в Сахалинской области Любовь Устиновская не нашла недочетов в квартире семьи из Южно-Сахалинска, где двое детей выпали из окна. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T07:00
2021-07-01T07:00
2021-07-01T07:00
южно-сахалинск
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Сахалинской области Любовь Устиновская не нашла недочетов в квартире семьи из Южно-Сахалинска, где двое детей выпали из окна.В воскресенье двое детей – мальчик и девочка трех и пяти лет – выпали из окна квартиры, расположенной на третьем этаже многоквартирного дома в Южно-Сахалинске. Детей доставили в областную детскую больницу, их состояние оценивалось как средней степени тяжести и тяжелое. По данным регионального минздрава, девочка переведена из реанимации в отделение хирургии, мальчик до сих пор находится под аппаратом ИВЛ.Прокуратура и следственный комитет начали проверки по факту происшествия. Как удалось выяснить следователям, в момент происшествия матери не было дома, а отец спал.По словам Устиновской, устройство детей в детский сад, а также старшего ребенка в школу взято на контроль.
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южно-сахалинск, происшествия
У семьи из Южно-Сахалинска, где дети выпали из окна, не нашли недочетов
В квартире семьи из Южно-Сахалинска, где дети выпали из окна, не нашли недочетов
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 июл - РИА Новости.
Уполномоченный по правам ребенка в Сахалинской области
Любовь Устиновская не нашла недочетов в квартире семьи из Южно-Сахалинска
, где двое детей выпали из окна.
"Посетила семью, у которой несколько дней назад двое ребятишек выпали из окна... Пообщались с родителями и старшим сыном. В квартире тепло, порядок поддерживается", - написала Устиновская в Instagram в четверг, добавив, что сейчас на кухонном окне, из которого выпали дети, временно удалена ручка.
В воскресенье двое детей – мальчик и девочка трех и пяти лет – выпали из окна квартиры, расположенной на третьем этаже многоквартирного дома в Южно-Сахалинске. Детей доставили в областную детскую больницу, их состояние оценивалось как средней степени тяжести и тяжелое. По данным регионального минздрава, девочка переведена из реанимации в отделение хирургии, мальчик до сих пор находится под аппаратом ИВЛ.
Прокуратура и следственный комитет начали проверки по факту происшествия. Как удалось выяснить следователям, в момент происшествия матери не было дома, а отец спал.
По словам Устиновской, устройство детей в детский сад, а также старшего ребенка в школу взято на контроль.