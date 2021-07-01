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"Получил пулю, чудом выжил": откровения многодетного приемного отца

"Получил пулю, чудом выжил": откровения многодетного приемного отца - РИА Новости, 01.07.2021

"Получил пулю, чудом выжил": откровения многодетного приемного отца

Ветеран Афганской войны Кенжибай Мусарепов воспитывает четырех приемных детей. И он, и супруга росли без отцов, потому и решили подарить отказникам и сиротам... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T08:00

2021-07-01T08:00

2021-07-01T08:01

общество

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости, Мария Марикян. Ветеран Афганской войны Кенжибай Мусарепов воспитывает четырех приемных детей. И он, и супруга росли без отцов, потому и решили подарить отказникам и сиротам полноценное детство. Приютили их сразу после того, как поставили на ноги родных сыновей и дочь. Чтобы прокормить большую семью, Мусарепов работает с утра до ночи. Это непросто: боевые ранения начала восьмидесятых беспокоят до сих пор.Бой за кишлакЖивут Мусареповы в глухой деревушке Степнинское Челябинской области. Население здесь — около двухсот человек. В советские годы совхоз процветал и людей было в разы больше. В Степнинском прошло детство Кенжибая. Он рос в многодетной семье самым младшим ребенком, пятым по счету.Окончив школу, устроился в совхоз механизатором. Осенью 1982-го в 18 лет получил повестку, а в Афганистане уже вовсю полыхала война. То время Кенжибай не любит вспоминать. Сначала его направили в учебку в пустынях Узбекистана, а затем в город Герат, что на северо-западе Афганистана."Мы хоть и осознавали, что нас готовят в Афган, толком не понимали, что ждет впереди. Страха не было. Все ведь молодые, казалось, все по плечу и удача на нашей стороне", — говорит ветеран.Кенжибай служил в 101-м мотострелковом полку. На его счету — десятки боевых операций. Описывает ту, что запомнилась больше всего. "Штурмовали как-то кишлак, где засели моджахеды. В первый раз нас выбили. Перекур полчаса, перезарядились. Пошли по второму кругу — те снова дали отпор. На третий заход наша группа из 13 человек попала под сильный обстрел. Я вдруг отключился, а очнулся в сарае с перебитым сухожилием на левой ноге. Помню, ко мне подбежал командир Тимур Нуртаев с обезболивающим".Кенжибай огнем прикрывал однополчан, пока те выносили из кишлака раненых. В итоге упал навзничь обессиленный. Его на себе вытащил земляк из Верхнеуральского района Асылбек Дусубаев: "А после он снова бросился в бой. Получил пулю в живот. К счастью, выжил!"Домой Мусарепов вернулся в 1984-м — с орденом Красной Звезды на груди. От инвалидности отказался, однако последствия тяжелого ранения не дают покоя до сих пор. "Долго не мог прийти в себя — и физически, и морально. Потерял близких друзей. В теле остались мелкие осколки. Операция противопоказана — есть риск, что станет только хуже".Жизнь в деревнеКак только рана зажила, Мусарепов снова сел на трактор. В 26 встретил будущую жену Гульбаршин. Она жила в ста километрах от Степнинского — в деревню приехала навестить родственников. "Быстро у нас все закрутилось, — улыбается Гульбаршин. — Мне было 25, я в Увельском районе работала на почте. Все бросила — и к нему. Поженились в тот же год, что встретились".Гульбаршин устроилась в столовую, со временем ее повысили до управляющей. На жизнь семья не жаловались, из деревни не хотели уезжать даже в непростые 90-е."Появились дети — два сына и дочка. Уволилась, чтобы присматривать за ними. Да и по хозяйству хватало дел. Воду таскали из колонки, которая зимой промерзала насквозь. Газа не было, печку топили углем. За огородом ухаживала, коров доила. В общем, нелегко", — рассказывает Гульбаршин.С 2012-го в Степнинском стало проще — появился газ. У Мусареповых и водопровод в доме. Теперь в селе, уверяют супруги, есть все необходимое: фельдшерско-акушерский пункт, два магазина, детский сад, школа, спорткомплекс."И даже кафе! Сейчас мы очень неплохо живем. Школа разве что только до пятого класса. Доучиваются в Степном, от нас в тринадцати километрах. Возит бесплатный автобус", — объясняет Гульбаршин.Село хоть и небольшое, но отдыхающих в теплое время года много. Главная достопримечательность — икона Божией Матери, написанная на скале еще в конце девяностых. Ради нее съезжаются со всей Челябинской области. Верят, что она творит чудеса и "может исполнить любое заветное желание".Мусареповы обжились, сделали ремонт, расширили хозяйство. Теперь у них восемь коров, 13 лошадей, 20 овец и 25 кур. "Без этого в деревне делать нечего. Работы ведь как таковой нет, — продолжает Гульбаршин. — Детей мы вырастили. Старший, Муслим, трудится на молокозаводе в Южноуральске, уже внуков нам подарил. Средний, Кайрат, служит в Мурманске. А дочка Мирагуль зарабатывает через интернет".Пожалуй, единственное, что не устраивает, — разбитая дорога в Степное. "Каждый понедельник, вторник и пятницу автобус идет в райцентр — город Пласт. Когда водители к нам заезжают, буквально перекрещиваются — боятся остаться без колес. Общественный транспорт ломается регулярно, — говорит Мусарепова. — А привести в порядок всего-то нужно около десяти километров"."Осознал предназначение"Как только супруги подняли на ноги собственных детей, решили приютить сирот и отказников. Гульбаршин объясняет, что они с Кенжибаем всегда об этом мечтали: сами росли без отцов, потому и захотели дать обездоленным шанс обрести любящую семью."Как-то ездила в соцзащиту по делам. Увидела в коридоре табличку — фото детей с короткой справкой. Все такие хорошенькие! Зашла в опеку, узнала, что сделать, чтобы их взять. В итоге в 2014-м привели ненадолго 11-летнего Даниса и семилетнюю Индиру. Брат с сестрой. Присматривались, приглядывались. Быстро нашли общий язык. Возвращали их в детдом, а расставаться не хотелось. В 2015-м переехали насовсем, — рассказывает Гульбаршин. — Мама у них пьющая была. Они с раннего детства кочевали. Родственники есть, но не желают выходить на связь".Тогда же, в 2015-м, взяли трехлетнюю Альбину. Мусареповым позвонили из опеки и предложили "взглянуть краем глаза на одну девочку". "Мы пришли, а она как бросилась ко мне на руки, так и не отпускает до сих пор, — вспоминает многодетная мать. — Однажды чуть не погибла — вызволили из горящего дома. Как только привели ее к нам, я накрыла поляну, устроили праздник. Купила виноград, арбуз — Альбина даже не знала, что это!"Два года назад забрали восьмилетнего Дамира. В тот раз с супругами связались из соцзащиты и уже прямо попросили обеспечить мальчика кровом — Мусареповы охотно согласились."Первые дни всегда сложно. Дети настороженные, "колючие". Но постепенно понимают, что с нами комфортнее, чем в детдоме. Домашняя еда, деревенские просторы, никаких заборов, — рассказывает Гульбаршин. — Перебороть чувство брошенности в ребенке непросто. Поэтому мы и взяли сразу нескольких. Планировали двоих — получилось четверо".Об этом решении Мусареповы ни разу не пожалели. Переживают из-за промахов каждого, гордятся достижениями. В этом году, к примеру, в центре внимания Данис — он хорошо окончил школу. Уже получил повестку в армию, мечтает пойти по стопам Кайрата. Каждое утро с рассветом он заводит мопед, выезжает за Степнинское, пересаживается на трактор и пашет поля. Возвращается очень поздно. С весны до осени работает почти без выходных. Но успевает и детям помочь с уроками, и супруге с хозяйством. Муслим, Кайрат и Мирагуль приняли новых членов семьи очень тепло. Супруги уже давно не делят приемных и родных, для них все — свои.

https://ria.ru/20201012/mnogodetnye-1579091550.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество