https://ria.ru/20210701/delfinarii-1739359978.html

В Росприроднадзоре оценили возможность закрытия дельфинариев

В Росприроднадзоре оценили возможность закрытия дельфинариев - РИА Новости, 01.07.2021

В Росприроднадзоре оценили возможность закрытия дельфинариев

Для того, чтобы закрыть дельфинарии и выпустить животных в открытое море, необходимы программы реадаптации их к дикой природе, в ближайшее время они будут... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T10:30

2021-07-01T10:30

2021-07-01T10:42

россия

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Для того, чтобы закрыть дельфинарии и выпустить животных в открытое море, необходимы программы реадаптации их к дикой природе, в ближайшее время они будут разработаны, сообщила РИА Новости руководитель Управления государственного надзора и регулирования в области обращения с отходами и биоразнообразия Росприроднадзора Татьяна Кузнецова."В дельфинариях содержатся уже выловленные морские млекопитающие или те, которые родились в неволе. Они должны где-то содержаться, и важный вопрос в случае закрытия дельфинариев – куда деть животных из них. Выпустить в живую природу дельфинов, которые уже привыкли работать с человеком, получать из его рук пищу? Они не смогут выжить в открытом море", - рассказала Кузнецова.Она уточнила, что нужны соответствующие программы для реадаптации таких животных и дальнейшего их выпуска в природу. В этом направлении сейчас ведется очень большая работа, Минприроды РФ дало поручение своим научным институтам по разработке этого вопроса. Ситуация с дельфинами и их выпуском в природу после содержания в неволе очень сложна, без научной работы ее не разрешить, отметила специалист.Она также сообщила, что Росприроднадзор предлагает оставить возможность вылавливать морских млекопитающих для науки с запретом на их использование в коммерческих целях.

https://ria.ru/20210228/delfiny-1599287855.html

https://ria.ru/20201005/zhivotnye-1578253861.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), общество