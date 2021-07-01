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В Росприроднадзоре оценили возможность закрытия дельфинариев
В Росприроднадзоре оценили возможность закрытия дельфинариев - РИА Новости, 01.07.2021
В Росприроднадзоре оценили возможность закрытия дельфинариев
Для того, чтобы закрыть дельфинарии и выпустить животных в открытое море, необходимы программы реадаптации их к дикой природе, в ближайшее время они будут... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T10:30
2021-07-01T10:42
россия
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Для того, чтобы закрыть дельфинарии и выпустить животных в открытое море, необходимы программы реадаптации их к дикой природе, в ближайшее время они будут разработаны, сообщила РИА Новости руководитель Управления государственного надзора и регулирования в области обращения с отходами и биоразнообразия Росприроднадзора Татьяна Кузнецова."В дельфинариях содержатся уже выловленные морские млекопитающие или те, которые родились в неволе. Они должны где-то содержаться, и важный вопрос в случае закрытия дельфинариев – куда деть животных из них. Выпустить в живую природу дельфинов, которые уже привыкли работать с человеком, получать из его рук пищу? Они не смогут выжить в открытом море", - рассказала Кузнецова.Она уточнила, что нужны соответствующие программы для реадаптации таких животных и дальнейшего их выпуска в природу. В этом направлении сейчас ведется очень большая работа, Минприроды РФ дало поручение своим научным институтам по разработке этого вопроса. Ситуация с дельфинами и их выпуском в природу после содержания в неволе очень сложна, без научной работы ее не разрешить, отметила специалист.Она также сообщила, что Росприроднадзор предлагает оставить возможность вылавливать морских млекопитающих для науки с запретом на их использование в коммерческих целях.
https://ria.ru/20210228/delfiny-1599287855.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), общество
В Росприроднадзоре оценили возможность закрытия дельфинариев
10:30 01.07.2021 (обновлено: 10:42 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкДрессировка черноморских дельфинов в Сочинском дельфинарии в парке "Ривьера"
Дрессировка черноморских дельфинов в Сочинском дельфинарии в парке Ривьера - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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В Росприроднадзоре рассказали, что надо сделать для закрытия дельфинариев

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Для того, чтобы закрыть дельфинарии и выпустить животных в открытое море, необходимы программы реадаптации их к дикой природе, в ближайшее время они будут разработаны, сообщила РИА Новости руководитель Управления государственного надзора и регулирования в области обращения с отходами и биоразнообразия Росприроднадзора Татьяна Кузнецова.
"В дельфинариях содержатся уже выловленные морские млекопитающие или те, которые родились в неволе. Они должны где-то содержаться, и важный вопрос в случае закрытия дельфинариев – куда деть животных из них. Выпустить в живую природу дельфинов, которые уже привыкли работать с человеком, получать из его рук пищу? Они не смогут выжить в открытом море", - рассказала Кузнецова.
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Она уточнила, что нужны соответствующие программы для реадаптации таких животных и дальнейшего их выпуска в природу. В этом направлении сейчас ведется очень большая работа, Минприроды РФ дало поручение своим научным институтам по разработке этого вопроса. Ситуация с дельфинами и их выпуском в природу после содержания в неволе очень сложна, без научной работы ее не разрешить, отметила специалист.
"Я думаю, что в ближайшее время будет (программа – ред.). Поручение по разработке методики реадаптации млекопитающих, в частности дельфинов, было дано в прошлом году", - сказала Кузнецова.
Она также сообщила, что Росприроднадзор предлагает оставить возможность вылавливать морских млекопитающих для науки с запретом на их использование в коммерческих целях.
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