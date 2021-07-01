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Посла Чехии вызвали в МИД после новых заявлений о взрывах во Врбетице
Посла Чехии вызвали в МИД после новых заявлений о взрывах во Врбетице - РИА Новости, 01.07.2021
Посла Чехии вызвали в МИД после новых заявлений о взрывах во Врбетице
Посла Чехии Витезслава Пивоньку вызвали в министерство иностранных дел России после новых заявлений по взрывам во Врбетице. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T15:50
2021-07-01T16:16
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в мире
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Посла Чехии Витезслава Пивоньку вызвали в министерство иностранных дел России после новых заявлений по взрывам во Врбетице.На днях Прага потребовала от Москвы 25,5 миллиона евро "за ущерб" и исключения из списка недружественных государств.По ее словам, дипломатия в этом случае "подменяется литературными жанрами — это швейковщина в чистом виде".В середине апреля Чехия обвинила российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека. В Кремле претензии назвали возмутительными и голословными.Прага выслала 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства.Позднее, 14 мая, правительство России утвердило перечень недружественных иностранных государств, в который вошли только две страны – США и Чехия.При этом чешская сторона так и не предъявила доказательств причастности России к взрывам.
https://ria.ru/20210629/vzryvy-1739091194.html
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россия, москва, чехия, в мире
Посла Чехии вызвали в МИД после новых заявлений о взрывах во Врбетице
15:50 01.07.2021 (обновлено: 16:16 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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Посла Чехии вызвали в российский МИД после новых заявлений о взрывах во Врбетице

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Посла Чехии Витезслава Пивоньку вызвали в министерство иностранных дел России после новых заявлений по взрывам во Врбетице.
На днях Прага потребовала от Москвы 25,5 миллиона евро "за ущерб" и исключения из списка недружественных государств.

"Сюжет <...> все больше напоминает рассказы о бравом солдате Швейке из бессмертного произведения (Ярослава. Прим. ред.) Гашека. Абсолютно та же самая фантасмагория, абсурд... иногда переходящие границы, которые отделяют здравый смысл и абсурд", — прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, дипломатия в этом случае "подменяется литературными жанрами — это швейковщина в чистом виде".
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В середине апреля Чехия обвинила российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека. В Кремле претензии назвали возмутительными и голословными.
Прага выслала 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства.
Позднее, 14 мая, правительство России утвердило перечень недружественных иностранных государств, в который вошли только две страны – США и Чехия.
При этом чешская сторона так и не предъявила доказательств причастности России к взрывам.
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