https://ria.ru/20210701/chekhiya-1739431350.html
Посла Чехии вызвали в МИД после новых заявлений о взрывах во Врбетице
Посла Чехии вызвали в МИД после новых заявлений о взрывах во Врбетице - РИА Новости, 01.07.2021
Посла Чехии вызвали в МИД после новых заявлений о взрывах во Врбетице
Посла Чехии Витезслава Пивоньку вызвали в министерство иностранных дел России после новых заявлений по взрывам во Врбетице. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T15:50
2021-07-01T15:50
2021-07-01T16:16
россия
москва
чехия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729108846_0:309:3071:2036_1920x0_80_0_0_6eac5465adf65e14ccb0e3dbd9f03cab.jpg
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Посла Чехии Витезслава Пивоньку вызвали в министерство иностранных дел России после новых заявлений по взрывам во Врбетице.На днях Прага потребовала от Москвы 25,5 миллиона евро "за ущерб" и исключения из списка недружественных государств.По ее словам, дипломатия в этом случае "подменяется литературными жанрами — это швейковщина в чистом виде".В середине апреля Чехия обвинила российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека. В Кремле претензии назвали возмутительными и голословными.Прага выслала 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства.Позднее, 14 мая, правительство России утвердило перечень недружественных иностранных государств, в который вошли только две страны – США и Чехия.При этом чешская сторона так и не предъявила доказательств причастности России к взрывам.
https://ria.ru/20210629/vzryvy-1739091194.html
https://ria.ru/20210701/chekhiya-1739414998.html
россия
москва
чехия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729108846_491:251:2888:2048_1920x0_80_0_0_bf03fd918722823aa6e2cd8c6f08f81d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, чехия, в мире
Посла Чехии вызвали в МИД после новых заявлений о взрывах во Врбетице
15:50 01.07.2021 (обновлено: 16:16 01.07.2021)
Посла Чехии вызвали в российский МИД после новых заявлений о взрывах во Врбетице