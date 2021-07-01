https://ria.ru/20210701/chekhiya-1739431350.html

Посла Чехии вызвали в МИД после новых заявлений о взрывах во Врбетице

Посла Чехии вызвали в МИД после новых заявлений о взрывах во Врбетице - РИА Новости, 01.07.2021

Посла Чехии вызвали в МИД после новых заявлений о взрывах во Врбетице

Посла Чехии Витезслава Пивоньку вызвали в министерство иностранных дел России после новых заявлений по взрывам во Врбетице. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T15:50

2021-07-01T15:50

2021-07-01T16:16

россия

москва

чехия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729108846_0:309:3071:2036_1920x0_80_0_0_6eac5465adf65e14ccb0e3dbd9f03cab.jpg

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Посла Чехии Витезслава Пивоньку вызвали в министерство иностранных дел России после новых заявлений по взрывам во Врбетице.На днях Прага потребовала от Москвы 25,5 миллиона евро "за ущерб" и исключения из списка недружественных государств.По ее словам, дипломатия в этом случае "подменяется литературными жанрами — это швейковщина в чистом виде".В середине апреля Чехия обвинила российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека. В Кремле претензии назвали возмутительными и голословными.Прага выслала 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства.Позднее, 14 мая, правительство России утвердило перечень недружественных иностранных государств, в который вошли только две страны – США и Чехия.При этом чешская сторона так и не предъявила доказательств причастности России к взрывам.

https://ria.ru/20210629/vzryvy-1739091194.html

https://ria.ru/20210701/chekhiya-1739414998.html

россия

москва

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, чехия, в мире