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Песков заявил, что история с Чехией трудно поддается анализу
Песков заявил, что история с Чехией трудно поддается анализу - РИА Новости, 01.07.2021
Песков заявил, что история с Чехией трудно поддается анализу
История с Чехией, которая требует от России компенсировать ущерб от взрывов во Врбетице, трудно поддается анализу с точки зрения здравого смысла, заявил... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T14:37
2021-07-01T15:10
дмитрий песков
прага
россия
чехия
в мире
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июл - РИА Новости. История с Чехией, которая требует от России компенсировать ущерб от взрывов во Врбетице, трудно поддается анализу с точки зрения здравого смысла, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее сообщалось том, что Прага требует от России 25,5 миллиона евро за ущерб в связи со взрывами в 2014 году на военных складах в деревне Врбетице, прося при этом исключить ее из списка недружественных России государств."История с Чехией – она вообще трудно поддается анализу с точки зрения здравого смысла, и очень сложно ее комментировать, оставаясь в рамках легитимной лексики", - сказал Песков в эфире Первого канала.Он отметил, что "объяснить это невозможно".
https://ria.ru/20210701/chekhiya-1739405609.html
https://ria.ru/20210629/kompensatsiya-1738982681.html
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дмитрий песков, прага, россия, чехия, в мире
Песков заявил, что история с Чехией трудно поддается анализу
14:37 01.07.2021 (обновлено: 15:10 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Песков заявил, что история с Чехией трудно поддается анализу с точки зрения здравого смысла

Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июл - РИА Новости. История с Чехией, которая требует от России компенсировать ущерб от взрывов во Врбетице, трудно поддается анализу с точки зрения здравого смысла, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось том, что Прага требует от России 25,5 миллиона евро за ущерб в связи со взрывами в 2014 году на военных складах в деревне Врбетице, прося при этом исключить ее из списка недружественных России государств.
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"История с Чехией – она вообще трудно поддается анализу с точки зрения здравого смысла, и очень сложно ее комментировать, оставаясь в рамках легитимной лексики", - сказал Песков в эфире Первого канала.
Он отметил, что "объяснить это невозможно".
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