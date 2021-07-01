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https://ria.ru/20210701/chekhiya-1739405609.html
Экс-следователь назвал Врбетице центром перекупщиков оружия
Экс-следователь назвал Врбетице центром перекупщиков оружия - РИА Новости, 01.07.2021
Экс-следователь назвал Врбетице центром перекупщиков оружия
В районе складов в деревне Врбетице на юго-востоке Чехии около 10 лет назад образовался своего рода центр перекупщиков оружия, и никто на это не обращал... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T13:59
2021-07-01T14:03
россия
чехия
в мире
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ПРАГА, 1 июл - РИА Новости. В районе складов в деревне Врбетице на юго-востоке Чехии около 10 лет назад образовался своего рода центр перекупщиков оружия, и никто на это не обращал внимания, заявил пражскому сетевому изданию Neovlivni экс-следователь, ранее занимавшийся делом о взрывах на этих складах, произошедших в 2014 году.Прага в середине апреля текущего года обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году и выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали, что эти обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы."В этом районе в Моравии тихо образовался центр перекупщиков оружия, и никто с этим ничего не делал. Во Врбетице был невероятный бордель, частные субъекты делали там все что хотели - и государство абсолютно не интересовало, что там происходит. Скажу прямо – это было далеко от центральных властей, и всем было безразлично", - сказал экс-следователь, который уже не работает в полиции, но, тем не менее, настоял на своей анонимности.По его словам, в районе складов можно было встретить множество перекупщиков оружия, например, иранцев и сирийцев. Расположенный неподалеку краевой центр Острава стал фактически "гнездом" торговли с оружием и всевозможных афер с участием спецслужб.Издание утверждает, что в деле о взрывах во Врбетице с самого начала следователи работали с "российской линией", не хватало лишь идентификации тех двух россиян, которые по электронной почте запросили разрешение на вход на территорию складов. Головоломка, согласно его данным, разрешилась лишь после того, как новый следователь по этому делу, прежде чем отправить документацию в архив, снова ее детально изучил. При этом ранее глава Национального управления по борьбе с оргпреступностью (НУБОП) Йиржи Мазанек сообщал, что версия о причастности россиян разрабатывается с января 2020 года, когда этим делом занялся новый следователь, заново проверивший материалы."Это случилось после теракта в Солсбери в 2018 году, когда их (этих двух россиян) лица прошли по СМИ, а также по всем базам данных. Когда новый следователь просматривал страница за страницей материалы дела (о взрывах), он натолкнулся на их фотографии и у него "щелкнуло", - сказал экс-следователь.В британском Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены работавший на спецслужбы Соединенного Королевства экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.В ответ на слова интервьюера о том, что нет доказательств того, что эти двое россиян физически побывали на складах во Врбетице, экс-следователь предположил, что "они там и не должны были быть"."Они могли с кем-то договориться, кого-то убедить, что на эти склады что-то нужно доставить, что там взорвется позднее, когда товары уже не будут находиться на территории республики. Эта теория, выдвинутая полицией и Службой безопасности и информации (СБИ, контрразведка), весьма правдоподобна", - сказал экс-следователь.Причину того, что второй склад во Врбетице взорвался спустя полтора месяца после первого, экс-следователь видит в его плохом досмотре после первого происшествия."Тот второй склад после первого взрыва не был тщательно досмотрен. Это было даже невозможно. Оглядываясь назад, я склоняюсь к тому, что это (экс-следователь, по всей видимости, имеет в виду устройство для взрыва – ред.) там уже было, и взрыв произошел в то время, когда это (товар со склада) давно уже должно было быть за границами (Чехии). Однако его отправке помешал первый взрыв", - сказал он.
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россия, чехия, в мире
Экс-следователь назвал Врбетице центром перекупщиков оружия
13:59 01.07.2021 (обновлено: 14:03 01.07.2021)
 
© Фото : Policie ČRСотрудники чешских правоохранительных органов на военном складе в Врбетице
Сотрудники чешских правоохранительных органов на военном складе в Врбетице - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Фото : Policie ČR

Экс-следователь сообщил, что Врбетице был центром перекупщиков оружия

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ПРАГА, 1 июл - РИА Новости. В районе складов в деревне Врбетице на юго-востоке Чехии около 10 лет назад образовался своего рода центр перекупщиков оружия, и никто на это не обращал внимания, заявил пражскому сетевому изданию Neovlivni экс-следователь, ранее занимавшийся делом о взрывах на этих складах, произошедших в 2014 году.
Прага в середине апреля текущего года обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году и выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали, что эти обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
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"В этом районе в Моравии тихо образовался центр перекупщиков оружия, и никто с этим ничего не делал. Во Врбетице был невероятный бордель, частные субъекты делали там все что хотели - и государство абсолютно не интересовало, что там происходит. Скажу прямо – это было далеко от центральных властей, и всем было безразлично", - сказал экс-следователь, который уже не работает в полиции, но, тем не менее, настоял на своей анонимности.
По его словам, в районе складов можно было встретить множество перекупщиков оружия, например, иранцев и сирийцев. Расположенный неподалеку краевой центр Острава стал фактически "гнездом" торговли с оружием и всевозможных афер с участием спецслужб.
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Издание утверждает, что в деле о взрывах во Врбетице с самого начала следователи работали с "российской линией", не хватало лишь идентификации тех двух россиян, которые по электронной почте запросили разрешение на вход на территорию складов. Головоломка, согласно его данным, разрешилась лишь после того, как новый следователь по этому делу, прежде чем отправить документацию в архив, снова ее детально изучил. При этом ранее глава Национального управления по борьбе с оргпреступностью (НУБОП) Йиржи Мазанек сообщал, что версия о причастности россиян разрабатывается с января 2020 года, когда этим делом занялся новый следователь, заново проверивший материалы.
"Это случилось после теракта в Солсбери в 2018 году, когда их (этих двух россиян) лица прошли по СМИ, а также по всем базам данных. Когда новый следователь просматривал страница за страницей материалы дела (о взрывах), он натолкнулся на их фотографии и у него "щелкнуло", - сказал экс-следователь.
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В британском Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены работавший на спецслужбы Соединенного Королевства экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
В ответ на слова интервьюера о том, что нет доказательств того, что эти двое россиян физически побывали на складах во Врбетице, экс-следователь предположил, что "они там и не должны были быть".
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"Они могли с кем-то договориться, кого-то убедить, что на эти склады что-то нужно доставить, что там взорвется позднее, когда товары уже не будут находиться на территории республики. Эта теория, выдвинутая полицией и Службой безопасности и информации (СБИ, контрразведка), весьма правдоподобна", - сказал экс-следователь.
Причину того, что второй склад во Врбетице взорвался спустя полтора месяца после первого, экс-следователь видит в его плохом досмотре после первого происшествия.
"Тот второй склад после первого взрыва не был тщательно досмотрен. Это было даже невозможно. Оглядываясь назад, я склоняюсь к тому, что это (экс-следователь, по всей видимости, имеет в виду устройство для взрыва – ред.) там уже было, и взрыв произошел в то время, когда это (товар со склада) давно уже должно было быть за границами (Чехии). Однако его отправке помешал первый взрыв", - сказал он.
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