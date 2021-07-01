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Гражданам Чехии запретили поездки в Россию из-за COVID-19

Гражданам Чехии запретили поездки в Россию из-за COVID-19 - РИА Новости, 01.07.2021

Гражданам Чехии запретили поездки в Россию из-за COVID-19

Минздрав Чехии распорядился с 1 по 31 июля запретить гражданам республики выезд в 17 стран с экстремальным риском заболевания коронавирусом, в том числе в... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T00:34

2021-07-01T00:34

2021-07-01T00:34

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

чехия

в мире

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ПРАГА, 1 июл – РИА Новости. Минздрав Чехии распорядился с 1 по 31 июля запретить гражданам республики выезд в 17 стран с экстремальным риском заболевания коронавирусом, в том числе в Россию.В перечень стран, в которые временно запрещены поездки, помимо России, включены, в частности, Индия, Бразилия, Непал, Парагвай, Тунис, Перу, Мозамбик, Намибия, Зимбабве и другие.В качестве повода для данного распоряжения минздрав называет необходимость свести до минимума импорт и распространение в Чехии таких новых мутаций коронавируса, как южноафриканская, бразильская и индийская.В документе минздрава детально рассматривается нынешняя эпидемиологическая ситуация в каждой из указанных стран. В частности, в отношении России говорится, что в течение июня здесь произошел значительный рост числа больных коронавирусом. С 25 июня ежедневное число новых больных превышает 20 тысяч человек, что является максимумом с конца января.Одной из причин быстрого роста числа больных COVID-19 в РФ называется расширение штамма "Дельта", который считается более заразным, а также пониженный эффект вакцинации из-за сравнительно небольшой части населения, которой сделаны прививки – по данным властей, их получили около 21 миллиона человек из общего числа 144 миллионов жителей страны.В распоряжении минздрава также отмечается, что идентифицирован ряд случаев импорта новых штаммов коронавируса из РФ в Чехию.

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чехия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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