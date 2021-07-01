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Распространение коронавируса
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Гражданам Чехии запретили поездки в Россию из-за COVID-19
Гражданам Чехии запретили поездки в Россию из-за COVID-19 - РИА Новости, 01.07.2021
Гражданам Чехии запретили поездки в Россию из-за COVID-19
Минздрав Чехии распорядился с 1 по 31 июля запретить гражданам республики выезд в 17 стран с экстремальным риском заболевания коронавирусом, в том числе в... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T00:34
2021-07-01T00:34
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
чехия
в мире
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ПРАГА, 1 июл – РИА Новости. Минздрав Чехии распорядился с 1 по 31 июля запретить гражданам республики выезд в 17 стран с экстремальным риском заболевания коронавирусом, в том числе в Россию.В перечень стран, в которые временно запрещены поездки, помимо России, включены, в частности, Индия, Бразилия, Непал, Парагвай, Тунис, Перу, Мозамбик, Намибия, Зимбабве и другие.В качестве повода для данного распоряжения минздрав называет необходимость свести до минимума импорт и распространение в Чехии таких новых мутаций коронавируса, как южноафриканская, бразильская и индийская.В документе минздрава детально рассматривается нынешняя эпидемиологическая ситуация в каждой из указанных стран. В частности, в отношении России говорится, что в течение июня здесь произошел значительный рост числа больных коронавирусом. С 25 июня ежедневное число новых больных превышает 20 тысяч человек, что является максимумом с конца января.Одной из причин быстрого роста числа больных COVID-19 в РФ называется расширение штамма "Дельта", который считается более заразным, а также пониженный эффект вакцинации из-за сравнительно небольшой части населения, которой сделаны прививки – по данным властей, их получили около 21 миллиона человек из общего числа 144 миллионов жителей страны.В распоряжении минздрава также отмечается, что идентифицирован ряд случаев импорта новых штаммов коронавируса из РФ в Чехию.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, чехия, в мире
Гражданам Чехии запретили поездки в Россию из-за COVID-19
00:34 01.07.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛюди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Гражданам Чехии запретили поездки в Россию из-за COVID-19

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ПРАГА, 1 июл – РИА Новости. Минздрав Чехии распорядился с 1 по 31 июля запретить гражданам республики выезд в 17 стран с экстремальным риском заболевания коронавирусом, в том числе в Россию.
"На период с 00.00 часов 1 июля 2021 года до 23.59 31 июля 2021 года всем гражданам Чехии и постоянно проживающим в республике иностранцам запрещен въезд в страны с экстремальным риском заболевания COVID-19, вызванного новыми мутациями коронавируса SARS-CoV-2. Запрет не распространяется на граждан данных стран, а также на поездки, которые носят неотложный характер и которые предварительно были объявлены в МИД Чехии", - говорится в распоряжении минздрава.
В перечень стран, в которые временно запрещены поездки, помимо России, включены, в частности, Индия, Бразилия, Непал, Парагвай, Тунис, Перу, Мозамбик, Намибия, Зимбабве и другие.
В качестве повода для данного распоряжения минздрав называет необходимость свести до минимума импорт и распространение в Чехии таких новых мутаций коронавируса, как южноафриканская, бразильская и индийская.
В документе минздрава детально рассматривается нынешняя эпидемиологическая ситуация в каждой из указанных стран. В частности, в отношении России говорится, что в течение июня здесь произошел значительный рост числа больных коронавирусом. С 25 июня ежедневное число новых больных превышает 20 тысяч человек, что является максимумом с конца января.
Одной из причин быстрого роста числа больных COVID-19 в РФ называется расширение штамма "Дельта", который считается более заразным, а также пониженный эффект вакцинации из-за сравнительно небольшой части населения, которой сделаны прививки – по данным властей, их получили около 21 миллиона человек из общего числа 144 миллионов жителей страны.
В распоряжении минздрава также отмечается, что идентифицирован ряд случаев импорта новых штаммов коронавируса из РФ в Чехию.
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