https://ria.ru/20210701/belorussiya-1739475919.html

Лукашенко разрешил безвизовое посещение Белоруссии для вакцинации

Лукашенко разрешил безвизовое посещение Белоруссии для вакцинации - РИА Новости, 01.07.2021

Лукашенко разрешил безвизовое посещение Белоруссии для вакцинации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил безвизовое посещение республики с 15 июля гражданам 73 государств для вакцинации от COVID-19, сообщило в... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T19:08

2021-07-01T19:08

2021-07-01T20:30

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МИНСК, 1 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил безвизовое посещение республики с 15 июля гражданам 73 государств для вакцинации от COVID-19, сообщило в четверг агентство Белта."Возможность безвизового посещения Беларуси предоставляется с 15 июля 2021 года гражданам 73 государств на срок до пяти суток для вакцинации от COVID-19. Это предусмотрено указом № 251, который подписал сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко", - говорится в сообщении со ссылкой на пресс-службу главы государства.Отмечается, что вакцинацию иностранных граждан от COVID-19 планируется проводить на платной основе в медицинских организациях, определенных министерством здравоохранения. Совет министров Белоруссии установит порядок функционирования информационной системы для сбора, обработки и учета заявок иностранцев на вакцинацию и порядок посещения ими республики.Как отмечается в сообщении, установленный порядок проведения вакцинации иностранцев, включающий сбор и обработку заявок в информационной системе, непосредственное оказание услуги и оформление сертификата о вакцинации, будет применяться в отношении всех граждан зарубежья, в том числе имеющих право на безвизовый въезд в Белоруссию по иным основаниям.В свою очередь пресс-служба минздрава Белоруссии сообщила в telegram-канале со ссылкой на слова заместителя министра - главного государственного санитарного врача Александра Тарасенко, что на данный момент в списке мест, в которых можно пройти вакцинацию, - 82 учреждения здравоохранения. "Ориентировочная сумма за введение двух компонентов вакцины составит от 130 до 150 белорусских рублей (от 51,3 доллара 59,2 доллара)", - говорится в сообщении.Там подчеркивается, что одно из условий - учет иностранца в электронной очереди. "В течение двух суток после записи иностранца внесут в базу Погранкомитета. Только при условии действительных документов, отрицательного ПЦР и записи в очереди, человеку будет предоставлена возможность приезда в нашу страну", - поясняется в сообщении. Для получения второго компонента вакцины механизм действий идентичный: в первую очередь, важно наличие электронной записи. Второй компонент можно ввести в промежуток от 21 до 90 дней.Тарасенко подчеркнул, что "Минздрав получает много обращений от иностранцев, которые просят предоставить им возможность привиться "Спутник V". "Мы лишь удовлетворяем этот запрос", - констатировал он.

https://ria.ru/20210701/vaktsinatsiya-1739458688.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, александр лукашенко, белоруссия, в мире