https://ria.ru/20210701/belorussiya-1739384725.html
Россия продолжит помогать Белоруссии, заявил Путин
Россия продолжит помогать Белоруссии, заявил Путин - РИА Новости, 01.07.2021
Россия продолжит помогать Белоруссии, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжит оказывать помощь братскому народу Белоруссии в условиях непрекращающегося давления и упорных попыток... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T12:33
2021-07-01T12:33
2021-07-01T13:15
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одкб
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжит оказывать помощь братскому народу Белоруссии в условиях непрекращающегося давления и упорных попыток извне раскачать ситуацию в республике."Мы продолжим оказывать всестороннюю помощь братскому белорусскому народу в нынешней, не самой простой внутриполитической обстановке в Белоруссии, в условиях непрекращающегося политического и санкционного давления, упорных попыток извне раскачать ситуацию", - сказал Путин в четверг на форуме регионов РФ и Белоруссии."Поддерживаем и будем поддерживать белорусских друзей в противостоянии санкционным ограничениям, введенным Евросоюзом совсем недавно", - заверил он.Россия будет развивать многоплановые отношения с Белоруссией и продолжать строительство Союзного государства, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия настроена и далее последовательно развивать с Республикой Беларусь многоплановые отношения, заниматься строительством нашего общего Союзного государства", - сказал Путин в четверг на форуме регионов РФ и Белоруссии.Он добавил, что в более широком плане страны укрепляют интеграционные процессы на евразийском пространстве и будут это делать в том числе в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
https://ria.ru/20210630/integratsiya-1739186130.html
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евразийский экономический союз, одкб, евросоюз, владимир путин, россия, белоруссия, в мире
Россия продолжит помогать Белоруссии, заявил Путин
12:33 01.07.2021 (обновлено: 13:15 01.07.2021)
Путин заявил, что Россия продолжит помогать Белоруссии в условиях непрекращающегося давления