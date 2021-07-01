https://ria.ru/20210701/belavia-1739381185.html

Путин и Лукашенко обсудили открытие новых рейсов "Белавиа" на юг России

Путин и Лукашенко обсудили открытие новых рейсов "Белавиа" на юг России - РИА Новости, 01.07.2021

Путин и Лукашенко обсудили открытие новых рейсов "Белавиа" на юг России

Президенты Белоруссии и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили по телефону открытие еще большего числа рейсов авиакомпании "Белавиа" на юг России,... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T12:14

2021-07-01T12:14

2021-07-01T12:14

россия

белавиа

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

общество

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МИНСК, 1 июл – РИА Новости. Президенты Белоруссии и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили по телефону открытие еще большего числа рейсов авиакомпании "Белавиа" на юг России, сообщила в четверг пресс-служба белорусского лидера.По данным пресс-службы, телефонный разговор глав двух государств состоялся 1 июля."Подробно президенты обсудили вопрос восстановления транспортного сообщения между Беларусью и Россией. Главы государств констатировали, что уже налажено пассажирское авиа- и железнодорожное сообщение, отсутствуют проблемы в сфере грузоперевозок. Открытым остается только вопрос снятия ограничений по передвижению граждан через белорусско-российскую границу автомобильным транспортом. Кроме того, обсуждается открытие еще большего количества рейсов "Белавиа" в Россию", - говорится в сообщении пресс-службы на сайте президента.Как отмечается, главы государств договорились, что правительства и профильные министерства проработают этот вопрос. "Вспышка пандемии в России накладывает свой отпечаток на эту сферу, тем не менее работа в этом направлении будет продолжена. Особое внимание будет уделено увеличению рейсов на юг России - в Сочи, Краснодар и Анапу", - уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210530/belavia-1734818315.html

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россия, белавиа, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, общество