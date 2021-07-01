https://ria.ru/20210701/banderas-1739052578.html

Бандерас снимется в сериале об одном из самых громких убийств в Европе

Бандерас снимется в сериале об одном из самых громких убийств в Европе - РИА Новости, 01.07.2021

Бандерас снимется в сериале об одном из самых громких убийств в Европе

Испанского актера Антонио Бандераса утвердили одну из ключевых ролей в предстоящем итальянском сериале "Монстр Флоренции" ("The monster of Florence"), который... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T06:51

2021-07-01T06:51

2021-07-01T06:51

европа

италия

культура

кино и сериалы

новости культуры

антонио бандерас

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Испанского актера Антонио Бандераса утвердили одну из ключевых ролей в предстоящем итальянском сериале "Монстр Флоренции" ("The monster of Florence"), который разрабатывает студия Studiocanal, сообщает Deadline. Действие в сериале будет основано на реальных событиях, рассказанных в книге "Флорентийское чудовище: правдивая история" репортера Марио Специ и писателя Дугласа Престона. Специ и Престон расследовали дело маньяка, убившего 14 человек в период с 1975 по 1985 годы в итальянской провинции. Журналист и писатель нашли ошибки, допущенные полицией при расследовании этих дел, связанных с убийствами молодых пар во время романтических свиданий на природе. Однако в какой-то момент Специ и Престон сами оказались под подозрением и обвинялись полицией в преступлениях.Бандерас в предстоящем сериале сыграет Марио Специ и будет расследовать одно из самых громких серийных убийств в Европе. Кто исполнит роль Дугласа Престона, пока неизвестно, как и дата выхода проекта.Шоураннерами выбрали Николая Арселя ("Темная башня") и Андерса Томаса Йенсена ("Адамовы яблоки"). Они также будут исполнительными продюсерами сериала вместе с Антонио Бандерасом и Эмануэлем Нуньесом.

https://ria.ru/20210627/vampire-1738575771.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европа, италия, кино и сериалы, новости культуры, антонио бандерас