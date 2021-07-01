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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210701/banderas-1739052578.html
Бандерас снимется в сериале об одном из самых громких убийств в Европе
Бандерас снимется в сериале об одном из самых громких убийств в Европе - РИА Новости, 01.07.2021
Бандерас снимется в сериале об одном из самых громких убийств в Европе
Испанского актера Антонио Бандераса утвердили одну из ключевых ролей в предстоящем итальянском сериале "Монстр Флоренции" ("The monster of Florence"), который... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T06:51
2021-07-01T06:51
европа
италия
культура
кино и сериалы
новости культуры
антонио бандерас
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Испанского актера Антонио Бандераса утвердили одну из ключевых ролей в предстоящем итальянском сериале "Монстр Флоренции" ("The monster of Florence"), который разрабатывает студия Studiocanal, сообщает Deadline. Действие в сериале будет основано на реальных событиях, рассказанных в книге "Флорентийское чудовище: правдивая история" репортера Марио Специ и писателя Дугласа Престона. Специ и Престон расследовали дело маньяка, убившего 14 человек в период с 1975 по 1985 годы в итальянской провинции. Журналист и писатель нашли ошибки, допущенные полицией при расследовании этих дел, связанных с убийствами молодых пар во время романтических свиданий на природе. Однако в какой-то момент Специ и Престон сами оказались под подозрением и обвинялись полицией в преступлениях.Бандерас в предстоящем сериале сыграет Марио Специ и будет расследовать одно из самых громких серийных убийств в Европе. Кто исполнит роль Дугласа Престона, пока неизвестно, как и дата выхода проекта.Шоураннерами выбрали Николая Арселя ("Темная башня") и Андерса Томаса Йенсена ("Адамовы яблоки"). Они также будут исполнительными продюсерами сериала вместе с Антонио Бандерасом и Эмануэлем Нуньесом.
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европа, италия, кино и сериалы, новости культуры, антонио бандерас

Бандерас снимется в сериале об одном из самых громких убийств в Европе

06:51 01.07.2021
 
© Фото : Предоставлено "PR Агентство Sarafan"Антонио Бандерас на съемках фильма "На грани"
Антонио Бандерас на съемках фильма На грани - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Фото : Предоставлено "PR Агентство Sarafan"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Испанского актера Антонио Бандераса утвердили одну из ключевых ролей в предстоящем итальянском сериале "Монстр Флоренции" ("The monster of Florence"), который разрабатывает студия Studiocanal, сообщает Deadline.
Действие в сериале будет основано на реальных событиях, рассказанных в книге "Флорентийское чудовище: правдивая история" репортера Марио Специ и писателя Дугласа Престона. Специ и Престон расследовали дело маньяка, убившего 14 человек в период с 1975 по 1985 годы в итальянской провинции.
Журналист и писатель нашли ошибки, допущенные полицией при расследовании этих дел, связанных с убийствами молодых пар во время романтических свиданий на природе. Однако в какой-то момент Специ и Престон сами оказались под подозрением и обвинялись полицией в преступлениях.
Бандерас в предстоящем сериале сыграет Марио Специ и будет расследовать одно из самых громких серийных убийств в Европе. Кто исполнит роль Дугласа Престона, пока неизвестно, как и дата выхода проекта.
Шоураннерами выбрали Николая Арселя ("Темная башня") и Андерса Томаса Йенсена ("Адамовы яблоки"). Они также будут исполнительными продюсерами сериала вместе с Антонио Бандерасом и Эмануэлем Нуньесом.
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КультураЕвропаИталияКино и сериалыНовости культурыАнтонио Бандерас
 
 
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