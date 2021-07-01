https://ria.ru/20210701/bakhreyn-1739352293.html
Бахрейн рассчитывает на создание "хаба" по производству "Спутник V"
Бахрейн рассчитывает на создание "хаба" по производству "Спутник V" - РИА Новости, 01.07.2021
Бахрейн рассчитывает на создание "хаба" по производству "Спутник V"
Бахрейн рассчитывает на создание "хаба" по производству и распространению российской вакцины "Спутник V" для Ближнего Востока и Северной Африки, сообщил РИА... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T09:42
2021-07-01T09:42
2021-07-01T09:42
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
северная африка
мария захарова
мид бахрейна
сергей лавров
сирия
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ДОХА, 1 июл - РИА Новости, Юлия Троицкая. Бахрейн рассчитывает на создание "хаба" по производству и распространению российской вакцины "Спутник V" для Ближнего Востока и Северной Африки, сообщил РИА Новости официальный представитель правительства Бахрейна в преддверии визита главы МИД этой страны в Россию.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 2 июля проведет переговоры с главой МИД Бахрейна Абдель Латыфом аз-Зайяни, стороны обсудят ситуацию в Сирии, арабо-израильский конфликт и положение дел в Персидском заливе."Бахрейн и Россия сотрудничают во многих областях, включая здравоохранение, и перед лицом глобальной пандемии эти две страны тесно сотрудничали в развертывании вакцинации с самого начала. В рамках соглашения, достигнутого в июне, Бахрейн надеется на создание "хаба" (центра - ред.) по производству и распространению "Спутник V" в регионах Персидского залива, Ближнего Востока и Северной Африки", - отметил представитель правительства королевства.Делегация Бахрейна объявила на Международном петербургском экономическом форуме в июне, что собирается создать в стране центр по производству российской вакцины для ее распространения на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20210701/meksika-1739350088.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, северная африка, мария захарова, мид бахрейна, сергей лавров, сирия, в мире
Бахрейн рассчитывает на создание "хаба" по производству "Спутник V"
Бахрейн рассчитывает на создание "хаба" по производству и распространению "Спутник V"