Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210701/bakhreyn-1739352293.html
Бахрейн рассчитывает на создание "хаба" по производству "Спутник V"
Бахрейн рассчитывает на создание "хаба" по производству "Спутник V" - РИА Новости, 01.07.2021
Бахрейн рассчитывает на создание "хаба" по производству "Спутник V"
Бахрейн рассчитывает на создание "хаба" по производству и распространению российской вакцины "Спутник V" для Ближнего Востока и Северной Африки, сообщил РИА... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T09:42
2021-07-01T09:42
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
северная африка
мария захарова
мид бахрейна
сергей лавров
сирия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739241805_0:295:3118:2048_1920x0_80_0_0_187849b53f440c3465ed0f12025f7e69.jpg
ДОХА, 1 июл - РИА Новости, Юлия Троицкая. Бахрейн рассчитывает на создание "хаба" по производству и распространению российской вакцины "Спутник V" для Ближнего Востока и Северной Африки, сообщил РИА Новости официальный представитель правительства Бахрейна в преддверии визита главы МИД этой страны в Россию.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 2 июля проведет переговоры с главой МИД Бахрейна Абдель Латыфом аз-Зайяни, стороны обсудят ситуацию в Сирии, арабо-израильский конфликт и положение дел в Персидском заливе."Бахрейн и Россия сотрудничают во многих областях, включая здравоохранение, и перед лицом глобальной пандемии эти две страны тесно сотрудничали в развертывании вакцинации с самого начала. В рамках соглашения, достигнутого в июне, Бахрейн надеется на создание "хаба" (центра - ред.) по производству и распространению "Спутник V" в регионах Персидского залива, Ближнего Востока и Северной Африки", - отметил представитель правительства королевства.Делегация Бахрейна объявила на Международном петербургском экономическом форуме в июне, что собирается создать в стране центр по производству российской вакцины для ее распространения на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20210701/meksika-1739350088.html
https://ria.ru/20210630/sputnik-1739318441.html
россия
северная африка
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739241805_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_8504c7ecf44ed58f3369ee5755941bb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, северная африка, мария захарова, мид бахрейна, сергей лавров, сирия, в мире
Бахрейн рассчитывает на создание "хаба" по производству "Спутник V"
09:42 01.07.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина "Спутник Лайт"
Российская вакцина Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк

Бахрейн рассчитывает на создание "хаба" по производству и распространению "Спутник V"

Читать ria.ru в
ДОХА, 1 июл - РИА Новости, Юлия Троицкая. Бахрейн рассчитывает на создание "хаба" по производству и распространению российской вакцины "Спутник V" для Ближнего Востока и Северной Африки, сообщил РИА Новости официальный представитель правительства Бахрейна в преддверии визита главы МИД этой страны в Россию.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 2 июля проведет переговоры с главой МИД Бахрейна Абдель Латыфом аз-Зайяни, стороны обсудят ситуацию в Сирии, арабо-израильский конфликт и положение дел в Персидском заливе.
Медицинский работник набирает в шприц российский препарат Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
09:23Распространение коронавируса
В Мексике рассказали о планах по производству "Спутника V"
"Бахрейн и Россия сотрудничают во многих областях, включая здравоохранение, и перед лицом глобальной пандемии эти две страны тесно сотрудничали в развертывании вакцинации с самого начала. В рамках соглашения, достигнутого в июне, Бахрейн надеется на создание "хаба" (центра - ред.) по производству и распространению "Спутник V" в регионах Персидского залива, Ближнего Востока и Северной Африки", - отметил представитель правительства королевства.
Делегация Бахрейна объявила на Международном петербургском экономическом форуме в июне, что собирается создать в стране центр по производству российской вакцины для ее распространения на Ближнем Востоке.
Ампулы с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
Вчера, 20:42Распространение коронавируса
Итальянская фармкомпания ждет скорого одобрения производства "Спутника V"
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияСеверная АфрикаМария ЗахароваМИД БахрейнаСергей ЛавровСирияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:23На Чукотке выпал снег
16:20Чернышенко отметил важность субсидий на российское ПО для малого бизнеса
16:20"Лжец": в Сети раскритиковали заявление Кулебы об украинцах и русских
16:18Эксперт рассказал о детях с гиперплазией коры надпочечников из России
16:17Врач опровергла сообщения о росте числа людей с генетическими болезнями
16:17Нацагентство потребовало уволить главу "Нафтогаза Украины"
16:11В ДНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле
16:11Социологи рассказали, как россияне отнеслись к прямой линии с Путиным
16:09Эксперт объяснил, почему лекарство от СМА стоит так дорого
16:08Иммунитет к COVID-19 вряд ли кодируется одним геном, заявил эксперт
16:06Тимошенко предрекла Украине потерю большей части территорий
16:06Захарова назвала "швейковщиной" претензии Чехии из-за взрывов во Врбетице
16:00В Австрии рассказали, кому из въезжающих в страну россиян грозит карантин
15:57Адвокат Сафронова заявил, что очные ставки с чиновниками не проводились
15:53МИД назвал неприемлемыми требования Праги о выплате компенсации
15:52Ракета "Союз" стартовала с космодрома Восточный
15:51В Кузбассе заявили, что в мэрии не угрожали пожаловавшейся Путину женщине
15:50Посла Чехии вызвали в МИД после новых заявлений о взрывах во Врбетице
15:47В Москву вернется 30-градусная жара
15:47В якутском ресторане вместо воды ребенку налили антисептик
Лента новостейМолния