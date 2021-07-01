https://ria.ru/20210701/bakhreyn-1739352293.html

Бахрейн рассчитывает на создание "хаба" по производству "Спутник V"

Бахрейн рассчитывает на создание "хаба" по производству "Спутник V" - РИА Новости, 01.07.2021

Бахрейн рассчитывает на создание "хаба" по производству "Спутник V"

Бахрейн рассчитывает на создание "хаба" по производству и распространению российской вакцины "Спутник V" для Ближнего Востока и Северной Африки, сообщил РИА... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T09:42

2021-07-01T09:42

2021-07-01T09:42

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

северная африка

мария захарова

мид бахрейна

сергей лавров

сирия

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ДОХА, 1 июл - РИА Новости, Юлия Троицкая. Бахрейн рассчитывает на создание "хаба" по производству и распространению российской вакцины "Спутник V" для Ближнего Востока и Северной Африки, сообщил РИА Новости официальный представитель правительства Бахрейна в преддверии визита главы МИД этой страны в Россию.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 2 июля проведет переговоры с главой МИД Бахрейна Абдель Латыфом аз-Зайяни, стороны обсудят ситуацию в Сирии, арабо-израильский конфликт и положение дел в Персидском заливе."Бахрейн и Россия сотрудничают во многих областях, включая здравоохранение, и перед лицом глобальной пандемии эти две страны тесно сотрудничали в развертывании вакцинации с самого начала. В рамках соглашения, достигнутого в июне, Бахрейн надеется на создание "хаба" (центра - ред.) по производству и распространению "Спутник V" в регионах Персидского залива, Ближнего Востока и Северной Африки", - отметил представитель правительства королевства.Делегация Бахрейна объявила на Международном петербургском экономическом форуме в июне, что собирается создать в стране центр по производству российской вакцины для ее распространения на Ближнем Востоке.

https://ria.ru/20210701/meksika-1739350088.html

https://ria.ru/20210630/sputnik-1739318441.html

россия

северная африка

сирия

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, северная африка, мария захарова, мид бахрейна, сергей лавров, сирия, в мире