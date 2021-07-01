https://ria.ru/20210701/avtomobili-1739331870.html

В России ужесточили ограничения для старых автомобилей

В России ужесточили ограничения для старых автомобилей - РИА Новости, 01.07.2021

В России ужесточили ограничения для старых автомобилей

В России с 1 июля 2021 года вступили в силу знаки особого предписания дорожного движения, в частности ограничивающие въезд на определенные территории... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T00:30

2021-07-01T00:30

2021-07-01T05:30

россия

авто

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727194475_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_cf73e3a0ec69167c9f12cbaa8f0db597.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В России с 1 июля 2021 года вступили в силу знаки особого предписания дорожного движения, в частности ограничивающие въезд на определенные территории автомобилей определенного экологического класса.Согласно нововведениям, в ПДД появились зоны с ограничением экологического класса механических транспортных средств - в данных местах будет запрещено движение механических ТС с экологическим классом, указанным в регистрационных документах, ниже указанного на знаке экологического класса.Кроме того, такие же ограничения вводятся и для автомобилистов, у которых в регистрационных документах экологический класс автомобиля не указан вовсе. Подобные же ограничения распространяются и на грузовые автомобили, тракторы и самоходные машины.Новая норма не распространяется на механические транспортные средства военных, полиции, спасателей, пожарной охраны, скорой помощи, газовиков, а также на автомобили организаций федеральной почтовой связи с соответствующими опознавательными знаками.

https://ria.ru/20210622/avtomobili-1738003254.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, авто, общество