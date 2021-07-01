https://ria.ru/20210701/avtomobili-1739331870.html
В России ужесточили ограничения для старых автомобилей
В России ужесточили ограничения для старых автомобилей - РИА Новости, 01.07.2021
В России ужесточили ограничения для старых автомобилей
В России с 1 июля 2021 года вступили в силу знаки особого предписания дорожного движения, в частности ограничивающие въезд на определенные территории... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T00:30
2021-07-01T00:30
2021-07-01T05:30
россия
авто
общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В России с 1 июля 2021 года вступили в силу знаки особого предписания дорожного движения, в частности ограничивающие въезд на определенные территории автомобилей определенного экологического класса.Согласно нововведениям, в ПДД появились зоны с ограничением экологического класса механических транспортных средств - в данных местах будет запрещено движение механических ТС с экологическим классом, указанным в регистрационных документах, ниже указанного на знаке экологического класса.Кроме того, такие же ограничения вводятся и для автомобилистов, у которых в регистрационных документах экологический класс автомобиля не указан вовсе. Подобные же ограничения распространяются и на грузовые автомобили, тракторы и самоходные машины.Новая норма не распространяется на механические транспортные средства военных, полиции, спасателей, пожарной охраны, скорой помощи, газовиков, а также на автомобили организаций федеральной почтовой связи с соответствующими опознавательными знаками.
https://ria.ru/20210622/avtomobili-1738003254.html
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россия, авто, общество
В России ужесточили ограничения для старых автомобилей
00:30 01.07.2021 (обновлено: 05:30 01.07.2021)
В России ужесточились ограничения, связанные с экологическими классами автомобилей
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости.
В России
с 1 июля 2021 года вступили в силу знаки особого предписания дорожного движения, в частности ограничивающие въезд на определенные территории автомобилей определенного экологического класса.
Согласно нововведениям, в ПДД появились зоны с ограничением экологического класса механических транспортных средств - в данных местах будет запрещено движение механических ТС с экологическим классом, указанным в регистрационных документах, ниже указанного на знаке экологического класса.
Кроме того, такие же ограничения вводятся и для автомобилистов, у которых в регистрационных документах экологический класс автомобиля не указан вовсе. Подобные же ограничения распространяются и на грузовые автомобили, тракторы и самоходные машины.
Новая норма не распространяется на механические транспортные средства военных, полиции, спасателей, пожарной охраны, скорой помощи, газовиков, а также на автомобили организаций федеральной почтовой связи с соответствующими опознавательными знаками.