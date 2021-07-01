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Активисты проплыли по Темзе на теплоходе с портретом Ассанжа

Активисты проплыли по Темзе на теплоходе с портретом Ассанжа - РИА Новости, 01.07.2021

Активисты проплыли по Темзе на теплоходе с портретом Ассанжа

Несколько десятков активистов в рамках кампании по освобождению из лондонской тюрьмы основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа проплыли по реке Темзе от... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T23:55

2021-07-01T23:55

2021-07-01T23:55

обнародование документов wikileaks о прослушке властей франции

wikileaks

джулиан ассанж

швеция

эквадор

сша

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ЛОНДОН, 1 июл - РИА Новости. Несколько десятков активистов в рамках кампании по освобождению из лондонской тюрьмы основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа проплыли по реке Темзе от здания британского парламента до посольства США.На зафрахтованном активистами теплоходе натянут плакат со словами "Свободу Ассанжу" и его портретом. Видеофрагменты поездки размещены в соцсетях.На борту судна находилась гражданская жена Ассанжа Стелла Моррис и их сын Габриэль.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.Четвертого января судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер неожиданно отказала властям США в экстрадиции Ассанжа, адвокаты американской стороны оспаривают это решение.Шестого января магистратский суд лондонского района Вестминстер отказался отпустить Ассанжа под залог, он останется в тюрьме до рассмотрения апелляции США по делу о его экстрадиции.

https://ria.ru/20210419/volodin-1728874077.html

швеция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обнародование документов wikileaks о прослушке властей франции, wikileaks, джулиан ассанж, швеция, эквадор, сша, в мире