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Активисты проплыли по Темзе на теплоходе с портретом Ассанжа
Активисты проплыли по Темзе на теплоходе с портретом Ассанжа - РИА Новости, 01.07.2021
Активисты проплыли по Темзе на теплоходе с портретом Ассанжа
Несколько десятков активистов в рамках кампании по освобождению из лондонской тюрьмы основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа проплыли по реке Темзе от... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T23:55
2021-07-01T23:55
обнародование документов wikileaks о прослушке властей франции
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джулиан ассанж
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эквадор
сша
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ЛОНДОН, 1 июл - РИА Новости. Несколько десятков активистов в рамках кампании по освобождению из лондонской тюрьмы основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа проплыли по реке Темзе от здания британского парламента до посольства США.На зафрахтованном активистами теплоходе натянут плакат со словами "Свободу Ассанжу" и его портретом. Видеофрагменты поездки размещены в соцсетях.На борту судна находилась гражданская жена Ассанжа Стелла Моррис и их сын Габриэль.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.Четвертого января судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер неожиданно отказала властям США в экстрадиции Ассанжа, адвокаты американской стороны оспаривают это решение.Шестого января магистратский суд лондонского района Вестминстер отказался отпустить Ассанжа под залог, он останется в тюрьме до рассмотрения апелляции США по делу о его экстрадиции.
https://ria.ru/20210419/volodin-1728874077.html
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обнародование документов wikileaks о прослушке властей франции, wikileaks, джулиан ассанж, швеция, эквадор, сша, в мире
Активисты проплыли по Темзе на теплоходе с портретом Ассанжа
23:55 01.07.2021
 
© AFP 2021 / Thames RIB Experience Тауэрский мост в Лондоне застрял в поднятом положении в связи с механической неисправностью
Тауэрский мост в Лондоне застрял в поднятом положении в связи с механической неисправностью - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© AFP 2021 / Thames RIB Experience

Активисты проплыли по Темзе на теплоходе с портретом Ассанжа

Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 1 июл - РИА Новости. Несколько десятков активистов в рамках кампании по освобождению из лондонской тюрьмы основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа проплыли по реке Темзе от здания британского парламента до посольства США.
На зафрахтованном активистами теплоходе натянут плакат со словами "Свободу Ассанжу" и его портретом. Видеофрагменты поездки размещены в соцсетях.
На борту судна находилась гражданская жена Ассанжа Стелла Моррис и их сын Габриэль.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
Четвертого января судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер неожиданно отказала властям США в экстрадиции Ассанжа, адвокаты американской стороны оспаривают это решение.
Шестого января магистратский суд лондонского района Вестминстер отказался отпустить Ассанжа под залог, он останется в тюрьме до рассмотрения апелляции США по делу о его экстрадиции.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
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Обнародование документов WikiLeaks о прослушке властей ФранцииWikiLeaksДжулиан АссанжШвецияЭквадорСШАВ мире
 
 
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