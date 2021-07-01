https://ria.ru/20210701/armeniya-1739354137.html
Минздрав Армении снял ограничения на вакцинацию препаратом "Спутник V"
Минздрав Армении снял ограничения на вакцинацию препаратом "Спутник V" - РИА Новости, 01.07.2021
Минздрав Армении снял ограничения на вакцинацию препаратом "Спутник V"
Министерство здравоохранения Армении сняло ограничения на вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V", сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T09:53
2021-07-01T09:53
2021-07-01T09:53
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
astrazeneca
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 1 июл – РИА Новости. Министерство здравоохранения Армении сняло ограничения на вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V", сообщили в пресс-службе ведомства."С 1 июля вакцинация препаратом "Спутник V" доступна как представителям групп риска, так и лицам, достигшим 18-летнего возраста на принципах добровольности", - говорится в сообщении на странице минздрава в Facebook.В ведомстве напомнили, что ранее привиться российской вакциной "Спутник V" могли лишь хронические больные старше 18 лет, медработники, а также сотрудники и постояльцы центров социальной опеки в возрасте от 18 до 54 лет."Таким образом, имеющимися в Армении всеми тремя вакцинами от COVID-19 –"Спутник V", AstraZeneca и CoronaVac - могут добровольно привиться лица в возрасте 18 лет и старше", - отмечается в сообщении.В Армении подтверждены 225 095 случаев коронавируса, скончались 4514 человек. В рамках борьбы с COVID-19 в стране до 11 июля объявлен карантин. Общая численность населения республики превышает 2,9 миллиона человек. Заявленная цель властей - вакцинировать от коронавируса до конца года около 700 тысяч человек. В Армении сейчас вакцинируют от COVID-19 препаратами "Спутник V", AstraZeneca и китайской вакциной CoronaVac.Пока, по официальным данным, в стране сделано около 80 тысяч прививок от коронавируса.
https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, astrazeneca , армения, в мире
Минздрав Армении снял ограничения на вакцинацию препаратом "Спутник V"
Минздрав Армении снял ограничения на вакцинацию от коронавируса препаратом "Спутник V"