https://ria.ru/20210701/anapa-1739444223.html

В Анапе проверят видео, где сотрудница отеля говорит, что "всем платит"

В Анапе проверят видео, где сотрудница отеля говорит, что "всем платит" - РИА Новости, 01.07.2021

В Анапе проверят видео, где сотрудница отеля говорит, что "всем платит"

ОМВД Анапы сообщило о начале проверки после появления в соцсетях видео, где сотрудница отеля говорит клиентке, что на заведение бесполезно жаловаться, так как... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T16:42

2021-07-01T16:42

2021-07-01T17:22

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КРАСНОДАР, 1 июл — РИА Новости. ОМВД Анапы сообщило о начале проверки после появления в соцсетях видео, где сотрудница отеля говорит клиентке, что на заведение бесполезно жаловаться, так как она "всем платит".В четверг в местных пабликах появилось видео, где сотрудница гостиницы с использованием нецензурных слов разъясняет постоялице, что жаловаться на гостиницу бесполезно. "Что-то не устраивает? Вызывай… Кого ты вызовешь?... Мы тут платим… везде. Везде платим. Дорогая моя, везде. Здесь просто… все будут у меня. Понимаешь?" — поясняет клиентке сотрудница отеля. В комментарии к видео говорится, что инцидент произошел в одном из анапских отелей. Из контекста разговора понятно, что причиной конфликта стала жалоба постоялицы персоналу на песок в номере."Сотрудники полиции Анапы в ходе мониторинга (сети. — Прим. ред.) интернет выявили видеопубликацию, в которой запечатлен момент конфликта постояльцев гостиницы в поселке Джемете и представительницы персонала заведения. По данному факту полицией проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством", — сообщается в инстаграме ОМВД по Анапе.Также полицейские опубликовали видео с объяснением представителя заведения, которая уверяет, что ни с какими контрольным и надзорным органами коррупционных связей отель не имеет. В завершение ролика женщина на камеру приносит извинения жителям отеля.

https://ria.ru/20210629/ptsr-1739025727.html

анапа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - туризм, анапа, происшествия