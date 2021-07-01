Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210701/anapa-1739444223.html
В Анапе проверят видео, где сотрудница отеля говорит, что "всем платит"
В Анапе проверят видео, где сотрудница отеля говорит, что "всем платит" - РИА Новости, 01.07.2021
В Анапе проверят видео, где сотрудница отеля говорит, что "всем платит"
ОМВД Анапы сообщило о начале проверки после появления в соцсетях видео, где сотрудница отеля говорит клиентке, что на заведение бесполезно жаловаться, так как... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T16:42
2021-07-01T17:22
туризм
новости - туризм
анапа
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
КРАСНОДАР, 1 июл — РИА Новости. ОМВД Анапы сообщило о начале проверки после появления в соцсетях видео, где сотрудница отеля говорит клиентке, что на заведение бесполезно жаловаться, так как она "всем платит".В четверг в местных пабликах появилось видео, где сотрудница гостиницы с использованием нецензурных слов разъясняет постоялице, что жаловаться на гостиницу бесполезно. "Что-то не устраивает? Вызывай… Кого ты вызовешь?... Мы тут платим… везде. Везде платим. Дорогая моя, везде. Здесь просто… все будут у меня. Понимаешь?" — поясняет клиентке сотрудница отеля. В комментарии к видео говорится, что инцидент произошел в одном из анапских отелей. Из контекста разговора понятно, что причиной конфликта стала жалоба постоялицы персоналу на песок в номере."Сотрудники полиции Анапы в ходе мониторинга (сети. — Прим. ред.) интернет выявили видеопубликацию, в которой запечатлен момент конфликта постояльцев гостиницы в поселке Джемете и представительницы персонала заведения. По данному факту полицией проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством", — сообщается в инстаграме ОМВД по Анапе.Также полицейские опубликовали видео с объяснением представителя заведения, которая уверяет, что ни с какими контрольным и надзорным органами коррупционных связей отель не имеет. В завершение ролика женщина на камеру приносит извинения жителям отеля.
https://ria.ru/20210629/ptsr-1739025727.html
анапа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - туризм, анапа, происшествия
В Анапе проверят видео, где сотрудница отеля говорит, что "всем платит"
16:42 01.07.2021 (обновлено: 17:22 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк

В Анапе проверят видео, где сотрудница отеля говорит клиентке, что "всем платит"

Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 1 июл — РИА Новости. ОМВД Анапы сообщило о начале проверки после появления в соцсетях видео, где сотрудница отеля говорит клиентке, что на заведение бесполезно жаловаться, так как она "всем платит".
В четверг в местных пабликах появилось видео, где сотрудница гостиницы с использованием нецензурных слов разъясняет постоялице, что жаловаться на гостиницу бесполезно. "Что-то не устраивает? Вызывай… Кого ты вызовешь?... Мы тут платим… везде. Везде платим. Дорогая моя, везде. Здесь просто… все будут у меня. Понимаешь?" — поясняет клиентке сотрудница отеля. В комментарии к видео говорится, что инцидент произошел в одном из анапских отелей. Из контекста разговора понятно, что причиной конфликта стала жалоба постоялицы персоналу на песок в номере.
Кабинет в городской клинической больнице имени Е. О. Мухина - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 12:19Распространение коронавируса
Красноярская турагент назвала свои слова об обмане ПЦР-теста шуткой
"Сотрудники полиции Анапы в ходе мониторинга (сети. — Прим. ред.) интернет выявили видеопубликацию, в которой запечатлен момент конфликта постояльцев гостиницы в поселке Джемете и представительницы персонала заведения. По данному факту полицией проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством", — сообщается в инстаграме ОМВД по Анапе.
Также полицейские опубликовали видео с объяснением представителя заведения, которая уверяет, что ни с какими контрольным и надзорным органами коррупционных связей отель не имеет. В завершение ролика женщина на камеру приносит извинения жителям отеля.
 
ТуризмНовости - ТуризмАнапаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:10Москвичам пообещали небольшой дождь и до 23 градусов тепла
08:00Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
07:32"Ъ": в России впервые изъяли единственное жилье у должника
07:10Создатель "Викингов" снимет сериал о блокаде Ленинграда
07:09Касперский не считает США единственной киберсверхдержавой
07:04Экономисты подсчитали, насколько вырастут цены в России в июле
06:59Касперский представит телефон, который невозможно взломать
06:57В МХАТе прокомментировали письмо Дорониной к Путину
06:50Из-под завалов обрушившегося в Вашингтоне здания извлекли рабочего
06:20Десятилетняя девочка умерла от старости
06:18Украинцев предупредили о риске голода из-за открытия рынка земли
06:07Касперский рассказал, почему хакерам удается избежать наказания
06:06Россияне стали чаще помогать деньгами своим взрослым детям
06:03Россияне рассказали, поддерживают ли введение нового локдауна
05:42"Би-2" выпустили анимационное видео на песню "Падал свет"
05:20Юрист назвал нарушения, за которые водителей не станут штрафовать
05:07Эксперты назвали самое популярное у мошенников время для звонков
05:02Касперский рассказал, как устроена киберпреступная экономика
04:55Посольство России отвергло обвинения США и Великобритании в адрес ГРУ
04:53В Киеве списали на Россию провал Украины на рынке вооружений
Лента новостейМолния