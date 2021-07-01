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Шоубиз
https://ria.ru/20210701/alentova-1739443710.html
Стал известен диагноз Веры Алентовой, пишут СМИ
Стал известен диагноз Веры Алентовой, пишут СМИ - РИА Новости, 01.07.2021
Стал известен диагноз Веры Алентовой, пишут СМИ
Врачи поставили диагноз Вере Алентовой, сообщает Пятый канал. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T16:41
2021-07-01T16:41
новости культуры
шоубиз
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
знаменитости
вера алентова
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Врачи поставили диагноз Вере Алентовой, сообщает Пятый канал. По данным СМИ, подозрения медиков подтвердились. У актрисы коронавирус. Сейчас она чувствует себя хорошо.Вера Алентова окончила Школу-студию МХАТ. За свою карьеру исполнила несколько десятков ролей в театре и более 50 ролей в кино. Она снималась в таких картинах, как "Москва слезам не верит", "Завтра была война", "Дни летные" и других.Веру Алентову госпитализировали 28 июня.
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новости культуры, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, знаменитости, вера алентова

Стал известен диагноз Веры Алентовой, пишут СМИ

16:41 01.07.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВера Алентова
Вера Алентова - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Врачи поставили диагноз Вере Алентовой, сообщает Пятый канал.
По данным СМИ, подозрения медиков подтвердились. У актрисы коронавирус. Сейчас она чувствует себя хорошо.
Вера Алентова окончила Школу-студию МХАТ. За свою карьеру исполнила несколько десятков ролей в театре и более 50 ролей в кино. Она снималась в таких картинах, как "Москва слезам не верит", "Завтра была война", "Дни летные" и других.
Веру Алентову госпитализировали 28 июня.
Певица Лариса Долина выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party – 2020 в Крыму. - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
27 июня, 11:59Шоубиз
Долина вылечилась от коронавируса
 
ШоубизНовости культурыКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЗнаменитостиВера Алентова
 
 
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