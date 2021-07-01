https://ria.ru/20210701/alentova-1739443710.html

Стал известен диагноз Веры Алентовой, пишут СМИ

Стал известен диагноз Веры Алентовой, пишут СМИ - РИА Новости, 01.07.2021

Стал известен диагноз Веры Алентовой, пишут СМИ

Врачи поставили диагноз Вере Алентовой, сообщает Пятый канал. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T16:41

2021-07-01T16:41

2021-07-01T16:41

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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Врачи поставили диагноз Вере Алентовой, сообщает Пятый канал. По данным СМИ, подозрения медиков подтвердились. У актрисы коронавирус. Сейчас она чувствует себя хорошо.Вера Алентова окончила Школу-студию МХАТ. За свою карьеру исполнила несколько десятков ролей в театре и более 50 ролей в кино. Она снималась в таких картинах, как "Москва слезам не верит", "Завтра была война", "Дни летные" и других.Веру Алентову госпитализировали 28 июня.

https://ria.ru/20210627/dolina-1738792858.html

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2021

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новости культуры, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, знаменитости, вера алентова