Москва не склонна драматизировать ситуацию в Афганистане, заявили в МИД
16:56 01.07.2021 (обновлено: 16:57 01.07.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова заявила, что Москва не склонна драматизировать наступление талибов в Афганистане
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Москва не склонна драматизировать наступление талибов в Афганистане, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В целом не склонны драматизировать традиционное для данного периода обострение вооруженного противостояния между правительственными силами и боевиками движения "Талибан". Мы полагаем, что по завершении так называемого боевого сезона военная ситуация в стране относительно стабилизируется и противоборствующие стороны уже на деле, а не на словах, будут готовы начать конструктивный мирный диалог", - сказала Захарова на брифинге.
Ранее спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов сказал РИА Новости, что делать выводы о захвате радикальным движением "Талибан" большей части Афганистана рано, талибы контролируют многие уезды, но не центры провинций, хотя остается проблема, что многие территории афганская армия оставляет сама.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.