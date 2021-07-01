https://ria.ru/20210701/afganistan-1739448382.html

Москва не склонна драматизировать ситуацию в Афганистане, заявили в МИД

Москва не склонна драматизировать ситуацию в Афганистане, заявили в МИД - РИА Новости, 01.07.2021

Москва не склонна драматизировать ситуацию в Афганистане, заявили в МИД

Москва не склонна драматизировать наступление талибов в Афганистане, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T16:56

2021-07-01T16:56

2021-07-01T16:57

мария захарова

замир кабулов

афганистан

катар

талибан

в мире

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Москва не склонна драматизировать наступление талибов в Афганистане, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В целом не склонны драматизировать традиционное для данного периода обострение вооруженного противостояния между правительственными силами и боевиками движения "Талибан". Мы полагаем, что по завершении так называемого боевого сезона военная ситуация в стране относительно стабилизируется и противоборствующие стороны уже на деле, а не на словах, будут готовы начать конструктивный мирный диалог", - сказала Захарова на брифинге.Ранее спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов сказал РИА Новости, что делать выводы о захвате радикальным движением "Талибан" большей части Афганистана рано, талибы контролируют многие уезды, но не центры провинций, хотя остается проблема, что многие территории афганская армия оставляет сама.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.

https://ria.ru/20210701/terrorizm-1739351367.html

https://ria.ru/20210629/afganistan-1739003317.html

афганистан

катар

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мария захарова, замир кабулов, афганистан, катар, талибан, в мире