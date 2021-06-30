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Режим ЧС из-за жары объявлен в 38 из 43 районов Татарстана

Режим ЧС из-за жары объявлен в 38 из 43 районов Татарстана - РИА Новости, 30.06.2021

Режим ЧС из-за жары объявлен в 38 из 43 районов Татарстана

Режим чрезвычайной ситуации из-за аномально высокой температуры и опасных агрометеорологических явлений введён на муниципальном уровне в 38 районах Татарстана... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T12:51

2021-06-30T12:51

2021-06-30T12:51

республика татарстан

гу мчс по татарстану

гу мчс по республике татарстан

рустам минниханов

экономика

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КАЗАНЬ, 30 июн – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации из-за аномально высокой температуры и опасных агрометеорологических явлений введён на муниципальном уровне в 38 районах Татарстана из 43, сообщает пресс-служба главы республики."В республике Татарстан распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) на муниципальном уровне подписано по 38 муниципальным районам, где подтверждены опасные агрометеорологические явления в связи с аномальными температурами", - говорится в сообщении по итогам заседания республиканской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.Как отметил возглавляющий комиссию президент Татарстана Рустам Минниханов, погодные условия в республике, отсутствие продуктивных дождей ставят под угрозу формирование урожая сельскохозяйственных культур и саму возможность его получения. "Необходимо обсудить создавшуюся ситуацию и совместно выработать мероприятия по преодолению негативных последствий установившейся жаркой погоды и сохранению продовольственной самодостаточности республики", - сказал он.По информации начальника управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана Сергея Захарова, июнь был аномальным с точки зрения температуры и незначительного количества осадков, похожие ситуации отмечались в 1989, 1998 и 2010 годах."Сегодня осадки носят локальный, а не фронтальный характер. Запасы влаги в почве низкие – менее 100 миллиметров продуктивной влаги. Дефицит продуктивной влаги в почве негативно влияет на формирование урожая", - отметил Захаров, добавив, что засуха наблюдается в Алтайском крае, Омской, Челябинской, Новосибирской областях. В разрезе субъектов Приволжского федерального округа наиболее сложная ситуация сложилась в Башкирии, Самарской, Ульяновской и Оренбургской областях.Заместитель премьер-министра Татарстана – министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров сообщил, что опасные агрометеорологические явления подвержены в 38 районах республики – суховей, почвенная засуха, атмосферная засуха. Суховей зафиксирован в 34 районах, почвенная засуха – в 18, атмосферная засуха – в двух районах.Введение режима ЧС на муниципальном уровне позволит пролонгировать инвестиционные и краткосрочные кредиты сельхозформирований, а также другие обязательства из-за форс-мажорной ситуации. Хозяйствам, застраховавшим свои посевы, необходимо своевременно обратиться в страховую компанию для фиксации воздействия опасных явлений на развитие растений.

https://ria.ru/20210622/rezhim-1738134694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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