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Республика Татарстан
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Режим ЧС из-за жары объявлен в 38 из 43 районов Татарстана
Режим ЧС из-за жары объявлен в 38 из 43 районов Татарстана - РИА Новости, 30.06.2021
Режим ЧС из-за жары объявлен в 38 из 43 районов Татарстана
Режим чрезвычайной ситуации из-за аномально высокой температуры и опасных агрометеорологических явлений введён на муниципальном уровне в 38 районах Татарстана... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T12:51
2021-06-30T12:51
республика татарстан
гу мчс по татарстану
гу мчс по республике татарстан
рустам минниханов
экономика
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КАЗАНЬ, 30 июн – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации из-за аномально высокой температуры и опасных агрометеорологических явлений введён на муниципальном уровне в 38 районах Татарстана из 43, сообщает пресс-служба главы республики."В республике Татарстан распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) на муниципальном уровне подписано по 38 муниципальным районам, где подтверждены опасные агрометеорологические явления в связи с аномальными температурами", - говорится в сообщении по итогам заседания республиканской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.Как отметил возглавляющий комиссию президент Татарстана Рустам Минниханов, погодные условия в республике, отсутствие продуктивных дождей ставят под угрозу формирование урожая сельскохозяйственных культур и саму возможность его получения. "Необходимо обсудить создавшуюся ситуацию и совместно выработать мероприятия по преодолению негативных последствий установившейся жаркой погоды и сохранению продовольственной самодостаточности республики", - сказал он.По информации начальника управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана Сергея Захарова, июнь был аномальным с точки зрения температуры и незначительного количества осадков, похожие ситуации отмечались в 1989, 1998 и 2010 годах."Сегодня осадки носят локальный, а не фронтальный характер. Запасы влаги в почве низкие – менее 100 миллиметров продуктивной влаги. Дефицит продуктивной влаги в почве негативно влияет на формирование урожая", - отметил Захаров, добавив, что засуха наблюдается в Алтайском крае, Омской, Челябинской, Новосибирской областях. В разрезе субъектов Приволжского федерального округа наиболее сложная ситуация сложилась в Башкирии, Самарской, Ульяновской и Оренбургской областях.Заместитель премьер-министра Татарстана – министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров сообщил, что опасные агрометеорологические явления подвержены в 38 районах республики – суховей, почвенная засуха, атмосферная засуха. Суховей зафиксирован в 34 районах, почвенная засуха – в 18, атмосферная засуха – в двух районах.Введение режима ЧС на муниципальном уровне позволит пролонгировать инвестиционные и краткосрочные кредиты сельхозформирований, а также другие обязательства из-за форс-мажорной ситуации. Хозяйствам, застраховавшим свои посевы, необходимо своевременно обратиться в страховую компанию для фиксации воздействия опасных явлений на развитие растений.
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гу мчс по татарстану, гу мчс по республике татарстан, рустам минниханов, экономика

Режим ЧС из-за жары объявлен в 38 из 43 районов Татарстана

12:51 30.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОтдыхающие плавают на лодке по озеру Лебяжье в Казани
Отдыхающие плавают на лодке по озеру Лебяжье в Казани - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 30 июн – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации из-за аномально высокой температуры и опасных агрометеорологических явлений введён на муниципальном уровне в 38 районах Татарстана из 43, сообщает пресс-служба главы республики.
"В республике Татарстан распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) на муниципальном уровне подписано по 38 муниципальным районам, где подтверждены опасные агрометеорологические явления в связи с аномальными температурами", - говорится в сообщении по итогам заседания республиканской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Как отметил возглавляющий комиссию президент Татарстана Рустам Минниханов, погодные условия в республике, отсутствие продуктивных дождей ставят под угрозу формирование урожая сельскохозяйственных культур и саму возможность его получения. "Необходимо обсудить создавшуюся ситуацию и совместно выработать мероприятия по преодолению негативных последствий установившейся жаркой погоды и сохранению продовольственной самодостаточности республики", - сказал он.
По информации начальника управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана Сергея Захарова, июнь был аномальным с точки зрения температуры и незначительного количества осадков, похожие ситуации отмечались в 1989, 1998 и 2010 годах.
Девушка на пляже озера Лебяжье в Казани - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
22 июня, 18:48Республика Татарстан
Власти Татарстана могут ввести режим ЧС из-за аномальной жары
"Сегодня осадки носят локальный, а не фронтальный характер. Запасы влаги в почве низкие – менее 100 миллиметров продуктивной влаги. Дефицит продуктивной влаги в почве негативно влияет на формирование урожая", - отметил Захаров, добавив, что засуха наблюдается в Алтайском крае, Омской, Челябинской, Новосибирской областях. В разрезе субъектов Приволжского федерального округа наиболее сложная ситуация сложилась в Башкирии, Самарской, Ульяновской и Оренбургской областях.
Заместитель премьер-министра Татарстана – министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров сообщил, что опасные агрометеорологические явления подвержены в 38 районах республики – суховей, почвенная засуха, атмосферная засуха. Суховей зафиксирован в 34 районах, почвенная засуха – в 18, атмосферная засуха – в двух районах.
Введение режима ЧС на муниципальном уровне позволит пролонгировать инвестиционные и краткосрочные кредиты сельхозформирований, а также другие обязательства из-за форс-мажорной ситуации. Хозяйствам, застраховавшим свои посевы, необходимо своевременно обратиться в страховую компанию для фиксации воздействия опасных явлений на развитие растений.
 
Республика ТатарстанГУ МЧС по ТатарстануГУ МЧС по республике ТатарстанРустам МиннихановЭкономика
 
 
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