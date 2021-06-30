https://ria.ru/20210630/zarplaty-1739328221.html
Росстат заявил о росте реальных зарплат россиян
Росстат заявил о росте реальных зарплат россиян - РИА Новости, 30.06.2021
Росстат заявил о росте реальных зарплат россиян
Рост реальных заработных плат в РФ в апреле ускорился до 7,8% в годовом выражении с 1,8% в марте, говорится в оперативном докладе Росстата. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T23:25
2021-06-30T23:25
2021-06-30T23:30
россия
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экономика
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Рост реальных заработных плат в РФ в апреле ускорился до 7,8% в годовом выражении с 1,8% в марте, говорится в оперативном докладе Росстата.Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.По сравнению с мартом 2021 года реальные зарплаты в РФ в апреле выросли на 2,5%. За январь-апрель рост реальных зарплат составил 2,9% в годовом выражении."Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в апреле 2021 года составила 56 614 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 13,8%", - также указано в докладе.По сравнению с предыдущим месяцем среднемесячная начисленная заработная плата также выросла - на 3,1%.
https://ria.ru/20210510/zarplata-1731623131.html
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика
Росстат заявил о росте реальных зарплат россиян
23:25 30.06.2021 (обновлено: 23:30 30.06.2021)
Росстат заявил, что реальные зарплаты россиян в апреле выросли на 7,8 процента