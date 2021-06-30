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Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210630/zapugivanie-1739234600.html
Путин посоветовал обратить внимание на чиновников, запугивающих людей
Путин посоветовал обратить внимание на чиновников, запугивающих людей - РИА Новости, 30.06.2021
Путин посоветовал обратить внимание на чиновников, запугивающих людей
Президент России Владимир Путин после жалобы в ходе прямой линии поручил губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву обратить внимание на должностных лиц,... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T14:51
2021-06-30T14:51
прямая линия с владимиром путиным — 2021
владимир путин
кемеровская область
общество
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после жалобы в ходе прямой линии поручил губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву обратить внимание на должностных лиц, пытающихся запугивать людей, ради которых должны работать."Обратите, пожалуйста, внимание на тех должностных лиц, которые пытаются запугивать людей, ради которых они должны работать, надеюсь, что вы примете правильные и своевременные решения. Доложите мне об этом",- сказал Путин в ходе прямой линии.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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владимир путин, кемеровская область, общество
Путин посоветовал обратить внимание на чиновников, запугивающих людей
14:51 30.06.2021
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / POOL
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Путин посоветовал Кемеровскому губернатору обратить внимание на чиновников, запугивающих людей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после жалобы в ходе прямой линии поручил губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву обратить внимание на должностных лиц, пытающихся запугивать людей, ради которых должны работать.
"Обратите, пожалуйста, внимание на тех должностных лиц, которые пытаются запугивать людей, ради которых они должны работать, надеюсь, что вы примете правильные и своевременные решения. Доложите мне об этом",- сказал Путин в ходе прямой линии.
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
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Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021Владимир ПутинКемеровская областьОбщество
 
 
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