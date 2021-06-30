https://ria.ru/20210630/zapugivanie-1739234600.html

Путин посоветовал обратить внимание на чиновников, запугивающих людей

Путин посоветовал обратить внимание на чиновников, запугивающих людей - РИА Новости, 30.06.2021

Путин посоветовал обратить внимание на чиновников, запугивающих людей

Президент России Владимир Путин после жалобы в ходе прямой линии поручил губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву обратить внимание на должностных лиц,... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T14:51

2021-06-30T14:51

2021-06-30T14:51

прямая линия с владимиром путиным — 2021

владимир путин

кемеровская область

общество

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после жалобы в ходе прямой линии поручил губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву обратить внимание на должностных лиц, пытающихся запугивать людей, ради которых должны работать."Обратите, пожалуйста, внимание на тех должностных лиц, которые пытаются запугивать людей, ради которых они должны работать, надеюсь, что вы примете правильные и своевременные решения. Доложите мне об этом",- сказал Путин в ходе прямой линии.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210630/putin-1739233556.html

кемеровская область

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2021

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владимир путин, кемеровская область, общество