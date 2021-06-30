https://ria.ru/20210630/zaderzhanie-1739325873.html

В Липецке задержали стрелявшего с балкона жилого дома мужчину

В Липецке задержали стрелявшего с балкона жилого дома мужчину - РИА Новости, 30.06.2021

В Липецке задержали стрелявшего с балкона жилого дома мужчину

Полицейские в Липецке задержали 40-летнего ранее судимого мужчину, стрелявшего с балкона своей квартиры, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T22:35

2021-06-30T22:35

2021-06-30T22:35

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

липецк

происшествия

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Полицейские в Липецке задержали 40-летнего ранее судимого мужчину, стрелявшего с балкона своей квартиры, сообщается на сайте МВД Медиа."В Липецке сотрудники полиции задержали мужчину, стрелявшего из огнестрельного оружия с балкона своей квартиры... В настоящее время продолжается проверка, по результатам которой полицейские дадут правовую оценку действиям липчанина", - говорится в сообщении.Отмечается, что утром в полицию поступило сообщение от жителей микрорайона "Университетский" о том, что с верхних этажей дома по улице Замятина слышны хлопки, похожие на выстрелы. Полиция установила личность стрелявшего. Он был задержан в своей квартире."Хозяин квартиры - 40-летний ранее судимый неработающий липчанин находился в состоянии опьянения. С места происшествия изъято оружие, из которого стрелял мужчина. Известно, что оружие хранилось у мужчины в квартире на законных основаниях в специально оборудованном сейфе", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что информации о пострадавших и повреждении имущества нет.

https://ria.ru/20210630/prigovor-1739301075.html

https://ria.ru/20210524/prigovor-1733613561.html

липецк

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), липецк, происшествия