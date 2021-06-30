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В Липецке задержали стрелявшего с балкона жилого дома мужчину
В Липецке задержали стрелявшего с балкона жилого дома мужчину - РИА Новости, 30.06.2021
В Липецке задержали стрелявшего с балкона жилого дома мужчину
Полицейские в Липецке задержали 40-летнего ранее судимого мужчину, стрелявшего с балкона своей квартиры, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T22:35
2021-06-30T22:35
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
липецк
происшествия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Полицейские в Липецке задержали 40-летнего ранее судимого мужчину, стрелявшего с балкона своей квартиры, сообщается на сайте МВД Медиа."В Липецке сотрудники полиции задержали мужчину, стрелявшего из огнестрельного оружия с балкона своей квартиры... В настоящее время продолжается проверка, по результатам которой полицейские дадут правовую оценку действиям липчанина", - говорится в сообщении.Отмечается, что утром в полицию поступило сообщение от жителей микрорайона "Университетский" о том, что с верхних этажей дома по улице Замятина слышны хлопки, похожие на выстрелы. Полиция установила личность стрелявшего. Он был задержан в своей квартире."Хозяин квартиры - 40-летний ранее судимый неработающий липчанин находился в состоянии опьянения. С места происшествия изъято оружие, из которого стрелял мужчина. Известно, что оружие хранилось у мужчины в квартире на законных основаниях в специально оборудованном сейфе", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что информации о пострадавших и повреждении имущества нет.
https://ria.ru/20210630/prigovor-1739301075.html
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), липецк, происшествия
В Липецке задержали стрелявшего с балкона жилого дома мужчину
22:35 30.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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В Липецке задержали 40-летнего ранее судимого мужчину, стрелявшего с балкона своей квартиры

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Полицейские в Липецке задержали 40-летнего ранее судимого мужчину, стрелявшего с балкона своей квартиры, сообщается на сайте МВД Медиа.
"В Липецке сотрудники полиции задержали мужчину, стрелявшего из огнестрельного оружия с балкона своей квартиры... В настоящее время продолжается проверка, по результатам которой полицейские дадут правовую оценку действиям липчанина", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что утром в полицию поступило сообщение от жителей микрорайона "Университетский" о том, что с верхних этажей дома по улице Замятина слышны хлопки, похожие на выстрелы. Полиция установила личность стрелявшего. Он был задержан в своей квартире.
"Хозяин квартиры - 40-летний ранее судимый неработающий липчанин находился в состоянии опьянения. С места происшествия изъято оружие, из которого стрелял мужчина. Известно, что оружие хранилось у мужчины в квартире на законных основаниях в специально оборудованном сейфе", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что информации о пострадавших и повреждении имущества нет.
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)ЛипецкПроисшествия
 
 
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